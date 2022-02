Todos los días, Martha Angélica Acuña prepara diferentes tipos de panes y postres en su vivienda ubicada en Barranquilla. Allí, desde el 2018, funciona su emprendimiento Artesanto Cook.

Este negocio poco a poco ha ido creciendo, actualmente ya cuenta con dos empleados y un equipo de revendedores que llevan los productos por las diferentes calles barranquilleras.



Para Martha, solicitar un crédito que le ayudara a crecer su negocio no era una opción viable debido a los altos intereses que ofrecían algunas entidades, por lo que prefería ahorrar en lugar de endeudarse.



“Ahora, con el Banco de la Gente, el interés es súper bajo. Además, no solo recibes dinero, también capacitaciones en las que nos van a enseñar a invertir correctamente ese dinero para que rinda”, aclaró Acuña.

El Banco de la Gente es un programa de la Gobernación del Atlántico enfocado en que los emprendedores reciban recursos, capacitación y tasas de intereses muy económicas para impulsar sus negocios.



Martha tiene la convicción de que el conocimiento es poder, “no estamos exentos de cometer errores en el proceso, pero vamos a tener las herramientas necesarias para corregirlos y poder hacer crecer nuestros negocios”, señala.



De esta forma, se prepara para que en caso de que en un futuro quiera acceder a un préstamo más grande con una entidad financiera pueda hacerlo.



Para Graciela Hinestroza, quien tiene un emprendimiento de artesanías y bisutería con su esposo, es una gran oportunidad para ampliar su negocio. “Es una manera de poder abrirnos créditos nuevamente, a pesar de que hay muchas personas reportadas les van a dar la oportunidad. Además, vamos a pagar un bajo interés y es un gran beneficio para nosotros como artesanos”, explicó Hinestroza.

Graciela recordó que para ellos fue muy difícil acceder a un crédito porque “nos pedían muchas cosas, al final nos cerraban las puertas y nos tocaba trabajar con las uñas”.



Ahora está ilusionada con poder invertir el dinero en la elaboración de portavasos e individuales en madera refinada que les permita ampliar el alcance de su negocio.

¿Cómo funciona el Banco?

Entre los beneficiados con los créditos se encuentran los artesanos del departamento. Foto: Vanexa Romero/ EL TIEMPO

El Banco de la Gente busca promover la educación financiera y atacar uno de los mayores problemas que los micro y pequeños emprendedores del Atlántico tienen: los pagadiarios y sus altos intereses (20 por ciento mensual) a los que muchos han tenido que recurrir, por lo que casi todas las utilidades se la están llevando esos pagadiarios; y al no contar con financiación ni acompañamiento técnico no les están permitiendo a sus negocios crecer.



“Cuando recorríamos los municipios, veíamos que había una gran angustia por el pagadiario. Ningún negocio en el mundo con crédito a una tasa del 20 por ciento mensual puede prosperar, porque las utilidades se las lleva la financiación”, explicó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, y agregó: “Eso fue lo que nos motivó a diseñar una estrategia para poder beneficiar a esos emprendedores que tienen una idea de negocio, pero que no la han podido desarrollar porque requiere una financiación muy alta; además, la angustia de las deudas preocupa a miles de familias”.

Por ejemplo, Siris Cueto aseguró: “No la he tenido fácil, pero aquí estoy, luchando diariamente, y creo que con el Banco por lo menos no regalaré mi plata a otros, sino que podré invertir mejor las ganancias y así mejorar las condiciones de mi hija y de toda mi familia. Eso de estar regalando la plata en intereses es muy pesado”.



Con este programa, los emprendedores pasan de una financiación del 20 por ciento mensual a una con menos del 1 por ciento al mes.



Según explicó el secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Miguel Vergara, para ingresar al programa solo se necesita presentar la cédula de ciudadanía, tener un negocio funcionando, pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, y las ganas de salir adelante.

Sin embargo, Vergara aclaró que para acceder a los créditos “es prerrequisito recibir la formación académica en los temas que les van a servir para que a sus negocios les vaya bien. Porque el dinero no se les da enseguida, sino una vez cumplidos los cursos de capacitación”.



Así mismo, el acompañamiento es vital en el Banco de la Gente, ya que quienes se hayan inscrito recibirán una visita domiciliaria para verificar que vivan en estratos 1, 2 y 3 y una visita a su negocio para evaluar y recomendarles las mejores opciones de inversión y crecimiento.



“Es un programa que tiene un componente administrativo, financiero, emocional e incluso de compañerismo porque los créditos son solidarios”, destacó Vergara.

Es decir que para bajar el riesgo crediticio se crearon unos grupos solidarios, conformado cada uno por 10 a 20 personas que adquieren el rol de codeudores de sus compañeros y constantemente están revisando si se han pagado o no los créditos porque entre todos asumen el riesgo. Este mismo grupo es el que recibirá las capacitaciones semanales en una vivienda de uno de los integrantes, generando compañerismo y apoyo entre los integrantes.



Otro componente importante es el ahorro, ya que una parte de lo que tenían que pagar en intereses al pagadiario lo van a depositar en una cuenta de ahorros y, a la vuelta de tres meses, cuando finalice el crédito van a tener ese recurso disponible.

Estos créditos son rotativos, cuando la persona termine de pagar el primero se le da la opción de adquirir el siguiente por montos que van desde los 400.000 pesos hasta el millón de pesos.



En total serán 52 capacitaciones las que recibirán los emprendedores: una semanal por un año, y quienes demuestren sus ganas y compromiso asistiendo a las primeras cuatro capacitaciones podrán acceder al primer crédito.



Los microempresarios que estén interesados pueden inscribirse en la sede de la Gobernación del Atlántico (calle 40 n.º 45-46, Barranquilla) o en la página www.bancodelagente.com

Basado en un modelo ganador de la India

Los emprendedores formarán grupos solidarios conformados por 10 a 20 personas. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El Banco de la Gente está basado en un exitoso modelo en el mundo, creado por el ganador del premio Nobel de economía en 2006, Muhammad Yunus, quien creó el famoso banco Grameen en India.



“La idea fue prestarles a los más pobres y vulnerables, sin garantías, bajo un esquema de colaboración en el que todos se apoyan. Este modelo ha sido muy exitoso y es lo que estamos implementando en Barranquilla y su área metropolitana con el Banco de la Gente”, resaltó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Para el CEO de Finsocial, Santiago Botero, poner en marcha este ambicioso programa solo es posible cuando se cuenta con una administración comprometida con brindar mejores y mayores oportunidades a sus ciudadanos.



“El Banco de la Gente es un proyecto liderado por la Gobernación del Atlántico y apoyado por la Fundación Finsocial, donde buscamos que los emprendedores reciban recursos y tasas de intereses muy económicas para impulsar sus emprendimientos, a través de un modelo colaborativo. Es la oportunidad de educar social, comercial y financieramente a nuestros emprendedores, que es la gente que paga para trabajar y son hoy el motor de la reactivación económica de nuestro país”, sostuvo Botero.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, destaca la importancia de crear los círculos solidarios. “Lo que entendió Muhammad Yunus, hace 20 años, es que la forma de bajar el riesgo crediticio era poniendo a la gente a que se conociera, a que hiciera equipo con compañeros, amigos y vecinos. De esta forma, en el mismo círculo solidario, desde el punto de vista social, revisan si las personas están pagando o no los créditos y ahí se baja el riesgo crediticio, además de consolidar los grupos de apoyo.

