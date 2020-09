Mayor cobertura en servicios públicos: la gran premisa

En las últimas semanas, la actualidad antioqueña ha repercutido en el ámbito nacional a raíz de todo lo que ha sucedido en la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM), responsable de gran parte del suministro de energía eléctrica, gas por red, acueducto y alcantarillado en el departamento.

En primer lugar, cabe destacar que la región ha hecho una importante apuesta por los servicios públicos de calidad y una cobertura cada vez mayor. Según informes de la Superintendencia de Servicios Públicos, el alcance en el área urbana del departamento es casi total, la calidad de los servicios esenciales es buena y la satisfacción de los clientes es alta.



“La cobertura en temas de acueducto y alcantarillado supera el 93,15 por ciento; el agua está certificada en este porcentaje como apta para el consumo humano y, pese a 72 eventos de sequía que se presentaron en el último año, el servicio no se vio afectado”, señala uno de los más recientes informes de la entidad.



El reto para el departamento está en algunas zonas rurales, donde aún la cobertura es baja y no supera el 25 por ciento, y la recolección y tratamiento del líquido se hace de manera artesanal.

Aportes del Grupo ISA

Por su parte, ISA también ha tenido un papel importante en la infraestructura eléctrica de Antioquia. A través de su filial ISA Intercolombia, declaró en explotación comercial (el pasado mes de abril) el primero de los cinco tramos de la Interconexión Noroccidental, obra que permitirá a Hidroituango evacuar su energía al Sistema Interconectado Nacional.



La nueva obra incluyó la construcción de la línea a 230.000 voltios en tres tramos: una línea de cuatro circuitos con extensión de 11,5 km (la primera de este tipo en el país); una línea de doble circuito de 9,5 km y un tramo subterráneo de 1 km.



"En ISA sabemos la importancia que tiene garantizar altos niveles de confiabilidad en la prestación del servicio de transmisión de energía durante esta coyuntura. Por eso, trabajamos con compromiso, optimismo y de forma incansable", recalca Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA.



Cabe resaltar que estas obras hacen parte del Proyecto de Interconexión Noroccidental Upme 03 de 2014, infraestructura que en su totalidad tendrá más de 700 km de líneas de transmisión, dos subestaciones nuevas y cuatro más ampliadas, constituyéndose como el proyecto de transporte de energía más grande en el Sistema de Transmisión Nacional actual.

Infraestructura

​

En temas de acueducto, EPM tiene presencia en once áreas, donde se cuenta con trece plantas de potabilización, dos plantas de tratamiento de aguas residuales y 123 tanques de almacenamiento.



“Los retos y proyectos van de la mano con adaptar nuestros sistemas a los efectos de variabilidad climática y efectos del cambio climático. Virar nuestros sistemas a las dinámicas territoriales (migraciones, campos de POT, expansiones, etc.) y seguir avanzando en el enfoque ambiental y social de nuestros proyectos. Así vamos a garantizar los estándares de calidad del servicio para nuestros usuarios, aumentando la cobertura e incluyendo esquemas diferenciales”, explica Juan José García, de la Gerencia de Comunicaciones de EPM.



El proyecto fijado por EPM consiste en ejecutar un plan de inversiones que permita aumentar la interconexión en sus sistemas menores y la estabilización de los proyectos que están en etapa de arranque.



Voceros de la empresa resaltaron que en épocas de pandemia se mantuvo la operación y monitoreo de los 4.195 kilómetros de redes de acueducto y los 4.836 kilómetros de redes de recolección. “En esa labor comprometida con la comunidad, se suministran 9 m3/s de agua potable a los municipios de Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa (Valle de Aburrá) y Rionegro (oriente antioqueño). EPM provee diariamente 778.000 m3 de agua potable, que es suficiente para llenar 2.700 piscinas olímpicas”, explicaron delegados de la compañía.



El mismo suministro se ha mantenido en la estación de servicios de Sabanalarga, administrada por la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Sabanalarga, que provee a este municipio antioqueño el servicio de acueducto y alcantarillado, y que cuenta con la certificación de la Superservicios como una prestadora óptima.

Por su parte, el servicio del gas que brinda EPM cuenta con una infraestructura de 88 kilómetros de red de acero y 8.319 kilómetros en la red de distribución que llega a 119 poblaciones, 92 municipios y 27 corregimientos de Antioquia, a más de 1'300.000 clientes, entre hogares (1'274.084), comercios (22.399), industrias (3.192) y oficiales (325).



El servicio, proveniente de los yacimientos de Ballena, en el departamento de La Guajira y Cusiana y Cupiagua, en el centro del país, llega a través del gasoducto Sebastopol-Medellín, propiedad de Transmetano. El gas viaja por una línea de acero de 148 kilómetros de longitud, diámetros de 12 y 14 pulgadas, hasta la estación de entrega, conocida como la 'city gate', en el municipio de Barbosa, desde donde se distribuye el energético a los municipios del Valle de Aburrá y donde se comprime en módulos para transportarlo en carros especiales y distribuir en el gasoducto virtual a las demás subregiones antioqueñas.



“Dadas las grandes distancias, la topografía y relieve de las distintas regiones de Antioquia, EPM tiene como reto la evolución de los procesos de distribución por fuera del Valle de Aburrá para todos los mercados no interconectados, con el uso de tecnología de gas natural licuado (GNL) para mejorar los niveles de abastecimiento del energético en las regiones”, explica Juan José García.



Para la entidad, el reto más importante es lograr la vinculación de una mayor cantidad de clientes no regulados y regulados no residenciales al servicio de gas natural por fuera del Valle de Aburrá y, de esta manera, fortalecer la presencia del servicio en Urabá, garantizando unas condiciones de competitividad del servicio a la par con el desarrollo industrial y portuario proyectado en esta zona del país.



Además, trabajan en proyectos de crecimiento en el mercado regional de gas natural vehicular (GNV) y en la accesibilidad y universalización del servicio en el departamento mediante la búsqueda de subsidios y cooperación que garantice una mayor cobertura.



Infraestructura eléctrica



EPM cuenta con una importante infraestructura para prestar el servicio energía eléctrica a más de 2'500.000 clientes del departamento. Actualmente, cuenta con 1.481 funcionarios, entre técnicos y profesionales (836 en campo) y más de 2.000 contratistas en todas las subregiones de Antioquia, quienes trabajan para operar, mantener y monitorear 149 subestaciones, 2.700 kilómetros de redes de líneas de transmisión, 95.930 kilómetros de redes de distribución (equivalentes a cerca de nueve veces la distancia entre Medellín y la Antártida), 141.063 transformadores de distribución, 150.000 luminarias de alumbrado público y un centro de control para el monitoreo y atención de daños.