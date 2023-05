En La Ceja, municipio floricultor del oriente antioqueño, Édinson David Blandón Osorio encontró su primer trabajo formal, a la edad de 31 años. Entre sus mayores sueños están conocer el mar, viajar y tener su casa propia con piscina.

Hace seis meses la vida de Édinson cambió para bien: encontró su primer empleo formal a los 31 años.



“Antes estuve en una empresa de colchones en Apartadó, luego me quedé desempleada y solamente hacía oficio en casa”, cuenta conmocionada mientras arma un ramo con hermosos pompones, claveles, astromelias, rosas, calas, lirios y girasoles de todos los colores.



Trabaja como operaria de producción, cortando tallos y encapuchando flores.

“Me levanto a las 3:00 de la mañana, me baño y preparo el desayuno y el almuerzo para llevar. Una ruta de la empresa nos recoge y llegamos a las 6:40 a.m. Desayunamos e iniciamos labores a las 7:00 a.m. en punto. Al final de la tarde regresamos y me voy a descansar”.



Nació sordomuda porque su mamá biológica se enfermó durante el embarazo. A los 18 meses fue adoptada por Amparo Osorio, quien le apostó a educarla con valores y hoy se siente orgullosa de su hija transgénero.



“Yo me casé con Leomar Blandón, el papá biológico de Édinson, pero no sabíamos que el niño existía; y como la mamá no tenía los recursos para criarlo -ya que vivían en Apartadó, junto a cinco hermanos más- decidí traerlo con nosotros porque allá la vida es más difícil”, expone Amparo, auxiliar de farmacia de 47 años.



“El bebé no tenía vacunas, padecía de otitis severa y presentaba cuadro de desnutrición. Yo hice cursos de Lengua de Señas y así, de la mano de Dios y de mi familia, lo fuimos levantando”, recuerda.



En el pasado, Édinson ha tenido que luchar con el alcoholismo por parte de sus padres biológicos. Con este nuevo empleo, espera apoyar a su papá, asistente de mecánica, y colaborar económicamente en su hogar.

Respeto por la diferencia

Édinson no ha cambiado su identidad de género, es decir, no tiene operaciones en su cuerpo, pues su transformación ha sido en su aspecto físico.



“Desde los 13 años mi familia empezó a notar que mi comportamiento no era como el de los demás niños de género masculino, pero me respetaron y siguieron manifestando el mismo amor. A los 19 tomé la decisión de ser trans y de vestirme y maquillarme como tal. Algunas personas oyentes se burlaban, pero la comunidad sorda es abierta al tema y me apoyaron”, destaca Édinson.



Como todo es un proceso, en su casa aún le llaman por su nombre. “Nosotros nos referimos a él todavía. Por cariño le decimos ‘el negro’; sin embargo, lo hemos aceptado siempre sin problema. Lo único que le he inculcado es que lo que haga, lo haga bien. Que uno puede elegir quién ser, pero que todo debe tener límites”.



Su mamá adoptiva tiene dos hijos biológicos: Leonardo Blandón, un hombre de 28 años, y Juliana Blandón, una joven de 20. Ambos se criaron con Édinson bajo la premisa del respeto por la diferencia. Tanto así que su hija también pertenece a la comunidad LGBTI.



“Al principio fue complicado lidiar con la homofobia, pero tanto a Édinson como a Juliana les enseñé a ser tolerantes y a contar conmigo siempre que tengan dificultades. Entonces, se adoran y se apoyan”.

‘Capacidades diversas’



En Flores Isabelita Édinson ha podido ser ella misma. No solo porque la comunidad sorda que trabaja allí la recibió con los brazos abiertos, sino porque no necesita esconder su identidad sexual.



“Nosotros decidimos apostarle a la diversidad e inclusión porque así mejoramos la cultura de la empresa y aumentamos la satisfacción y fidelización de nuestros colaboradores”, explica Juan Carlos Osorno, gerente de Flores Isabelita.



Édinson no ha tenido ninguna limitación para desempeñar su labor: "Tenemos a un intérprete, algunos jefes aprenden Lengua de Señas y mis compañeros con hipoacusia nos capacitan. Seguiremos trabajando hasta que la palabra ‘discapacidad’ desaparezca y se reconozca el término ‘capacidad diversa’", sostiene Osorno.



