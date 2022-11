Adormecimiento, hormigueo, calambres y/o sensación de descargas eléctricas de forma esporádica en pies, piernas, manos y brazos, podrían ser síntomas de neuropatía diabética periférica (DPN).

Un padecimiento que afecta principalmente a personas con diabetes, ya que se origina por los altos niveles de glucosa en la sangre y termina afectando a los nervios periféricos (estos son los que envían mensajes del cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo.). De hecho, el cien por ciento de los pacientes diabéticos tiene riesgo de desarrollar DPN, el 50 por ciento de los pacientes diabéticos desarrollará DPN en algún momento de su vida, pero cerca del 50 por ciento de los pacientes diabéticos que desarrollan DPN no experimentará algún síntoma.



Según la Federación Internacional de Diabetes, más de 463 millones de adultos (entre los 20 y 79 años) viven con diabetes en el mundo y se espera que para el 2045 la cifra alcance los 700 millones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2030 la diabetes mellitus (tipo 2) será la primera causa de mortalidad.



Teniendo en cuenta que todas las personas con diabetes tienen riesgo de desarrollar neuropatía periférica y la probabilidad de sufrirla aumenta conforme más pasa el tiempo, P&G se alió con la Federación Internacional de la Diabetes para promover la concientización en favor de las personas con diabetes a través de información oportuna ante esta condición que afecta el sistema nervioso.

Los pacientes suelen acudir al médico cuando los síntomas son insoportables y la enfermedad ya ha progresado a una fase más grave. FACEBOOK

TWITTER

Lo hizo dentro del marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemoró el pasado 14 de noviembre. Según explicó el Dr. Pablo Fletcher, presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología, “hoy más que nunca tenemos que ayudar a que más personas conozcan sobre la neuropatía diabética periférica; solo así podremos cambiar el rumbo de esta afectación. Los pacientes suelen acudir al médico cuando los síntomas son insoportables y la enfermedad ya ha progresado a una fase más grave.



No dejemos que el problema avance si podemos identificarlo desde antes”.

La neuropatía diabética periférica (DPN) es la complicación sintomática más frecuente en pacientes con diabetes mellitus (tipo 2). Está presente en más del 10 por ciento de los pacientes al momento del diagnóstico y en hasta el 50 por ciento de los pacientes luego de 10 años de evolución de la enfermedad. Es el principal factor de riesgo para el desarrollo de úlceras y, por tanto, de amputaciones, ya que más del 75 por ciento de las amputaciones de miembros inferiores están precedidas por la aparición de lesiones.

Cómo identificar los síntomas

En etapas avanzadas, el paciente puede desarrollar dolor neuropático el cual es difícil de tratar y puede tener un impacto significativo sobre la calidad de vida. Este dolor neuropático es crónico en la mayoría de los casos y puede llevar a varias comorbilidades tales como depresión, trastornos del sueño y ansiedad.



Por ello, desde P&G enfocan sus esfuerzos en la promoción de los síntomas, ya que los nervios no son visibles, pero necesitan ser escuchados. E invitan a los pacientes a estar alertas para entender lo que el cuerpo dice y a detectar mejor cualquier síntoma de alteraciones en los mismos.



“Ignorar los síntomas y señales que nos manda nuestro cuerpo, y no comunicarlas a nuestro médico, puede dificultar el diagnóstico temprano. Existen esfuerzos de educación en la detección de síntomas de la neuropatía periférica como lo es #EscuchaTusNervios, campaña que educa a los pacientes y comunidad en general para identificar estas señales”, aseguraron desde P&G.



Precisamente, entre los síntomas primarios de la neuropatía diabética periférica está la pérdida de sensibilidad, percepción incorrecta de las sensaciones táctiles y, en algunos casos, dolor con mínimos roces de la piel; por ejemplo, el roce de las sábanas les genera dolor. Este último síntoma se llama alodinia y ocurre cuando un estímulo que normalmente no es doloroso se vuelve doloroso debido al daño neurológico. Suele ocurrir habitualmente en pies y manos inicialmente durante la noche.



Algunos pacientes en etapa temprana podrían no notar una pequeña cortada en el pie, pero este es un problema común conocido como el “síndrome de pie diabético” que puede llevar a un largo y difícil tratamiento o incluso a la amputación.



Otro síntoma típico en la etapa temprana de neuropatía es el mareo, ya que por el entumecimiento de los pies no sienten el piso. Estos mareos pueden provocar desequilibrio y caídas.



Con el tiempo, los síntomas pueden cambiar, empeorar o volverse más dolorosos. En etapas avanzadas, los pacientes experimentarán dolor neuropático el cual afectará su vida significativamente. Por ello, la primera etapa, o incluso antes, es el momento correcto para comenzar el tratamiento para poder prevenir el desarrollo del dolor neuropático.

Cómo prevenirlo

Es importante que los pacientes diabéticos tengan adecuado control sobre sus niveles de glicemia, de esta forma pueden prevenir la afectación de los nervios periféricos debida a los altos niveles de glicemia.



Como las personas con diabetes tienen un riesgo de deficiencia de las vitaminas B y estas resultan esenciales para la salud de los nervios, se recomiendan a los pacientes con diabetes mantener siempre sus niveles en rangos normales.



Estudios han demostrado que los complejos que incluyen vitamina B1, B6 y B12 resultaron eficaces, seguros y bien tolerados como auxiliar en el tratamiento de la neuropatía diabética periférica, sin embargo, el especialista será quien determine la mejor solución para cada paciente.



Así mismo, piden a los pacientes mantener un estilo de vida saludable, acompañado de ejercicio y chequeos médicos frecuentes, para prevenir la condición. Entre los factores de riesgo está el sobrepeso, el alcoholismo, fumar y el sedentarismo.



De igual modo, los pacientes diabéticos deben asistir a sus controles periódicos con su médico tratante, y consultar en caso de identificar alguno de los síntomas de la neuropatía periférica diabética.

MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de Neurobion.