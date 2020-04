Marcela McCausland, ejemplo de resiliencia y empoderamiento

El autobullying, el miedo y su tendencia a procrastinar, más que su sobrepeso, fueron los principales factores que le impidieron a esta joven barranquillera empezar a cumplir su sueño de ingresar al mundo de la moda, pero, quien, gracias a un gran ejercicio de interiorización, es hoy una reconocida bloguera de moda para personas de peso alto, y que ha sido, además, columnista en diversos medios, presentadora de televisión y modelo de importantes marcas.

“Mi amor y pasión por la moda surgen desde que era muy niña, cuando diseñaba vestidos y les tomaba fotos a las muñecas Barbie que tenía. Ahí me di cuenta que me encantaba, pero también que tal vez eso no era mí, porque, como siempre he sido gordita, sentía que nunca iba a encontrar el tipo de ropa que quería en mi talla”, cuenta Macla, como es reconocida en el medio.



Luego, optó por mandar a hacer su ropa a una modista, pues muchas veces lo que le gustaba no lo encontraba o eran prendas costosas. A partir de ese momento, se vestía como ella quería y no con “la ropa de señora” que le ofrecían, dice sonriendo.



“Sin embargo, todavía sentía pena, sobretodo en el colegio, porque como era un colegio que no tenía uniforme, era un desafío- con mi sobrepeso- tener ropa para todos los días y empecé a hacerme autobullying. Yo, más que mis compañeros, internamente me juzgaba y atacaba”, comenta Macla.



La muerte de su papá, el reconocido periodista Ernesto McCausland, marcó un punto de inflexión en su vida, pues en medio de su dolor llegó a subir 40 kilos, un nivel ya complejo; por lo que decidió buscar alternativas en internet y encontró a varias ‘youtubers’ que tenían canales de moda para gente con sobrepeso y vio que habían más personas “gorditas” como ella, pero que no se acomplejaban y se vestían como querían.



“Eso me inspiró a seguir, a no sentir miedo y a dejar de posponer mis sueños. Dije ¡no más! Yo sí puedo ser quien quiero, teniendo la talla que sea. Siempre tenía excusas de que lo haría cuando fuera flaca; pero entendí que el momento de dedicarme a lo que quería era ¡ya!”, cuenta entusiasmada.



Así, Macla se dio cuenta que eso que tanto miedo le daba, era un gran potencial. Ser diferente le significaba una oportunidad, por lo que se animó a escribir su propio blog (macla.co) con el que quería no solo dar consejos a las mujeres como ella, sino a transformar sus vidas.



“Luego me llamaron de El Heraldo para escribir de moda; posteriormente me invitan para televisión y después viene el modelaje. Empecé a modelar la ropa de la que hablaba en el blog y a partir de ahí las marcas se interesaron en mí; así hice mi primer desfile como modelo en el Barranquilla Fashion Week”, agrega.



A través del blog, pudo advertir que las mujeres que la leían buscaban respuestas a preguntas sobre autoestima, confianza y entendió que todo tiene que ver con el agradecimiento y con aceptarse como se es. “Tenemos que hacer un cambio de chip”, dice enfáticamente y añade que “debemos dejar de buscar esa imagen preestablecida de belleza y entender que siendo nosotras mismas, somos más valiosas”.



Por eso, en cada escrito busca transmitir un mensaje de empoderamiento a través de ella como ejemplo, que después de sentirse menos, de creer que sus kilos de más eran un defecto, vislumbró en ello un plus. “Si fuera una flaca hablando de moda, sería una más del montón, pero ser una gorda que comenta sobre belleza y moda, me hace especial”, observa McCausland.



Macla sale cada día a conquistar el mundo y a poner en práctica algunas de las enseñanzas que le dejó su padre, esas que hablan de creer que sí es posible cumplir los sueños; trabajando, siendo disciplinados y diligentes, pero creyendo siempre. Creyendo que más temprano que tarde tendrá su marca propia de ropa, su próximo proyecto.