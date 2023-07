De las 310.731 empresas creadas en el país, en 2022, el 62.5 por ciento fueron iniciativas lideradas por mujeres. Así lo indica el informe de Dinámicas de Creación de Empresas elaborado por Confecámaras.

Sectores como comercio al por mayor y al detal, servicios de comida, industrias manufactureras y alojamiento son algunos de los campos liderados por las mujeres empresarias en todo el país.



De acuerdo con el informe, entre las ciudades con mayor dinámica en la creación de empresas del género femenino está Cali, en donde 49 de cada 100 empresas registradas en 2022 (59.000 empresas en total) estaban representadas por mujeres.



"La participación de la mujer en la creación de empresas ha sido muy importante. Por ejemplo, los datos arrojados por el programa Valle Impacta, de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), evidencian que las empresas con alto potencial lideradas por mujeres son más rentables que las lideradas por hombres. Muestra de ello fue que en Valle Impacta 2020, estas empresas del género femenino reportaron casi el doble de la rentabilidad que las empresas lideradas por hombres", indicaron en CCC.



Asimismo, es de destacar que las empresas creadas por mujeres, además de generar mayor rentabilidad, también son una fuente importante en la generación de empleo.

Precisamente, el informe de Confecámaras señala que tan solo durante el primer año de creación de dichas empresas se generaron 92.000 puestos de trabajo en sectores que son jaloneadores del desarrollo económico del país.

‘Construyo espacios donde yo viviría’

Facebook Twitter Linkedin

Ximena Solanilla, fundadora de Constructora Solanillas Foto: Cortesía

Ximena Solanilla



“Para mí, el reto siempre ha sido tener que hacer un esfuerzo mayor para que las personas del entorno constructor se dieran cuenta de que yo sí podía tener una constructora, manejarla, guiarla y dirigirla. A mí me descalificaron porque era mujer, incluso, desde el estudio, porque hace 40 años la Ingeniería Civil se consideraba una carrera para hombres, entonces me tocaba hacer el triple de trabajo para poder demostrar que yo era capaz.



Me sobrepuse a toda esta brecha de género y así creé la Constructora Solanillas S.A.S. en 1999, empresa con la que ya hemos construido y entregado 2.577 unidades de vivienda y en donde siempre me preocupo por desarrollar proyectos en donde yo misma viviría. Desde los bocetos y el trabajo de diseño, mi gran pregunta es: ¿Yo viviría ahí?



Más que una empresa, somos una familia unida en torno a un anhelo común: crear espacios para que otras personas aniden sus sueños, por eso utilizamos nuestro apellido como sello.



Actualmente, en Constructora Solanillas tenemos más del 40 por ciento de mujeres dentro de la nómina, en todos los cargos, tanto administrativos como de obra”.

Construyendo sueños

La Constructora Solanillas S.A.S fue constituida en 1999. Se abrió paso en el mercado caleño con proyectos de vivienda enfocados en el estrato 5 y 6 de la ciudad, pero a partir del 2019 incursionó en la venta de Vivienda de Interés Social. A la fecha ha vendido y entregado 2.577 unidades de vivienda, genera271 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos.

‘Con trabajo duro se consigue todo’

Facebook Twitter Linkedin

Lorena Valencia, fundadora de Octopus Force Foto: Cortesía

Lorena Valencia



"Llevo 24 años desarrollando tecnología. Hice el primer simulador de vuelo en Colombia, junto con tres profesionales más. Mi pasión por la tecnología ha sido desde muy niña, pues mis papás vieron mi capacidad en esta área.



Cuando vi las brechas de género para acceder y entender la tecnología, decidí irme al exterior y, en una ‘Diosidencia’, me enamoré loca y apasionadamente de mi esposo, Felipe Ortiz, con quien montamos el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force, orientado al desarrollo de dispositivos de tecnología dura, que satisfacen y atienden las necesidades de la humanidad.



Soy la mujer con más patentes del Valle del Cauca y una de las mujeres con más patentes en Colombia. Eso significa que cada innovación que desarrollamos es patentada para evitar que se apropien fácilmente de nuestras ideas.

