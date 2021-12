Más de 50 años de violencias contra la comunidad universitaria

El 2 de septiembre fue el encuentro ‘El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden’, en la Universidad Industrial de Santander, para reconocer las violencias que el sector universitario tuvo que afrontar durante el conflicto.

Por ser escenario de movilización social, generadoras de conocimiento, buscadoras de la verdad y parte fundamental de la conciencia crítica de la sociedad, la comunidad universitaria fue blanco de todo tipo de violencia durante el conflicto armado. Sus afectaciones alcanzaron dimensiones que pocos conocen: todos los años, entre 1962 y 2011, con excepción de 1968, se asesinó a algún universitario en Colombia. En ese periodo se registró la muerte de 603 estudiantes, un promedio de 12,2 al año, es decir, uno cada mes, según lo que ha recogido la Comisión de la Verdad.



Luego de meses de recopilar datos en libros, investigaciones de centros de pensamiento, registros de prensa, cerca de 20 informes entregados por las universidades y, fundamentalmente, en diálogos con cientos de víctimas que están en Colombia, o que por el conflicto se tuvieron exiliar, la Comisión abrió un espacio para que el país sepa cuáles fueron las afectaciones que sufrió el mundo universitario

durante la guerra.



Así, el 2 de septiembre se desarrolló el encuentro ‘El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden’, en el que estuvieron víctimas procedentes de diferentes regiones del país, en representación de los miles de personas que fueron violentadas o de sus familiares.

Pastor Alape, excomandante de las Farc; Carlos Arturo Velandia, quien militó en el Eln con el nombre de ‘Felipe Torres’; el general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía, y algunos comisionados de la Verdad estarán en este acto que se llevará a cabo en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, y que trasmitirá el

tiempo.com y la comisiondelaverdad.co, a las 6:30 p.m.



Con esto se busca poner en evidencia ante el país las afectaciones que produjo el conflicto en la construcción del pensamiento crítico y democrático, la libertad de cátedra, la generación de conocimiento, ciencia, investigación e innovación, así como la relación de las universidades con el resto de la sociedad. Se expondrán las acciones violentas a las que fueron sometidos estudiantes, sindicatos y catedráticos desde 1962 hasta 2011.



El análisis de estos años de guerra ha demostrado que Fuerza Pública, organismos del Estado, guerrillas y los grupos paramilitares fueron responsables de actos de tortura, desapariciones, exilios y asesinatos de miembros de la comunidad universitaria. Lo más grave es que estas acciones fueron sistemáticas, causadas principalmente por la estigmatización.

La actividad estudiantil y la forma como los responsables ejercieron la violencia tuvieron cambios en el tiempo, pero el desabrimiento con que se atacó fue cada vez

peor, con unos picos más altos en ciertas épocas.



Entre 1958 y 1977 hubo 56 asesinatos, mayoritariamente por responsabilidad del Ejército, 39,2 por ciento, y la Policía, un 37,5 por ciento. “Fueron épocas en las que la

movilización social y universitaria adquirió gran protagonismo, principalmente

durante la década de los años setenta. Según cifras del Cinep, “el movimiento estudiantil tuvo su principal pico de movilizaciones en 1976... La respuesta violenta al auge de movilización social implicó escenarios de militarización de los campus universitarios y recurrentes declaratorias de estado de sitio... la Fuerza Pública y la

Justicia Penal Militar adquirieron facultades especiales que propiciaron violaciones de los derechos humanos, entre las cuales hay asesinatos, ejecuciones extrajudiciales

en modalidad de ley de fuga, detenciones masivas y arbitrarias y judicialización sin respeto pleno a los derechos y torturas”, registra la Comisión en sus documentos.



Entre 1978 y 1991, la violencia contra el sector universitario adquiere grandes dimensiones y sus responsables se diversifican: aparecen los denominados desconocidos’, que ilustran acciones encubiertas, y grupos del naciente paramilitarismo, como ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS), a partir de 1982. “La fuente, dice la Comisión, arroja un total de 259 crímenes contra universitarios en este periodo, de los cuales la responsabilidad entre desconocidos’ y ‘paramilitares’ condensa un 54 por ciento de los registros”. 1988 es el año con más casos identificados: 45 crímenes.

Entre 1992 y 2003, el conflicto cambia de manera significativa. “La transición ofrecida por el pacto constitucional de 1991 implicó un importante descenso en los registros hasta 1994, año en el que los casos repuntan y se mantienen en alza hasta alcanzar un nuevo pico en 2002”. Son los periodos de más álgida violencia paramilitar en la mayoría de universidades.



De 201 casos identificados, el 82,5 por ciento se atribuye a ‘desconocidos’ y paramilitares. “Este crecimiento, respecto al periodo anterior, ratifica la tendencia a la disminución del porcentaje de responsabilidad atribuido a miembros de Fuerza Pública”.



