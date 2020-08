Medidas que han garantizado el abastecimiento del país

Según el Ministerio de Transporte, para el Gobierno nacional es prioritario garantizar el abastecimiento de todo el país durante esta coyuntura derivada del nuevo coronavirus, por lo que desde la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como desde la declaratoria de Emergencia Sanitaria, se adoptaron decisiones en esta línea, especialmente, para el transporte de carga.

Es por esto que, mediante el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020, se establecieron varias medidas para garantizar el abastecimiento en todo el territorio colombiano por medio del transporte de carga y el cuidado de la salud de los transportadores.



Entre ellas está la creación del Centro de Logística y Transporte, el cual obra como punto de encuentro de las diferentes autoridades administrativas, locales y todos los actores del sector para la toma de decisiones orientadas a la óptima prestación del servicio de transporte en Colombia durante el tiempo que dure la emergencia.



Así mismo, en el artículo 7 del Decreto 482 se definió que, durante el aislamiento preventivo obligatorio, se debería garantizar el servicio de transporte de carga estrictamente necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del covid-19 y las autorizadas en el Decreto 457 de 22 de marzo de 2020; asimismo, se permitió la celebración de contratos, convenios, concertaciones o acuerdos aprobados previamente por el Centro de Logística y Transporte de cara a facilitar sinergias logísticas eficientes en transporte de carga, las cuales –en circunstancias comunes– no estarían permitidas.



Igualmente, se dispuso que los documentos que soportan la operación del transporte público (como el manifiesto de carga y la orden de cargue) puedan ser transmitidos y portados en medios digitales; se definieron los ‘Puntos Seguros’ en las vías nacionales para acompañar a los transportadores de pasajeros y de carga, facilitándoles kits de alimentos, servicios de revisión de condiciones del vehículo y acceso a baños. La ejecución de actividades en vía será encabezada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, y se suspendió el cobro de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional desde el 26 de marzo de 2020 hasta las 00:00 del 1 de junio de 2020.

Restricciones de tránsito y frontera

​

Al respecto, Ernesto Forero Fernández de Castro, socio de EF Legal & Asociados S.A.S., agrega que esta norma suspendió todos los servicios prestados por los organismos de apoyo al tránsito, así como los trámites que ante ellos se efectúen, y que esto permitió que los documentos de tránsito, incluyendo la licencia de conducción y el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, cuya vigencia expire en el periodo de Emergencia no sean exigibles; al tiempo que suspendió el término para la realización de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de todos los vehículos automotores.



“El Decreto había establecido la suspensión del cobro de peajes a los vehículos que desarrollen actividades necesarias para afrontar la pandemia. Sin embargo, a través del Decreto 768 de 2020, se ordenó la activación del cobro de peajes a los vehículos que circulen por las vías del país”, anota el abogado, quien agrega que el Decreto 412 de 2020 fue el que ordenó el cierre de fronteras y pasos marítimos, terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y la continuación del cierre con Venezuela, exceptuando los tránsitos que deban realizarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito, así como el transporte de carga.

Otras medidas importantes

​

En esa línea, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informa que el Gobierno también ha buscado garantizar el flujo de las operaciones de comercio exterior y, por ello, las que se adelantan por puertos, aeropuertos y pasos fronterizos siguen operando desde el primer momento sin restricción alguna, previo al estricto cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud.



Además, desde la primera semana –y con la disposición y compromiso absoluto del sector privado y de las entidades públicas que intervienen en estas operaciones– decidieron instalar la Mesa de Facilitación Permanente y Virtual, que en estos cuatro meses ha tenido 12 sesiones (donde identificaron 127 acciones de mejora, de las que ya se ha ejecutado el 92 por ciento), y que se suman a las 20 realizadas antes de la pandemia.



Sobre estas disposiciones, Miguel Ángel Espinosa Alfonso, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), considera que este fue un gran acierto del Gobierno nacional, ya que ha permitido que los insumos médicos, respiradores y otros bienes importados de primera necesidad durante la emergencia lleguen en condiciones óptimas a las empresas del sector salud y en general a los consumidores.



