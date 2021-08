Migración venezolana más allá de los mitos

Pocas personas saben que solo el 4 por ciento de la población que vive en Colombia es venezolana. Esto, aunque del 2014 al 2021 el número de personas de esta nacionalidad pasó de 23.573 a 1’742.927, según cifras oficiales de Migración Colombia.

Por eso, para quienes piensan que los venezolanos están invadiendo el país, porque los ven en las calles, barrios y buses del servicio público, estas cifras demuestran que el porcentaje no es ni de lejos suficiente para darle sustento a esa afirmación.

Ese es uno de los tantos mitos que quiere derrumbar la campaña ‘#ColombiaSinFronteras Somos Nosotros’ que con la participación de artistas y personalidades de Colombia y Venezuela en un video quiere enviar el mensaje de que “los seres humanos somos más que una nacionalidad, somos lo que llevamos en el corazón, pero desde la diversidad”.



Sustentada en estudios e investigaciones, la campaña, liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, busca recordarles a los colombianos que para Colombia esta migración masiva es una oportunidad económica y cultural, y difundir un mensaje de inclusión y en contra de la xenofobia.

“Los colombianos y los venezolanos tienen un futuro común, un futuro que están construyendo ahora desde Colombia”, dijo Lawrence J. Sacks, director de USAID en Colombia, durante el lanzamiento de la campaña al señalar que “será muy bacano hablar de panas y parceros al tiempo como si fuéramos una sola nación, un solo sueño”.

Sacks destacó los avances del Gobierno colombiano en el manejo de los migrantes venezolanos con temas como el Estatuto Temporal de Protección. “Es una aproximación desde los derechos humanos, reconociendo la magnitud de la situación y rescatando la hermandad histórica entre países”, afirmó.



De hecho, el Ministerio de Hacienda ha dicho que este año los venezolanos aportarán 0,3 puntos porcentuales del PIB mientras que los ingresos tributarios de la Nación aumentarán 2,9 por ciento del PIB entre 2021 y 2030 frente a un escenario sin migración. Es una cifra para quienes consideran que los migrantes no le aportan nada al país.

Y para quienes creen que la migración es temporal y que los venezolanos se irán, hay otro dato que deben conocer: en las investigaciones y estudios, el 81% de los venezolanos que han llegado al país ha dicho que consideran a Colombia como su segundo hogar. Eso significa que llegaron paras echar raíces y salir adelante con sus familias.



Entre los mitos que circulan en el país, también está la falsa creencia de que los migrantes han desplazado a los colombianos en la atención de la salud. Profamilia hizo una investigación en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Riohacha y Santa Marta y encontró que aunque el número venezolanos atendidos en el sistema ha crecido, lo que más ha subido en el país es la atención de colombianos.

Además, el 21,94% de los migrantes regulares están afiliados a seguridad social y salud, lo que significa que están aportando al sistema. Profamilia ve la migración como “una oportunidad demográfica, social y de desarrollo” y un estudio de la firma Radar, muestra cifras que le dan sustento a esa posición.



En su último informe Radar encontró que el gasto sin venezolanos entre enero y julio del 2020 estuvo en 414,2 billones de pesos, mientras que contando a los venezolanos estuvo en 430,8 billones de pesos. Según la compañía, la participación de los hogares venezolanos dentro del gasto total en Colombia es del 3,9 por ciento.

Un tema que ha sido crítico es el ‘voz a voz’ que les atribuye a los venezolanos los problemas de inseguridad y crimen en Colombia. Pero una es la percepción y otra la realidad que muestran las cifras: menos del 1,6 por ciento de los detenidos en las cárceles colombianas es de esa nacionalidad. Para los expertos no implica justificar a quienes delinquen, porque hay que rechazar el crimen venga de donde venga, pero el dato sí pone en contexto la realidad.



Un análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) mostró que las tasas de delincuencia en Colombia no se incrementaron por la llegada masiva de venezolanos. Según esa organización, la ocurrencia de homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y hurto a personas no se pueden justificar por la migración.

Para ello hizo referencia a cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) según las cuales, de 118.769 personas privadas de la libertad en el 2019, 1.254 eran extranjeros y de ellos 753 venezolanos, eso significa 0,63% de la población carcelaria para ese momento.



Lo que muestra este panorama es que antes de creer en los mensajes que circulan en redes sociales, por el ‘voz a voz’ en las calles, hay que revisar las evidencias, pues es la única manera de evitar que mitos o falsas verdades terminen generando xenofobia, discriminación y exclusión.

El Estatuto Temporal de Protección

Un mes después de empezar a implementar el Estatuto Temporal de Protección (ETP) para Migrantes Venezolanos, 813.000 habían completado la primera fase del proceso y quedaron listos para realizar el registro biométrico en septiembre. Así obtendrán la Identificación Digital (ID).



Este estatuto busca darles condiciones de legalidad por diez años para que se integren formalmente al país.



Juan Francisco Espinosa Palacios, director general de Migración Colombia, aseguró que tal como va el proceso, es posible que al terminar el año Colombia tenga identificada la mitad de la población venezolana presente en Colombia en enero del 2021, cuando la cifra estimada era de 1’742.000.



De los registrados a la fecha 52% son mujeres y 48% hombres. El 44% de estas personas están en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla. El 19% de los registros corresponden a niños, niñas y adolescentes, y 60% a hombres y mujeres entre 18 y 39 años de edad.

