Michael, el nigeriano que trabaja en ScotiaGBS

Cuando Michael Johnbull Osarenotor llegó de Nigeria, su país natal, a Colombia, seis años y medio atrás, solo sabía decir en español ‘Hola, ¿cómo estás?’ Llegó al país para conocer a una colombiana con la que venía hablando en la red social Facebook, y con el objetivo de explorar y conocer el país. “Cuando investigué sobre Colombia me pareció un país muy curioso y súper lejano de mi casa. Me pareció una buena oportunidad para viajar, conocer y vivir una aventura nueva”, explica Michael.

Al llegar a Colombia solo hablaba en inglés, por lo que se comunicaba con traductor de Google, pues en Nigeria, aclara Michael, hay más de 60 dialectos, así que para entenderse entre todos tienen como idioma oficial el inglés. Lo aprenden desde muy pequeños en el preescolar y lo practican a diario en las diversas actividades. Su dialecto materno Bini, por su parte, lo usan más entre familiares y personas que hablan el dialecto en su ciudad de origen. Sin saberlo, fue ese gran dominio del inglés lo que le abrió las puertas para trabajar en ScotiaGBS, el centro de Servicios de Negocios Globales de Scotiabank en Colombia.



Cuando llevaba cinco meses en Colombia confiesa entre risas que conoció a una reclutadora de ScotiaGBS en un restaurante con la que comenzó a hablar. “Como mi español no era muy bueno y no le entendía, comenzamos a hablar en inglés”, recuerda Michael y agrega que ella le recalcó que su inglés era muy bueno, por lo que podía trabajar en servicio al cliente de la empresa. Fue entonces cuando decidió cambiar su visa de turista por una que le permitiera trabajar y comenzar una carrera laboral en ScotiaGBS en servicio al cliente.



“Amo hablar, tengo buen dominio de inglés para atender a los clientes canadienses y no es problema para mí tomar llamadas y hablar con la gente”, explica Michael. Pronto empezó a destacarse en su trabajo, pues, a pesar de que hay asesores que se estresan con las llamadas, él nunca ha perdido el control. Todo lo contrario, disfruta mucho de su trabajo y de poder ayudar a la gente. “La verdad ha sido un camino súper chévere. Yo sé que para algunas personas es estresante, y no las juzgo porque cada uno tiene una forma de ser diferente”.



Ese buen manejo en las situaciones adversas, lograr calmar a los clientes que llaman molestos y poder generarles confianza para resolver sus inquietudes, lo motivó para querer ascender. “Me sentaba al lado de las personas que les resultaba difícil empatizar, escuchaba las llamadas y les daba consejos para mejorar la situación. Pensé que me gustaría enseñar el conocimiento que tengo”, confiesa Michael. Y, aunque no fue fácil, después de tres intentos, varias capacitaciones por parte de la empresa y ser persistente con sus sueños, logró ese ascenso.

No olvidará la fecha: primero de enero de 2020, pues desde ese día se desempeña como especialista de entrenamiento en ScotiaGBS. “Me enfoqué en el ascenso porque no me gusta dejar las cosas a medias”, dice. Hoy recuerda orgulloso que mientras recibía la capacitación inicial, le pidió a su entrenadora unos tips para llegar a ser entrenador. “Alcancé a trabajar con ella y se sentía muy orgullosa de mí. Ahora yo tengo esos sentimientos cuando veo ascender a alguien que entrené. Es como ver a un hijo crecer, porque sembré una semilla en esa persona y eso me genera satisfacción y me motiva a hacer mi trabajo, alimentan mi alma porque estoy haciendo algo bueno”, agrega.



Ya perdió la cuenta de cuántas personas ha entrenado en estos tres años. Y, al mirar atrás, confiesa: “Si tengo la oportunidad lo haría todo de nuevo”. Actualmente, está felizmente casado y sueña con consolidar su familia y tener hijos junto a su esposa, una santandereana que conoció dos años después de terminar su relación con la colombiana que lo atrajo al país.



También anhela conocer Canadá y poder experimentar las historias que le contaron alguna vez los clientes canadienses. Aunque, a corto plazo, tiene planeado visitar junto a su esposa a su familia en Nigeria, pues desde que llegó a Colombia no los ha podido ver. Por su historia y sus logros está convencido de que ScotiaGBS es una empresa ciento por ciento incluyente y que gran parte de su identidad en Colombia está ligada a la empresa. “Nunca me han discriminado por ser extranjero, me dieron la oportunidad de trabajar sin saber nada de mí. Y conseguí un ascenso en año y medio”, explica.

Una empresa incluyente

Alcides Vargas, gerente general de ScotiaGBS en Colombia. Foto: Archivo Particular

Alcides Vargas, gerente general de ScotiaGBS en Colombia, aseguró que actualmente hay 196 mujeres en cargos de liderazgo, más del 12 por ciento de los empleados son de la comunidad LGBTIQ+, y un 70 por ciento de sus trabajadores son bilingües. Además, según una medición hecha por ‘Employers for youth 2022’, es una de las 10 mejores empresas para los jóvenes.



En siete años de operación en el país ha multiplicado su número de empleados hasta 28 veces, pasando de 150 en 2016 a 4.200 en 2023. “Nos sentimos orgullosos de ser una compañía incluyente, diversa y equitativa”, añadió Vargas.



“En ScotiaGBS no buscan experiencia, buscan talento. Acá trabajando se consigue la experiencia y nos dan la oportunidad a todos”, puntualiza Michael y agrega: “Si no fuera por la oportunidad que me dieron, seguramente no estaría acá en Colombia”.