De igual forma, destaca que al estar también los puertos marítimos exceptuados de las restricciones de movilidad se ha garantizado que el comercio exterior siga su marcha sin mayores contratiempos.



Uno de los aspectos más relevantes mencionados por el Decreto 482 tiene que ver con la posibilidad de que la carga transite por el territorio nacional sin necesidad de contar con los documentos impresos que amparen su circulación.



Forero coincide en que las anteriores medidas sí representaron un alivio y una contribución real para mantener el transporte de carga en la costa Caribe y en todo el país.



“No obstante, estas medidas trajeron consigo, igualmente, un efecto colateral nocivo para el pequeño propietario de vehículos, el cual se vio exacerbado por la disminución de hasta el 30 por ciento de carga, lo cual hizo que hubiera ‘más carros que carga’. El efecto nocivo consistió en que los generadores de carga, con el argumento de que el paquete de medidas, así como la disminución del precio del combustible representaban menores costos para el camión (no peajes, no tecno-mecánica, no renovaciones de matrículas, etc.), exigieron a las transportadoras y a los propietarios de vehículos importantes disminuciones en los fletes”, precisa el socio de EF Legal & Asociados.



“La Superintendencia de Transportes ha abierto investigaciones a empresas de transportes y generadores de carga por esta situación”, subraya Forero y añade que lo que realmente falta para que el transporte se reactive es que la economía nacional haga lo propio, pues sostiene que el transporte no puede analizarse de manera aislada, ya que depende del consumo.

La indiscutible misión de los parques industriales

​

Caso parecido ocurre con los parques industriales en el Caribe, fortalecidos por su ubicación estratégica, pero también por sendas estructuras que favorecen el funcionamiento y desarrollo del comercio.



“El impacto es muy alto. Son parte fundamental de la cadena empresarial, productiva y logística del Caribe que congregan una gran cantidad de industrias y organizaciones empresariales que se benefician de la posición estratégica y los puertos, haciendo más eficiente el proceso y hasta la llegada de las mercancías al cliente final pero también les permite ser más competitivas”, afirma Mauricio Angulo, gerente general de Parquiamérica.



Respecto a este segmento, según el Reporte Industrial Barranquilla de Colliers International Colombia, esta ciudad finaliza el segundo trimestre de 2020 con un inventario de 1'235.100 metros cuadrados, presentando un crecimiento del 2,9 por ciento respecto al segundo periodo del año 2019 derivado del ingreso a operación del parque Marentus Centro Empresarial y Logístico en 2019.

Oferta de bodegas, al alza

​

El inventario de bodegas con especificaciones A+ presentaron una variación de 25,5 por ciento agregando al inventario de la ciudad 12.700 metros cuadrados, aportados por el parque Marentus Centro Empresarial y Logístico y Lógika Vía 40.



Para el caso de las bodegas clase A, se presentó un aumento del 4,8 por ciento en comparación al segundo trimestre de 2019, conexo mayormente a la operación del Complejo Industrial y Logístico del Atlántico, el cual ingresó al inventario en el segundo semestre del año anterior.



Por corredor, en Barranquilla lo lidera Vía 40 con una variación positiva del 24,2 por ciento (5.100 metros cuadrados), mientras que el corredor Galapa, según Colliers International, aumentó un 13,7 por ciento, dejando así un inventario general para la ciudad de 21.600 metros cuadrados que tienen que ver también con la entrada del Parque Complejo Industrial y Logístico del Atlántico, así como la ampliación de la Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofia).



“El mercado Industrial presentó un leve incremento en la tasa de disponibilidad, explicado por un aumento generalizado de la oferta y el ingreso de ampliaciones en parques industriales y zonas francas, demandados principalmente por empresas del sector logístico, que toman un rol importante en la reactivación de la economía nacional. Los precios de renta presentan un leve incremento en el presente trimestre, contrario a la disminución generalizada de los precios de venta”, aseguró Roberto Cáceres, gerente general de Colliers International Colombia.