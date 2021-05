¿Mieloma múltiple, uno de los grandes ‘olvidados’ de la pandemia?

La pandemia de covid-19 ha dejado una huella -probablemente imborrable- en los sistemas de salud en todo el mundo, cuya capacidad operativa en muchas ocasiones se ha visto mermada ante la gran cantidad de contagiados de Sars CoV-2 que acuden a centros asistenciales.

En medio de esta lucha contra el nuevo coronavirus, pacientes y especialistas por igual han advertido sobre la “desatención” en la que han caído patologías crónicas como los cánceres, que -por su propia naturaleza- requieren de tratamiento y chequeo permanente.



No obstante, dentro de la larga lista de cánceres “olvidados” en tiempos de pandemia, existe una malignidad poco frecuente que, a diferencia de los cánceres más comunes (como el de mama, próstata o pulmón, entre otros), no ha contado con la priorización suficiente pese a que tiene una prevalencia en la población más afectada por el covid-19: los adultos mayores.



Se trata del mieloma múltiple (MM) que, de acuerdo con datos provistos por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, tiene una prevalencia en personas mayores de 65 años y se diagnostica a alrededor de 600 colombianos cada año.



“En tiempos de pandemia, hemos visto una constante en lo que respecta a la atención de pacientes oncológicos y con mieloma múltiple: el retraso en diagnósticos oportunos y acceso a tratamientos, sin continuidad en la atención. Lo anterior redunda, inevitablemente, en recaídas tempranas, diagnósticos tardíos y hasta en muertes prematuras”, afirma Nury Esperanza Villalba, directora de la Fundación Esperanza Viva (organismo sin ánimo de lucro que ayuda a pacientes oncológicos con dificultades de acceso a tratamiento médico).



Un cáncer que suele pasar por alto



El mieloma múltiple hace parte de los llamados cánceres de la sangre. Ocurre cuando las células plasmáticas de la médula ósea (organismos claves del sistema inmunitario) se tornan malignas y empiezan a reproducirse sin control, formando -a la larga- tumores en huesos.



El doctor Humberto Martínez Cordero, jefe del servicio de Hematología y trasplante de médula ósea del Instituto Nacional de Cancerología (INC), explica que “actualmente, el mieloma múltiple es considerado incurable en la mayoría de los pacientes. Sus síntomas se asemejan a los de otras enfermedades, pues ocasiona dolores óseos (de huesos) que se pueden confundirse con patologías como la artritis, artrosis o la fibromialgia. Por ello, muchas veces este cáncer pasa por alto y queda desatendido”.



Precisamente, dado que el MM es una enfermedad altamente heterogénea desde el punto de vista clínico, quienes padecen dolores lumbares, anemia, fatigas constantes, fracturas patológicas (sin traumatismos agudos) o alteraciones renales corren el riesgo de tener un subdiagnóstico (es decir, no obtienen la confirmación diagnóstica del mieloma múltiple) y, por tanto, pueden ser remitidos a tratamientos netamente sintomáticos y que no atacan a las células tumorales.



En esto coincide Yolima Méndez Camacho, directora de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana): “el mieloma múltiple tiene la característica de ser un cáncer de difícil diagnóstico, porque se presenta con síntomas que podrían hacer parte de dolencias más frecuentes o propias de la vejez. Muchos pacientes se quedan en el primer nivel de atención, sin poder acudir al especialista hematólogo, quien está en capacidad de diagnosticarlo”, señala.



Por tanto, existe una alta necesidad de educación en los médicos de atención primaria (como los médicos generales, de urgencias, familiares o en servicio social obligatorio) sobre este tipo de cáncer, con miras a sospechar tempranamente en función de sus síntomas.

Cada año se detectan alrededor de 600 casos de este cáncer en el país. Foto: FunLucemia

El mieloma múltiple en cifras



Según la Fundación Internacional del Mieloma, esta afección es el segundo cáncer hematológico con malignidad en el mundoi.



Además, un estudio realizado en 2017 por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma determinó que existen barreras de diagnóstico y acceso a tratamiento que repercuten directamente en la calidad y expectativa de vida de estos pacientes.



Del lado del diagnóstico, Funcolombiana halló que el 32% de los pacientes con sintomatología relacionada con el MM recibió su diagnóstico en un mes; el 28% tardó entre 2 y 4 meses; el 25% entre cinco y 11 meses, y el 15% tardó más de un año.



“Así mismo, encontramos que el 46% de los pacientes fue remitido a hematología en un tiempo máximo de un mes; el 24% entre 2 y 4 meses, y el 6% fue derivado a especialistas en un lapso mayor a un año”, expone Yolima Méndez.



En la misma línea, el estudio en cuestión determinó que el 50% de los pacientes con MM consultados no tiene conocimiento sobre los protocolos o medicamentos que recibe.



Esta entidad también ahondó por el cambio que suscitó en sus vidas el diagnóstico y posterior tratamiento de mieloma múltiple. Según el informe, el 69% de los pacientes consultados cambió sus hábitos alimenticios, el 85% su actividad física y el 56% vio alterada su vida laboral.



La medicina se mantiene optimista



Aunque, en la actualidad, el mieloma múltiple se mantiene como una enfermedad incurable, la medicina permanece optimista de cara a brindar tratamientos que mejoren la salud física del paciente, su calidad de vida e, incluso, su bienestar emocional, así como el de sus cuidadores.



Según explica el doctor Humberto Martínez, “esencialmente, los pacientes con mieloma múltiple son tratados considerando un factor fundamental: su elegibilidad para un trasplante autólogo de médula ósea, es decir, un trasplante de las mismas células del paciente después de pasar por quimioterapia de altas dosis”.



De hecho, en años recientes se ha venido dando un acelerado desarrollo de terapias innovadoras que permiten un mejor control de la enfermedad, al disminuir la progresión de la enfermedad.



Al respecto, la directora de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma se refirió a un tratamiento que ha generado mucha expectativa en el mundo: la terapia con ‘CAR-T cells’ (células CAR-T).



“Estudios clínicos han demostrado que el tratamiento con ‘CAR-T cells’ produce una alta respuesta en pacientes con mieloma múltiple y mejora las tasas de supervivencia. Se estima que este tratamiento esté disponible en Colombia en dos o tres años”, acota Yolima Méndez.



Según ensayos clínicos realizados por la Clínica Universidad de Navarra, España, esta terapia consiste en extraer los linfocitos T del sistema inmune del paciente, para luego modificarlos (hay quienes hablan de “reprogramarlos”) en un laboratorio de tal manera que reconozcan las células tumorales y las ataquen específicamente sin dañar las células sanasii.



