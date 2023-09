Una mayor inversión para garantizar el acceso a agua potable, un modelo de salud que también se enfoque en la prevención, y nuevas vías para Nariño y Valle, fueron algunos de los anuncios que se dieron durante el foro ‘Cómo aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en las regiones’, capítulo Pacífico, que se realizó el 30 de agosto en Pasto, Nariño. Puede ver el foro en este link

A través de un diálogo, el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales del Cauca, Chocó, Nariño y Valle de Cauca pudieron ahondar sobre los principales retos que hay en la región del Pacífico de cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia de salud, infraestructura, agua potable y saneamiento básico.



Para Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, “el Chocó es una de las zonas con mayor fluvialidad del país. Ríos, como el Atrato, deberían operar con turismo en la formalidad, ya que es uno de los más caudalosos y navegable del país”, destacó Tavera y añadió: “Pero donde más tenemos lluvia, paradójicamente no hay agua potable, y cuando hacen entrega del agua no la tratan”.

Más recursos que garanticen acceso al agua potable

Precisamente, en el primer panel se abordaron los temas de agua potable y saneamiento básico. Jhon Alexander Rojas, gobernador de Nariño y anfitrión del evento, aseguró que si bien en su departamento ha habido un avance en la construcción de vivienda gratuita aún hay falencias en el acceso a servicios como el agua potable. “Hay que garantizar los servicios para poder habilitar los lotes para la vivienda”, dijo Rojas.



La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, compartió que aún hay muchos retos frente a vivienda, agua potable y saneamiento básico. Velasco aseguró que se debe ofrecer vivienda, aumentando los subsidios del programa Mi Casa Ya, especialmente en esta zona del Pacífico, pero también se debe mejorar la calidad de la vivienda existente que está en malas condiciones.



“Colombia tiene, por lo menos, un déficit cualitativo de vivienda de 30 años. Hay 4,5 millones de viviendas en condiciones precarias; con piso de tierra, paredes de tabla, techo de zinc, sin agua potable, ni alcantarillado, ni cocina adecuada”, dijo la Ministra y agregó: “Se estaban haciendo 4.500 mejoramientos al año, eso no mueve las estadísticas ni tiene un impacto real en el verdadero problema”. Por lo que para resolver el déficit cualitativo desde el Gobierno tienen proyectado hacer mejoramientos de vivienda de la mano con las organizaciones comunitarias.



Frente al tema de agua potable y saneamiento básico, la Ministra aseguró que al ritmo que se venían haciendo inversiones en este tema “jamás hubiéramos podido garantizar el derecho al agua potable porque necesitaríamos 108 años para cubrir las necesidades. Se estaban haciendo 20 proyectos, de 350.000 millones de pesos de inversión, al año”, explicó la funcionaria.

Se necesita fortalecer la red de salud pública

En el segundo panel se abordó el sector salud, los participantes hablaron sobre el panorama actual de sus departamentos y los retos que enfrentan. Por ejemplo, Jhon Rojas, gobernador de Nariño, resaltó que los hospitales de su departamento tienen una cartera bastante elevada que dificulta la operación directa de los hospitales. “Un departamento con costa, sierra, amazonía, debe tener un modelo diferencial de atención financiera porque no es lo mismo el traslado de un paciente”, dijo Rojas.



Igual opinión tiene Diana Enríquez, secretaria de Salud del Cauca, quien anunció que en el litoral Pacífico también necesitan suficiente talento humano disponible porque tienen una alta rotación de personal sobre todo en zonas como el piedemonte amazónico. “Hay que darle incentivos al talento humano y fortalecer la infraestructura hospitalaria para garantizar la interoperatividad entre las redes. Necesitamos ambulancias marítimas”, pidió Enríquez.



José Fernando Gil, secretario de Hacienda del Valle del Cauca, compartió que en el departamento tienen una preocupación porque los recursos para la salud vienen disminuyendo “lo que ha sucedido en los últimos años es una misión de recentralización en donde el Gobierno Nacional ha recogido ciertas funciones y presupuestos que antes no tenía. Por eso, entre todos hay que hacer un esfuerzo para fortalecer la red pública departamental”, dijo.



Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud, aseguró que en los últimos 30 años “se ha marchitado la red pública hospitalaria, por lo que se necesita cerrar las brechas que se tienen”. El viceministro agregó que uno de los departamentos que menos recursos per cápita en salud recibe es el Chocó, por lo que debe haber un enfoque diferencial a nivel territorial que beneficie a este departamento. “Hay muchas tareas pendientes para la asignación de recursos de manera más equitativa”.



En cuanto a la cartera hospitalaria, el Gobierno Nacional asumirá parte de las deudas con los hospitales públicos. “Eso está plasmado en el proyecto de ley y cuantificado en las fuentes y destinación de los recursos”, aseveró Martínez y explicó que el modelo de atención debe tener un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “que no se enmarque en esperar que lleguen los enfermos, sino que salga al territorio, identifique los riesgos para tratarlos y avanzar en el cuidado de la población y prevención de la enfermedad”.

Chocó pide trato diferencial

Ariel Palacios, Gobernador del Chocó, hizo un llamado al Gobierno durante el evento: “En el Chocó necesitamos un trato diferencial, como se hizo en la Guajira”. El mandatario departamental aseguró que tienen anhelos desde hace más de 70 años que todavía no se han resuelto y necesidades básicas insatisfechas. Uno de los principales llamados para lograr desarrollo en la región es la conexión vial que les permita movilizarse en su departamento. “No tenemos acceso vía terrestre a nuestras playas y las necesitamos para el turismo”.



Palacios agregó que el gobierno departamental le está apostando al turismo para impulsar el Chocó como un destino biodiverso, como es el avistamiento de ballenas. “Nuquí, uno de nuestros principales destinos turísticos, está a solo 80 km de Quibdó y hemos invertido más de 70.000 millones para el mejoramiento de su malla vial, la ampliación de su malecón y de su aeropuerto”.



Al respecto, Camilo Acero, subdirector de Descentralización y Desarrollo territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), afirmó que “Definitivamente sí estamos viendo inversiones en aeropuertos, en su ampliación, pero también es necesario hacer un esfuerzo muy grande para promocionar el Chocó como destino turístico y ayudarle a desarrollar ese turismo responsable que ha venido haciendo, el de cuidado del medio ambiente, de las playas y de los animales, ese es el tipo de desarrollo que hay que apoyar”.

Nuevas vías para el Pacífico

Uno de los retos en materia de infraestructura es conectar a todo el Pacífico. Foto: Archivo Particular

Jonathan Bernal, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), explicó que uno de los retos en materia de infraestructura es conectar a todo el Pacífico y que una de las principales apuestas, radicada la semana pasada, es la concesión de la vía El Estanquillo – Popayán, en el departamento de Nariño. “Será una doble calzada con una inversión de 5,4 billones de pesos y esperamos abrir la licitación en febrero del próximo año”.



Además, Bernal reveló que en el departamento del Valle se invertirán 1,4 billones de pesos para hacer la nueva malla vial de acceso a Cali y Palmira, generando más de mil empleos. El corredor Buga – Buenaventura, con una inversión de 2, 6 billones de pesos, es una vía que se está recuperando por parte de la ANI y que esperan tenerla lista en menos de cinco años.



Otra importante obra es la vía Popayán - Santander de Quilichao que, aunque el contrato fue firmado desde el 2015 no había ningún tipo de obra, “hoy ya está avanzando la obra sin parar, gracias a una inversión de 2, 6 billones de pesos”, destacó Bernal.



Finalmente, anunció que suscribieron un contrato de 25.000 millones de pesos para hacer realidad la apuesta para la reactivación ferroviaria, y conectar así toda la zona portuaria del pacífico con la zona portuaria del Caribe.



Sobre la reactivación de las vías férreas, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, afirmó que este proyecto ayudará en gran medida al desarrollo y resaltó que es importante que existan proyectos estructurales que conecten al Chocó con el Pacífico.

Más Contenido. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Federación Nacional de Departamentos (FND).