Más allá de la creación de dispositivos, pues hemos creado más de 150 dispositivos para la humanidad, el legado más importante que hemos dejado con Octopus Force es decirle a las mujeres que con trabajo duro se puede llegar a donde uno quiera llegar”.

Un centro tecnológico

Octopus Force es el primer Centro de Desarrollo Tecnológico reconocido por Minciencias en el Valle del Cauca, el cual desarrolla tecnologías disruptivas para un mundo sostenible, a partir de la investigación científica, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, para el desarrollo de nuevos productos tecnológicos centrados en la experiencia del usuario.

‘Mi blindaje es el empoderamiento’

Facebook Twitter Linkedin

Liliana Gómez, fundadora de GreenSQA Foto: Cortesía

Liliana Gómez



“Después de trabajar en una empresa que desarrollaba software, me di cuenta de la importancia de asegurar la calidad de los sistemas de información. Así que empecé a buscar cómo estudiar y lo logré.



Soy Ingeniera de Sistemas con Maestría en Computación, de la Universidad del Valle, tengo 52 años y, desde que nací, en Florencia, Caquetá, me siento muy empoderada. No crecí con ningún estereotipo de género, porque en lugar de sentirme sesgada, siempre me he sentido muy orgullosa y orientada al resultado, siempre he sentido que nuestro aporte como mujeres es complementar al otro.



Creé un laboratorio de investigación, Green SQA, que asegura la calidad del software. Llevamos 20 años trabajando y ya somos 300 personas, de las cuales el 52 por ciento son mujeres, con un registro de 18.000 proyectos de TI en Colombia y algunos países de Latinoamérica.



La clave del éxito ha sido el método, que si bien cada vez se ha ido transformando, en esencia sigue siendo lo mismo: asegurar esa tecnología desde la perspectiva de su usuario final, es decir, que la tecnología haga lo que tenga que hacer correctamente”.

GreenSQA, 20 años de trabajo

GreenSQA es una empresa caleña de soluciones y desarrollo tecnológico, cuya misión es asegurar la calidad del ‘software’, a través de pruebas y monitoreos con los cuales valida que el ‘software’ cumpla con la calidad requerida. Además, GreenSQA vigila, mide y reporta, de manera automática, la disponibilidad, la calidad y la velocidad de los flujos de negocio en canales digitales.

‘Siempre soñé con tener una empresa’

Facebook Twitter Linkedin

Natalia Osorio, fundadora de Naturesse Foto: Cortesía

Natalia Osorio



“El reto de crear empresa y ser mujer al tiempo significa ser capaz de encontrar el balance entre el emprendimiento y la familia, entender que ser mamá se trata de disfrutar el tiempo de calidad que se puede pasar con los hijos y tener muy claro que hay principios y prioridades inquebrantables. Para mí, por ejemplo, los temas del colegio de mis hijos siempre serán mi prioridad.



Soy Natalia Osorio Correa, Ingeniera Química, esposa, hija y mamá de dos niños, Maximiliano, de 7 años, y Antonio, de 3.



Descubrí el amor por la naturaleza y la química desde muy pequeña y siempre soñé con tener una empresa de productos de belleza que fuera sostenible, social y ambientalmente amigable y accesible a todas las mujeres que se quisieran sentir lindas y tener su autoestima arriba. Así nació Naturesse.



Con mi empresa he tratado de mostrarle al mundo de los que estamos hechos los vallecaucanos, del potencial que tenemos. A futuro, Naturesse será la empresa caleña más reconocida en el mundo por fabricar los cosméticos, a partir de la biodiversidad de nuestro país, más sostenible y rentable. Sueño con 3.000 colaboradores y no pararé hasta que se haga realidad”.

Belleza sostenible

Naturesse es una empresa caleña creada en el 2010 por la Ingeniera Química Natalia Osorio, con el objetivo de brindar bienestar y salud, de la mano de la naturaleza, pues, precisamente, su ADN es entender todos los beneficios de la flora del país y aprovecharlos con la creación de productos naturales para el cuidado personal y del hogar, garantizando la sostenibilidad.