Mejorar vías y parques: el pilar de Puente Aranda

Fabiola Castro es residente del barrio Carabelas, y Rolando Cruz es líder cívico del sector de Santa Rita. Estos dos habitantes –aunque no se conocen y viven a más de 5 kilómetros (km) de distancia– tienen algo en común: sufrieron un accidente por culpa del mal estado de las calles de su zona hace varios años.

“Iba para mi casa, estaba lloviendo y por ir caminando ligero no vi un altibajo y me pegue un porrazo”, recuerda la señora Fabiola.



Mientras tanto, Rolando cuenta que todos los días debe pasar por la carrera 40A con calle 33 para ir a su trabajo; sin embargo, hace un año perdió el control de su motocicleta y sufrió varias lesiones. Actualmente, ese corredor vial ya está pavimentado.



“Lastimosamente, no vi el hueco, me hizo frenar y me fui al suelo, sufrí ruptura de codo y me dieron 20 días de incapacidad”, asegura el líder, y añade que ha notado las intervenciones en las vías no solo en su sector, sino también por toda la localidad 16.



“No veíamos inversión en vías en los últimos 30 años, en estos cuatro años se ha visto la inversión en malla vial, en andenes, senderos peatonales, alamedas y parques”, manifiesta Cruz.



Y es que la alcaldía local de Puente Aranda priorizó durante 2017 y 2018 un total de 60 segmentos viales, los cuales representan un total de 9,47 km de carril, con una inversión aproximada de 19.819 millones de pesos.



Además, otros 26 segmentos se encuentran en ejecución, que equivalen a otros 4,68 km de carril y representan una inversión de 9.400 millones de pesos.

No veíamos inversión en vías en los últimos 30 años, en estos cuatro años se ha visto la inversión en malla vial, en andenes, senderos peatonales, alamedas y parques FACEBOOK

TWITTER

Estos datos concluyen que, a corte de julio, la administración local ha beneficiado a los 55 barrios que hacen parte de la localidad y ha invertido 29.219 millones de pesos.



“La prioridad ha sido la inversión de vías y parques, allí han estado más concentrados los recursos. Esto es con el fin de que se mejore la movilidad de los vehículos y de las personas, que se valoricen las viviendas y que los habitantes sean mucho más felices”, expresa María del Pilar Muñoz, alcaldesa encargada (e) desde el 13 de junio de este año. En cuanto al espacio público, se han mejorado y recuperado aproximadamente 6.000 metros cuadrados (m²) de andenes y 5.040 m² de arte mural con un presupuesto de $209 millones.

Obras en parques

Los vecinos de los barrios La Alquería, Santa Rita, Sorrento, Autopista Muzú y Carabelas, entre otros, se encuentran contentos por las instalaciones de juegos y gimnasios que se han hecho entre el 2017 y 2019.



“Nos encanta esta localidad y nos sentimos a gusto porque tiene parques, zonas verdes y zonas muy amplias donde los niños pueden disfrutar en compañía de sus padres”, afirmó Clemencia Monroy, quien los fines de semana lleva a su hija al parque local del barrio Villa Sonia, en la calle 38 sur con carrera 51, para que disfrute de los diferentes juegos.



Por su parte, la administración local informó que en 2017 y 2018 realizaron el mantenimiento y dotación de juegos infantiles, mejoramiento de canchas y mantenimiento de senderos peatonales en 15 parques con un presupuesto de 3.749 millones de pesos, y en 2019 se encuentran en ejecución 9 (2.052 millones de pesos) y uno en proceso de estudios (1.233 millones de pesos), para un total de 25 parques.



“Estamos tratando de arrancarle a la delincuencia estos espacios que pertenecen a los niños, al adulto mayor y a las familias para que se apropien y se motiven a hacer actividad física”, puntualiza la alcaldesa.



Asimismo, agrega que las inversiones en infraestructura de Puente Aranda a julio 31 ascienden a 36.809 millones de pesos. El 66% (24.124 millones de pesos) de la inversión se encuentra en ejecución. El 34% ($12.685 millones) restante corresponde a los proyectos en etapa de formulación o licitación.



Además, la alcaldesa invitó a la administración siguiente para que continúe haciendo obras. “No se queden en el escritorio. Salgan y conozcan las dificultades que hay en los barrios, la comunidad es la que tiene la información de primera mano”.

