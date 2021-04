Más Sostenibles, el proyecto que apoya el cuidado del planeta

La necesidad urgente de salvaguardar el planeta de los inminentes efectos del cambio climático, ha obligado a las compañías y personas a tomar acciones contundentes para enfrentar este reto.

De hecho, de acuerdo con la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de la ONU, la sostenibilidad ambiental implica, por un lado, la reducción de los daños al ambiente, y por otro, el papel de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos en el bienestar humano, las oportunidades económicas y la resiliencia social y ecológica.



Las compañías colombianas han entendido esto y han creado planes de responsabilidad empresarial ambiciosos que incluyen, entre otros, la disminución en el consumo de recursos naturales como el agua y la energía, mejor disposición de residuos, implementación de estrategias de economía circular, ahorros de energía mediante el uso de tecnología y la utilización de sistemas de reutilización de aguas lluvias y paneles solares.



Todas estas iniciativas aportan un grano de arena a la conservación del planeta. Por ejemplo, según el Consejo Colombiano De Construcción Sostenible (CCCS), las edificaciones sostenibles han logrado ahorros en energía de hasta 70 por ciento con un sobrecosto promedio de 6 por ciento relativo a las inversiones adicionales en energía, en comparación con una edificación tradicional.



Este aspecto ha posicionado al sector de la construcción como uno de los que lleva la batuta en cuanto al compromiso con el medioambiente ya que, en el mundo se ha masificado el uso de materiales sostenibles, el desarrollo de nuevos productos de menor impacto ambiental, el uso de tecnologías como Liquid Galaxy para desarrollo de ciudades inteligentes y sistemas analíticos de ‘big data’, el uso de impresoras 3D, ‘scanners’ láser, robot de la construcción, que permiten reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad del resultado final.



Otra tendencia sostenible que está mandando la parada es la revolución de la moda. Según la fundación Ellen MacArthur, al pasar a un sistema circular, la industria de la moda podría desbloquear una oportunidad económica de $560.000 millones.



Pero estos sectores económicos no son los únicos que presentan progresos evidentes puesto que distintas industrias también han buscado la forma de reducir su impacto en el planeta. Sin embargo, dichos avances muchas veces no se conocen ya que no se comunican a través de los canales correctos, condición que dificulta que el ciudadano de a pie sepa lo que pasa al interior de las compañías en materia de sostenibilidad.



Así pues, EL TIEMPO CASA EDITORIAL abrió un espacio donde el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad tienen lugar. Se trata de ‘Más Sostenibles: manos que preservan el planeta’, un ambicioso proyecto multimedia que contempla la construcción de contenidos digitales e impresos, desarrollos webs, activaciones BTL, Facebook lives, entre otros, a través de los cuales las marcas podrán dar a conocer todos los planes que están adelantando en pro del cuidado de los ecosistemas.



Durante este proceso, las marcas contarán con todo el apoyo editorial de periodistas expertos en la materia, quienes los ayudarán y asesorarán para comunicar sus avances de manera acertada y efectiva por medio de contenidos tipo artículos, infografías, videos y desarrollos web, entre otros.



Los contenidos que se desarrollen en el marco de esta estrategia podrán ser destacados en la sección ‘Más Sostenibles’ dentro del home del portal de ELTIEMPO.COM en donde nuestras audiencias podrán consultar información relevante sobre el medioambiente. Y, además, podrán tener presencia en las redes sociales de la Casa Editorial.



Adicional a todo el despliegue de contenidos alrededor del tema de la sostenibilidad, el próximo 22 de abril, para conmemorar el Día de la Tierra, EL TIEMPO organizará un gran foro virtual. Las marcas interesadas pueden tener una presencia especial en dicho encuentro, en el cual confluirán figuras relevantes en el tema del desarrollo ambiental y los retos del país frente al tema.



