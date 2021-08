Minería y ganadería, motores de desarrollo en Córdoba

El índice de producción real industrial en el departamento de Córdoba, en el primer trimestre del año (enero-marzo), se caracterizó por su tendencia a la recuperación, según reporta el Boletín Económico Regional (BER) de la costa Caribe, emitido por el Banco de la República.

En este documento se precisa que en el departamento, si bien la producción y las ventas reales permanecieron en terreno negativo, a lo largo del trimestre de análisis aminoraron la caída mostrando indicios de recuperación, teniendo en cuenta la parálisis de operaciones al finalizar el 2020 en una de las dos plantas de producción del principal producto industrial del departamento, el ferroníquel.



En el orden nacional, indica el BER, se observó un resultado similar. En detalle, el desempeño de la actividad manufacturera entre enero y marzo de 2021 presentó crecimiento y el Índice de Confianza Industrial (ICI) de Fedesarrollo mantuvo un balance positivo, con aumentos en enero, febrero y marzo, de 3,7 por ciento, 8,2 por ciento y 6,8 por ciento, respectivamente.



Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el informe del perfil económico del Departamento de Córdoba, de julio del presente año, la producción industrial de la región y su valor agregado se reflejan en tres actividades industriales.



Ellas son: otras industrias manufactureras no clasificadas previamente con el 72,1 por ciento, elaboración de otros productos alimenticios con el 26,5 por ciento y fabricación

de productos minerales no metálicos con el 1,4 por ciento.



Entre tanto, el personal ocupado se agrupó en las ramas industriales de elaboración de otros productos alimenticios con el 58,1 por ciento, otras industrias manufactureras n.c.p. con el 35,8 por ciento y fabricación de productos minerales no metálicos con el 6,1 por ciento.



Con respecto a la producción agrícola, el plátano es el principal cultivo permanente del departamento con el 33,7 por ciento del área cultivada. A su vez, el maíz es el cultivo transitorio más representativo con el 51,2 por ciento.

Proyección al exterior

El principal rubro de exportación de Córdoba es el ferroníquel, cuyas ventas al extranjero basaron su recuperación en el repunte de los precios internacionales del níquel, en especial, entre enero y febrero de este año.



En detalle, el precio promedio del primer trimestre de 2021 frente a igual periodo de 2020, fue superior en un 38,8 por ciento. El mayor dinamismo en las ventas de este mineral tuvo como destino China y Corea del Sur, revela el BER.



El reporte del MinComercio precisa también que las exportaciones de Córdoba representaron en promedio 1,4 por ciento de las ventas al exterior nacionales entre 2012 y 2020 e indica que a mayo de 2021 el departamento registró un nivel de participación ligeramente inferior respecto al año anterior, aclarando que dichas

exportaciones disminuyeron 14 por ciento entre 2019 y 2020.



No obstante, a mayo de 2021 cambia esta tendencia negativa al aumentar 5,1 por ciento respecto al año anterior. Este crecimiento se debió a que los no minero-energéticos aumentaron 65,7 por ciento, liderados por productos agropecuarios.



Luis Eduardo Blanco, gerente regional Caribe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), sobre el comportamiento de las ventas al exterior por parte del departamento de Córdoba señala que “las ferroaleaciones, que son su principal fuente de exportaciones, encontraron diversificación hacia el sector agropecuario con las carnes de bovino congeladas yrefrigeradas, con crecimiento del periodo enero a mayo 2020-2021, del 61 por ciento”.



En lo corrido del año, las ferroaleaciones representaron el 64,4 por ciento de las exportaciones del departamento, seguidas por la carne bovina congelada con el 11,6 por ciento. A su vez, la carne bovina refrigerada reportó el 10,6 por ciento,

el oro el 4,1 por ciento, la madera en bruto un 3,8 por ciento y las hullas el 3,6 por ciento. El principal destino de las ventas externas de Córdoba fue China con el 36,5 por ciento, seguido de Chile con 6,1 por ciento, Corea del Sur con el 5,9 por ciento, Japón con 5,6 por ciento, Alemania con 5,5 por ciento y Países Bajos con el 4,7 por ciento.

Plantaciones forestales

Córdoba cuenta con plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales en diferentes zonas del departamento. Por eso, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, realiza actividades de inspección, vigilancia y control en donde están ubicados dichos sembradíos para verificar las condiciones fitosanitarias de los mismos.



“Realizamos visitas de vigilancia fitosanitaria con el fin de ejecutar acciones que permitan la detección temprana de plagas y enfermedades y se garantice la calidad de la producción”, afirma Tany Luz Padilla, gerente seccional del ICA

en Córdoba.



Los funcionarios de esta seccional realizan permanentemente el monitoreo de las plantaciones con fines comerciales de la especie teca (Tectona grandis L.), en las cuales se lleva a cabo la implementación del protocolo para la vigilancia de insectos plaga.



“Además del registro de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales en el departamento, las visitas también permiten trabajar por un campo con legalidad, emprendimiento y equidad, una estrategia que hace posible ejercer plenamente el control sanitario”, anota Padilla.



Colombia cuenta con 531.693 hectáreas en plantaciones forestales comerciales, de las cuales al departamento de Córdoba le corresponden 42.285 hectáreas, según informa el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su Boletín Estadístico 2020. Además, posee plantaciones forestales con fines comerciales registradas ante el ICA, principalmente de teca, acacia, melina y especies del género Eucalyptus spp.