Salvatore Mancuso, excomandante de las autodefensas, en encuentro con víctimas el pasado 4 de agosto, reconoció cómo los paramilitares, con aquiescencia de políticos, funcionarios públicos y Fuerza Pública, dominaron instituciones de la Costa Caribe, y de otras regiones como Santander y Nariño.

Los datos recogidos por la Comisión dan cuenta del descenso en los registros de luchas universitarias entre 1977 y 2007, tres décadas que coinciden con la concentración del 88,8 por ciento de los casos de violencia letal contra el estudiantado. También encontraron informaciones que hacen referencia a 194 víctimas de tortura entre 1977 y 1994. Para la Comisión, la disminución de movilizaciones universitarias y su capacidad de lucha entre 1977 y 2007 está asociada a la detención, tortura, asesinato y desaparición de líderes y activistas en todo el país.



Con la creación del Esmad en 1999, las formas de violencia no cesaron, “y es posible documentar muertes de estudiantes causadas por golpes, balas o ‘recalzadas’ (reutilización de cartuchos de gas lacrimógeno rellenados con pólvora y otras formas de metralla capaces de causar daño letal). Según la Liga Contra el Silencio, fueron asesinadas 43 personas entre 1999 y 2019...”.



Ya entre 2004 y 2016, las informaciones recopiladas muestran un descenso de hasta 74 casos. Este periodo coincide con la desmovilización paramilitar de 2004. Ante la Comisión, una persona del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia señaló: “Curiosamente, cuando se desmovilizaban los paramilitares, más amenazas recibimos”. De 6.000 sindicalizados en esta organización se pasó a 3.000.



Con toda esta información, la Comisión busca que se conozca lo ocurrido por la guerra para que se deje de repetir y algún día el país logre cohabitar sin violencia.

‘La universidad está más viva que nunca’: comisionado Franco

“Si el objetivo era destruir el pensamiento crítico, desarticular los liderazgos sociales y eliminar y desestimular el trabajo en derechos humanos, no lo lograron, porque muchos de estos sectores continuaron y aún están trabajando. La universidad está más viva que nunca”, dice el comisionado de la Verdad Saúl Franco.



El funcionario tuvo que exiliarse en Brasil a los pocos días del asesinato de sus amigos y colegas, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancourt, en el año 87, cuando tenía 42 años y su vida prácticamente resuelta. Reconoce que las universidades, especialmente las públicas, fueron muy golpeadas por la guerra, pero que, además de salir adelante,

están haciendo un gran aporte a la sociedad para ayudarla a comprender el conflicto armado. “Han sido centros de investigación, de pensamiento, de reflexión, sobre lo que nos ha pasado, por qué y qué hacer para que esto no se siga repitiendo. Y lo han hecho no solo con el conocimiento intelectual, sino desde la literatura y las distintas expresiones del arte, como el cine, la escultura, la pintura, que ponen de presente la realidad del conflicto”,agrega.



Aunque Franco lleva más de 30 años investigando sobre salud y violencia (en la U. Nacional ayudó a crear el doctorado en Salud Pública), aún se sorprende con dolor ante todo lo que ha conocido como comisionado, entre muchos casos, sobre los ‘falsos positivos’.



“Lo que más me ha impactado es ver cómo la guerra llevó a tantas personas a unos niveles de degradación inimaginables, unos hechos de crueldad increíbles, difíciles de narrar. La guerra nos ha dañado la vida a todos. Cuando lo matan, pues la vida se pierde. Pero la vida la dañan cuando lo secuestran, desaparecen, torturan, amenazan, bloquean sus organizaciones. Se les daña la vida incluso a los que creen que ganan

con la guerra”.



Para él, la sociedad también tiene responsabilidad en lo sucedido y en lo que puede estar pasando ahora, por permitir que desaparecieran los límites entre lo legal y lo que no lo es: “Fuimos tolerando, sin ponernos colorados. Algunos posaron de empresarios para surtir al narcotráfico o importar armas para grupos, funcionarios púbicos se prestaban para despojar tierras, políticos mezclaron política con armas...”.



Ante la realidad que aún vive el país, hace un llamado al Estado y a sus Fuerzas Armadas para que la respuesta a las protestas no sea militar y que no miren a los jóvenes como si fueran sus enemigos. A los jóvenes los invita a seguir siendo rebeldes: “Con esto no digo que se armen, porque la guerra no es el camino. La paz no es ausencia de rebeldía. La rebeldía es una manifestación de mostrar la indignación, pero de forma propositiva en función de solucionar los problemas”. En este sentido, recordó al fallecido Alfredo Molano, a quien considera el maestro de la rebeldía que, sin empuñar un arma o patrocinar violencia, logró transformaciones importantes.