La zona residencial y comercial que aporta economía a la ciudad

Conocida como la localidad de la industria textil, farmacéutica y alimenticia. Caracterizada por tener el Centro de Rehabilitación Inclusiva (brinda atención a los uniformados de la Policía y militares que sufren de alguna situación de discapacidad); el parque El Jazmín, que cuenta con una cancha para practicar fútbol americano, y uno de los lugares típicos para hacer las compras de diciembre: sanandresito de la 38, donde se promueve el mayor comercio de los 55 barrios que conforman Puente Aranda.



La localidad se posiciona como uno de los sectores que aportan economía y empleo a la capital.



Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la localidad cuenta con 16 zonas residenciales y 22 organizaciones que conforman la Corporación Casa de la Cultura de Puente Aranda, que fomenta el arte y la cultura en los salones comunales.

Proyectos sociales que construyen calidad de vida y une familias

Programas como ‘Vivir bien, sentirse bien’, las Olimpiadas Puente Arandinas, Puente Aranda Extrema y Ambiental son algunos de los proyectos que la alcaldía local tiene para brindarle a su comunidad.



“Fortalece el desarrollo personal de los niños y ellos empiezan a tener un gusto por el deporte; evita que los chicos caigan en algún riesgo por consumo o temas de salud mental”, expresó Yenny Espinoza, la madre de Daniel, un niño que hace 2 años aprovecha los espacios para practicar el taekwondo.



Por su parte, la administración de la localidad 16 informó que en el periodo 2017-2019 se han invertido en cultura, recreación y deporte más de 2.436 millones de pesos y se han beneficiado 7.231 habitantes entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.



“Son programas bandera que generamos con un bajo presupuesto y permiten tener todo el año actividad física y escuelas deportivas”, anotó María del Pilar Muñoz, alcaldesa (e) de Puente Aranda.



Asimismo, agregó que con estos programas no solo se crean espacios de convivencia, respeto y sana diversión, sino que permiten construir lazos de amistad entre las personas que participan.



“Hace unos años inicié como estudiante de una escuela de formación y ahora soy profesor”, expresó Óscar García, instructor del programa ‘Vivir bien, sentirse bien’, e invitó a la población de 6 a 17 años de la localidad para que haga parte de estos proyectos, que son totalmente gratuitos.

‘La platica no se ha perdido, se ha invertido bien’

Gimnasios al aire libre

Los parques de bolsillo y los mantenimientos que ha realizado la alcaldía local han logrado fortalecer la actividad física y dejar a un lado el sedentarismo.

“Tengo mi problema de cadera y el gimnasio me ha incentivado para hacer ejercicio, los aparatos del gimnasio me han ayudado a mejorar”, expresó Teresa Martínez, una habitante del barrio Carabelas.



Niños más aficionados al deporte

El proyecto ‘Vivir bien, sentirse bien’ tiene un impacto en 53 puntos de la localidad, donde ofrece actividad física, y 36 puntos de Escuelas de Formación en modalidades deportivas como fútbol, baloncesto, patinaje, taekwondo y voleibol, entre otros.

A diario se benefician 1.081 niños en las escuelas de formación y 1.178 en los grupos de actividad física.



Barrios beneficiados por las obras

Los sectores de Milenta, Santa Rita y Primavera fueron unos de los beneficiados con la reconstrucción de vías. Según sus vecinos, hace más de 15 años no veían pavimentadas las cuadras. Asimismo, se está realizando la contratación para la segunda fase del parque Industrial Puente Aranda, y se encuentran en ejecución obras en barrios como La Alquería.

El proyecto ‘Vivir bien, sentirse bien’ tiene un impacto en 53 puntos de la localidad. Foto: Cortesía.

Inversiones positivas en la localidad 16

48 cámaras de seguridad

En 2017 se invirtieron 1.030 millones de pesos en la adquisición, instalación y puesta en operación de 48 cámaras de vigilancia, que se integraron al sistema de videovigilancia de los barrios. En 2018 y 2019 se entregaron 32 motos para la policía de la localidad.



470 árboles fueron plantados

Durante el año 2018 se intervino una hectárea de espacio público con acciones de renaturalización. Se realizó la siembra de 470 plantas y se hizo un trabajo de mantenimiento a 1.400 m² de jardinería en la localidad.



885 adultos mayores reciben subsidios

Según la alcaldesa María del Pilar Muñoz, desde el 2017 hasta el 2019, la alcaldía local les ha entregado un subsidio económico a 885 personas de la tercera edad que se encuentran en condiciones de fragilidad y vulnerabilidad.