Mejorar sus casas les transformó la vida a dos ciudadanas

Cada vez que llueve, en la casa de Ercilia Suárez se filtra el agua por las goteras que hay en su tejado. “Llueve más adentro que afuera”, bromeó la mujer, de 45 años. Esta situación cambiará, dado que fue beneficiaria del programa del Plan Terrazas, de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Ercilia vive con su papá, de 82 años, en la casa que construyó en el barrio Guacamayas, tercer sector, de la localidad San Cristóbal. La edificó junto a su difunto esposo, hace 30 años. “El papá de mis tres hijos falleció hace 22 años. Él fue uno de los damnificados por la tragedia de Armero (Tolima) y por esa razón nos trasladaron a Bogotá y nos dieron este lote”, contó Ercilia.



Su casa solo cuenta con una planta y el techo es de tejas de zinc. “Las tejas se han ido agrietando. Cuando cae granizo es terrible, porque el hielo se acumula y por las divisiones de las tejas se filtra el agua. Recuerdo una granizada de hace como dos años, que a mi hermana le tocó venir a ayudarme a sacar el agua”, relató.



Por eso, en la Junta de Acción Comunal de Guacamayas se enteró de que la Alcaldía Mayor de Bogotá convocaba a habitantes de la localidad de San Cristóbal para acceder al programa de Plan Terrazas, en las que se generan soluciones habitacionales para población vulnerable, en barrios de origen informal. Se les ofrece asistencia técnica, acceso a bajo costo de materiales y subsidios para realizar las mejoras.



En el caso de Ercilia, se le construirá la plancha, para que ella pueda edificar un segundo piso en su vivienda. “Yo soy estilista profesional y mi sueño es poder montar mi propio salón de belleza en el primer piso de mi casa, y en el segundo adecuar mi vivienda”, comentó la mujer.



En lo corrido del 2021, cerca de 60 familias han sido beneficiadas del Plan Terraza. La meta hasta el 2024 es que 1.250 hogares se vean beneficiados.



“En enero comienzan las obras en mi casa y yo sé que va a quedar bonita. Me va a cambiar la vida”, comentó Ercilia.

Una vivienda más digna

Jennifer vive con sus cuatro hijos. Su casa fue renovada para mejo su calidad de vida. Foto: Alcaldía de Bogotá

Jennifer Andrea Salazar lleva 17 años viviendo en el barrio Juan Pablo Segundo, tercer sector, de la localidad Ciudad Bolívar. Jennifer tiene 37 años, es madre cabeza de hogar y en su casa vive con sus cuatro hijos.



El menor, de 11 años, tiene una parálisis cerebral espástica con un cuadro de epilepsia severa. Además, viven con una joven de 18 años, que le ayuda a cuidar a su pequeño cuando Jennifer sale a trabajar.



“Mi casa consta de una habitación y un espacio para sala comedor, además de baño, cocina y espacio para ropas. El piso era de cemento pero levantaba mucha arena; toda la casa estaba en obra negra y el baño tenía el sanitario roto”, relató la mujer.



Ella y sus hijos tienen rinitis alérgica y el polvo en su vivienda se las agravó. Además, su hijo menor ya estaba teniendo problemas respiratorios, por lo que remodelar su casa era una prioridad.



Por eso, Jennifer fue beneficiada con el programa Mejoramiento de Vivienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de Hábitat. Con este, se realizan reformas locativas y reparaciones para ofrecer condiciones de vida digna y mejor calidad de habitabilidad para las familias.



A la fecha, la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Hábitat, ha finalizado 540 mejoramientos de vivienda y está realizando otros 1.107 mejoramientos.



En el caso de Jennifer, las reformas que realizaron en su vivienda fueron el enchapado del piso; se estucaron y pintaron las paredes; se reformó el baño y se adecuó el espacio para las ropas. La cocina se recubrió con baldosas y se reforzó el mesón, que estaba a medio hacer. Le instalaron un techo en PVC, dado que el tejado tenía goteras y le colocaron luces led.



“La obra de mi casa terminó el 25 de octubre. Yo me siento muy dichosa, me da gusto llegar a la casa. Recién tuve una cita médica con mi hijo de 11 años y me dijeron que ya está bien sus pulmones. Ahora nuestra calidad de vida es mucho mejor”, relató Jennifer.



Bogotá está mejorando con más inversión social para su gente.

