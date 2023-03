Con el objetivo de compartir las distintas experiencias de un grupo de mujeres que trabajan por lograr que Colombia sea un país más equitativo y eliminar las brechas que existen entre los hombres y las mujeres en cada una de las etapas de la vida, el pasado 16 de marzo se llevó a cabo el foro ‘Mujeres líderes 2023’.

El primer conversatorio se llamó ‘Equidad de género y empoderamiento femenino para un mejor país’ y en él se analizó la equidad de género como un derecho fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier territorio y el empoderamiento femenino como herramienta para aumentar la productividad de las empresas.



Durante dicho espacio, Adriana Méndez, gerente general de Takeda Colombia, una empresa japonesa multinacional que pertenece a la industria farmacéutica, aseguró que en Takeda existe la equidad de género.



“Trabajamos porque existan planes robustos de desarrollo para que el crecimiento de las personas se dé por mérito y no por género (…) Si vemos la composición de la compañía, tenemos un 66 por ciento de mujeres y nuestro comité directivo está conformado en un 58 por ciento por mujeres. Trabajamos siempre por generar capacidades de liderazgo tanto en mujeres como hombres”, dijo Méndez.



Por su parte, Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches, una firma de abogados especializada en el derecho laboral y la seguridad social, en donde el 67 por ciento de las personas del equipo son mujeres y el 50 por ciento de los niveles directivos también lo ocupa el género femenino, afirmó que “como firma somos un gran ejemplo porque en cuanto de los directivos, la mitad somos mujeres y todo lo hacemos con base en el mérito. No podemos decir que lo realizamos por una actuación forzada para generar este tipo de porcentajes, sino porque realmente destacamos el valor de la mujer y consideramos que ha sido un valor agregado para nosotros. La inclusión es algo poderoso en nuestra firma”.



Entre tanto, salió a relucir el tema de qué tipo de consejo se le puede dar a las nuevas generaciones para liderar, y en ese sentido, María Isabel Pérez, directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, una entidad que entiende la necesidad de ofrecer procesos de formación y fortalecimiento para emprendedores, consideró que es clave que crean el valor que tienen como mujeres.



“Mi consejo es que se la crean, que crean en el valor que tiene la mujer y busquen oportunidades. A veces no es tan fácil identificarlas, pero sí las hay. Hay que buscarlas y lucharlas porque esto es algo de todos los días”, aclaró Pérez.

Mujeres que facturan, mujeres que dejan huella

‘Mujeres que facturan, mujeres que dejan huella’ fue el segundo panel. De la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el número cinco, que pretende lograr la igualdad de mujeres y niñas en el acceso a la educación, atención médica, oportunidades para conseguir un trabajo digno, participación en decisiones políticas, entre otros, se resaltaron los roles de algunas mujeres que dan ejemplo como María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Emprendimiento de Compensar.



“Compensar es una caja de compensación en donde buscamos el bienestar de los trabajadores de las empresas que nos escogen como su caja de compensación, pero también aportamos a la productividad de las entidades realizando diferentes proyectos. Atendemos a casi tres millones de trabajadores y sus familias y contamos con más de 102 mil empresas afiliadas. Además, atendemos a poblaciones que no necesariamente aportan a través de su salario, desarrollamos actividades con niños de diferentes edades o jóvenes que no aportan o que sus padres no son beneficiarios de la Caja y realizamos programas de educación”, explicó Carrascal, agregando que “con las personas que perdieron su oportunidad laboral hacemos unos programas de formación para reinsertarlas nuevamente en ese mundo formal”.



Lo anterior no sería posible sin un correcto manejo del liderazgo desde los diferentes cargos que ocupan las mujeres líderes invitadas al foro y, por esa razón, la gerente de Educación, Empleo y Emprendimiento de Compensar, reafirmó que desde su posición y en curso con el propósito de la compañía, “siempre hemos tratado que el liderazgo sea conectar con lo que hace la organización, motivar a esas personas que trabajamos al interior para que entendamos desde la empatía las necesidades que tenemos y cómo podemos por medio de un trabajo en conjunto desde la organización, con las empresas afiliadas y sus trabajadores, transformar la comunidad”.



Para Sandra Cabezas, presidenta corporativa de Novartis Colombia, lo primordial es ser auténticos. “Es ser quienes somos y traer nuestra mejor versión. Esa es mi forma de liderar, con autenticidad, pero con empatía. Entender de dónde vienen las otras personas, cuáles son sus motivos, qué las inspira y qué es lo que quieren lograr en su vida personal y profesional”, comentó Cabezas.



Mientras que, Marcela Vaca, miembro de la junta directiva de Geopark, consideró que “lo primero que hay que decirle a alguien es que tiene que trabajar muy duro porque tenemos que ser los mejores en lo que hacemos, no hay otra forma de generar respeto y de realmente inspirar a un equipo”.



Al cierre del segundo panel, surgió el tema de la clave para luchar contra la desigualdad y, para Cabezas, está en elevar la voz. “Como hablamos hace un rato, no se necesita estar en una posición de liderazgo para seguir en este camino de tener equidad. Mi invitación es a que siempre que veamos, en cualquiera de nuestros roles personales o profesionales, una mala broma o estereotipo, seamos capaces de decir que no está bien”, aconsejó Cabezas.



A ello, se sumó la opinión de Carrascal al decir que “las pequeñas acciones realmente son grandes transformaciones para uno mismo. Y como habíamos hablado al principio, se va uno formando. Esos pequeños triunfos se vuelven un gran impulso para ese camino que uno quiere hacer y yo creo que entre todos, apoyándonos, ganamos en esa igualdad”.



Finalmente, el tercer panel denominado ‘El futuro del liderazgo femenino’, ahondó en cómo lo ven las mujeres desde su perspectiva de líderes.



“Yo creo que el futuro ya empezó y lo más importante es que el tema de las mujeres está sobre la mesa y que hoy más que nunca ya no nos da miedo hablar de él. Creemos que tenemos no solo el deber, sino la responsabilidad de hacerlo”, apuntó Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios, Personas, Pyme y Empresas de Bancolombia.



De su lado, Carolina Nieto, gerente de Asuntos Corporativos de la Cámara de Comercio de Bogotá, puntualizó que “en este momento lo que estamos viendo es un momento de conciencia sobre la importancia de la mujer en todos los aspectos” y, a dicha opinión, se unió la de Alexandra Mendoza, CEO y cofundadora de Liquitech al finalizar expresando que “todos estos espacios son maravillosos porque resaltan la importancia que está teniendo la mujer en espacios de liderazgo, pero lo que no se puede confundir es el estereotipo que nos están resaltando porque somos mujeres. La discusión tiene que venir de las capacidades que estamos desarrollando las mujeres para poder ser líderes”