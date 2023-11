Medellín transforma la educación con tecnología

En 2019, tan solo 50.000 niños y jóvenes en Medellín tenían acceso a un computador. Hoy, gracias a una maratónica labor de la Alcaldía por consolidar a la ciudad como un Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, ese número ha aumentado de manera exponencial al punto que ya son más de 180.000 estudiantes que cuentan con esta herramienta.



Desde navegar en Internet y editar videos, hasta diseñar aplicaciones y aprender idiomas, son tan solo algunas de las funciones que pueden realizar los estudiantes, entre los grados sexto y once, en los 130.000 computadores con los que la Alcaldía de Medellín ha aportado a la educación del país, en el marco de su programa Computadores Futuro.



“Este Computador Futuro, para mí, ha sido un gran beneficio porque me ha ayudado en mis tareas, especialmente, en mi media técnica, en la que estudio para ser auxiliar administrativo y contable, porque utilizo las herramientas que trae de Word, Excel y Power Point para hacer mis presentaciones. Lo que más me gusta son sus características físicas y también las virtuales, como lo son su rapidez y efectividad a la hora de usarse”, resaltó Aldian Rafsim Oropeza Garzón, estudiante de la Institución Educativa El Corazón.



Computadores Futuro es una estrategia de permanencia académica para los estudiantes de las instituciones educativas públicas de la ciudad, con la cual buscan que cada niño y cada joven tenga un computador que le permita cerrar la brecha tecnológica que lo distancia de las oportunidades educativas, con un solo clic.



Este novedoso programa busca ser un atractivo fuerte para los niños y jóvenes y así ganarle la batalla a la deserción escolar, que ha mostrado cifras alarmantes en el país.

Precisamente, y según datos del Ministerio de Educación, entre 2021 y 2022, la cifra de deserción escolar se situó en alrededor de 330.000 estudiantes. En Medellín, por ejemplo, se registró una tasa de deserción escolar del 5,9 por ciento en secundaria, seguida por primaria, con un 4,4 por ciento, en 2022.



A la fecha, la Administración ha entregado 130.000 equipos a estudiantes, universitarios, maestros e instituciones educativas. Además, se ha priorizado a 65.000 estudiantes entre los grados sexto y undécimo de 220 instituciones educativas oficiales, quienes pertenecen a grupos poblacionales como víctimas del conflicto, discapacidad y migrantes, entre otros.



Esto se suma a las 60.000 becas entregadas con el programa Matrícula Cero, el cual ha permitido acortar las brechas e impulsar que el factor económico no sea una barrera para acceder a la educación.

Potencia tecnológica

El programa busca cerrar brechas tecnológicas del sistema público educativo. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Asimismo, el programa Computadores Futuro busca potenciar los conocimientos digitales de los beneficiarios para ayudar a garantizar la permanencia académica, premisa que se ratificó con el decreto que permite que los estudiantes de las 16 comunas y los cinco corregimientos del Distrito permanezcan con el equipo si continúan en el sistema educativo.



Cada estudiante tendrá la herramienta tecnológica durante el calendario escolar. Una vez culmine el año, deberán regresar el equipo a la institución educativa para que la Secretaría de Educación haga el mantenimiento respectivo y, al año siguiente, cuando el estudiante esté matriculado, se le regresará.



El programa Computadores Futuro, además, incluye un grupo de profesionales y técnicos encargados de brindar acompañamiento a los beneficiarios en el manejo de esta herramienta tecnológica y asegurar su permanencia académica. Además, la mesa de ayuda de la Secretaría de Educación también está presente para verificar el estado y uso correcto de los computadores en las instituciones educativas oficiales y para brindar soluciones a las solicitudes de los estudiantes. De esta manera se garantiza que los computadores se utilicen con fines educativos.



“Con el fin de consolidar a Medellín como Valle del Software y como el primer Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, la estrategia Computadores Futuro ha afianzado ese propósito mediante la entrega de equipos de cómputo a alumnos de educación pública, de tal manera que mejoren sus condiciones de accesibilidad a la información mundial y a las herramientas y conocimientos para la Cuarta Revolución Industrial”, afirmó Juan David Agudelo Restrepo, secretario de Educación de Medellín.

Guinness Records

Gracias a Computadores Futuro se realizó la clase de software, de manera presencial, más grande del mundo, con la participación de 3.119 jóvenes y la edición número 11 de la Maratón de Programación, un reto de 45 minutos que le dio a Medellín el Guinness World Records.



Asimismo, la secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín destacó que 72.000 personas aprendieron a crear y a emprender con tecnología a través de los Centros del Valle del Software, espacios en los que, de manera gratuita, la ciudadanía puede acceder a actividades de sensibilización, talleres, muestras tecnológicas y capacitaciones.



Gracias a este programa, Medellín se consolida hoy como el primer Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, y avanza en la construcción del Valle del Software y la transformación educativa y cultural, líneas trazadas en el Plan de Desarrollo 2020-2023.

