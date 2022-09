Un ejemplo de empresa que mueve la economía desde el corazón de los barrios de Bogotá es la Tienda Miscelánea Nuevo Triunfo, ubicada en el barrio El Gaitán. “Se trata de un legado familiar, mi mamá tiene esta tienda desde hace 25 años y me la heredó cuando cumplí mi mayoría de edad”, cuenta Lina Guzmán a sus 22 años.

Hoy Lina es la propietaria de la tienda y desde 2020 trabaja para llevar su empresa a un nuevo nivel. “Fue precisamente en pandemia cuando tomé la iniciativa de hacer los cursos de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y me dijeron “emplea este medio de pago, lanza esta oferta u organiza el punto de cierta manera” y así he tenido una guía para mi crecimiento empresarial”.



Gracias a esta experiencia Lina, estudiante de mercadeo, espera poder guiar a otras empresas en la ciudad para que “sean como mi tienda, que la gente, así como me dicen mis clientes, llegue y se sienta como en familia”.



La Tienda Miscelánea Nuevo Triunfo es una de las 450.180 empresas activas que tienen Bogotá y la región actualmente y que, según Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la CCB, ponen a su jurisdicción a tan solo 7.966 empresas de recuperar las cifras de los primeros ocho meses de 2019, lo que además representa un crecimiento del 7% respecto al periodo entre enero y agosto de 2021.



De acuerdo con Uribe, la pandemia por Covid 19 desaceleró la economía del país y generó cierres en cientos de mipymes que son las que conforman el 99% del tejido empresarial de Bogotá y la Región y que fueron las que resultaron más afectadas por el aislamiento que vivió el país.

El hogar de Lina, conformado por ella y su mamá, se sustenta con su tienda y durante los meses que estuvo cerrada su economía se vio en riesgo, caso que se repitió en todas las familias que dependen de una mipyme, por esto la CCB decidió implementar diferentes estrategias en pro de recuperar estos negocios y reactivar la economía familiar y de la región.



En 2021 más de 1.300 microempresas recibieron acompañamiento con consultores de la CCB, a la vez que se habilitaron plataformas de e-learning logrando una asistencia de más de 51.000 empresarios y emprendedores.



Desde 2019 más de 1.440 empresas hacen parte de la comunidad Bazzarbog, una vitrina digital gratuita que les permite exhibir de manera personalizada e ilimitada productos y servicios y en la que a la fecha ya suman más de 2 millones de visitas.



Estas herramientas de la mano con la capacitación que de forma voluntaria han tomado micro, pequeños y medianos empresarios ha representado una recuperación empresarial que ha generado una disminución de 4,6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo en Bogotá para el mes de julio de 2022, respecto al mismo período de 2021, ubicándose en 10,8%.



Pues el número de ocupados en Bogotá aumentó en 159 mil entre julio de 2021 y el mismo mes de 2022 al pasar de 3,58 millones de ocupados a 3,74 millones.

Lina Guzmán ha llevado su tienda miscelánea a otro nivel gracias a la capacitación que desarrolla desde 2020. Foto: Archivo Particular

En palabras de Uribe “este comportamiento demuestra que la ciudad y la región van por un camino sólido de recuperación en la dinámica empresarial, de la mano de las microempresas”.



De acuerdo con empresarios como Lina Guzmán la recuperación y expansión que han sufrido sus mipymes ha sido posible gracias a su tesón y disciplina sumados a las 15 versiones de ferias en las localidades que ha realizado la CCB desde 2020 con más de 38 mil asistentes y las 12 jornadas de Pedaleando por Cundinamarca que han contribuido a la reactivación del turismo en la región con más de 5.000 participantes.



Lina afirma que su juventud implica falta de experiencia, pero que esta misma la llevó a reconocer que no sabe muchas cosas, situación que la movió a aprender y a convertirse hoy en una líder en su comunidad. “Las personas me admiran y me dicen que sería lindo ser como yo y todo esto es fruto del proceso de capacitación que he desarrollado en los últimos años”.