Esta mujer trans, quien vive en el barrio Villa del Socorro de Medellín, tiene claro que debe esforzarse para alcanzar sus metas: “Quiero conocer el mar, viajar y tener mi casa con piscina. No acostumbro ir a bares, me parece una tontería; para mí lo más importante es trabajar y ahorrar. Quizás encuentre una pareja; con suerte viviré lo que me depare el futuro con la bendición de Dios”, puntualiza.

Urabaenses cumplen sueño de tener vivienda propia

Yobanny y su familia, beneficiados con el subsidio de vivienda. Foto: Archivo Particular

Cansado de vivir toda su vida como inquilino en la mayoría de barrios de Apartadó (Urabá), Yobanny Alberto Ocampo ha trabajado incansablemente para tener vivienda propia. Siendo auxiliar de oficios varios en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación; y su esposa, consultora de catálogos y revistas de belleza, tuvieron que ahorrar mensualmente para reunir la cuota inicial de un apartamento.



“La mejor decisión que pude haber tomado fue venirnos a vivir a Jardines Curazaos Etapa I, después de salir beneficiados con el subsidio de vivienda por parte de Comfama (por 23 millones de pesos), pues es el mejor vividero de Apartadó”, dice Yobanny Alberto con una felicidad indescriptible.



Lira Herrera es otra de las beneficiadas con este subsidio. Es ama de casa y genera ingresos vendiendo postres y banquetes. Su esposo es trabajador bananero, exactamente coordinador de calidad en una empresa agropecuaria. Tienen una hija que cursa séptimo grado de bachillerato.

“Al principio vivíamos en el barrio Obrero de Apartadó. Pasamos por dificultades: si teníamos para pagar arriendo, no teníamos para comer o viceversa. Hicimos lo posible por tener vivienda propia y aún siendo de bajos recursos económicos hoy es un sueño hecho realidad”, narra doña Lira, afirmando que el lugar favorito de su hogar es la cocina, en donde pasa la mayor parte de su tiempo y desde donde impulsa su negocio.



Desde hace dos años, 210 familias viven allí. La Caja de Compensación Familiar Comfama capacita a los residentes a través del ‘Programa Zonas Azules, Laboratorio de Hábitos y Ciencias del Comportamiento’, el cual cuenta con un componente de salud, alimenticio y deportivo; y que, gracias a una inversión de más de 80 millones de pesos, fue posible la instalación de unos filtros de agua potable.



“En Comfama nos consideramos posibilistas y optimistas racionales. Estamos convencidos de que las personas de clase media pueden empoderarse de su futuro y trabajamos por su bienestar. Para ello ofrecemos oportunidades, garantizando derechos. Bajo la premisa: ‘No existe el cuidado sin el progreso, ni el progreso sin el cuidado’, construimos hábitos y acompañamos en los momentos clave de la vida. Esa es nuestra propuesta de valor”, destaca la economista Paula Restrepo, responsable de Estrategia y Proyectos de Comfama.

‘Mamás Saludables’, entre los programas destacados

Carolina Sánchez hace parte de este programa que abarca, entre otras, actividad física e hidroterapia. Foto: Archivo Particular

Hace ocho meses la noticia de Aurora llegó de sorpresa para iluminar la vida de Carolina Sánchez. Es la primera bebé de la familia. De ahí que su nombre signifique ‘belleza’ y ‘amanecer’.



Por eso, ante el miedo de ser mamá primeriza, desde el primer trimestre se inscribió en el Programa ‘Mamás Saludables’ de Comfama, en el cual Carolina puede complementar los servicios de su EPS con la compañía de profesionales que le enseñan herramientas físicas y mentales para tener un embarazo y un parto seguro.



“Me ha ayudado a sentirme más preparada a la hora de enfrentar este proceso de cambio. Hay muchas personas que quieren ofrecer información asertiva respecto a cómo llevar el embarazo, pero la realidad es que se necesita personal capacitado, porque no solo mejora el proceso para la mamá y el bebé, sino que sirve para que todos los involucrados puedan brindar un mejor acompañamiento”, admite Carolina Sánchez.



El programa abarca diferentes áreas como la actividad física, hidroterapia, actividades educativas en torno a la lactancia, banco de leche y factores de riesgo en el embarazo. “También te enseñan sobre fisioterapia para fortalecer tu cuerpo; hay algunas dinámicas especiales para disfrutar con tu acompañante como meditación y yoga, pintarte tu pancita y masoterapia. Esto ayuda a relajarte y a estar más tranquila y confiada”, agrega.