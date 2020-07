Marce, la recicladora que acercó a los colombianos a este gran oficio

El cuidado del medioambiente ha sido una preocupación constante en la vida de Sara Samaniego, una joven bogotana, comunicadora social y publicista de la Universidad Javeriana, quien siempre ha querido sensibilizar a la humanidad sobre esta problemática mundial y mostrarle a la gente cómo pueden contribuir a que esto mejore.



Cuando estaba en la universidad, en 2014, esa motivación la llevó a realizar un documental que tituló “Esto es Basura”, en el que evidenciaba la cantidad de desperdicios que se producían en la capital del país versus lo que se aprovechaba para su reciclaje.

Sin embargo, y pese a que tuvo muy buenas críticas y fue presentado en el Festival de Cine de Popayán, este trabajo no trascendió ni logró el impacto ni las acciones que ella esperaba, lo que la obligó a crear otra estrategia.



De esa manera, con los objetivos de quererles enseñar a las personas a separar bien los residuos en los hogares y de dar visibilidad a los recicladores colombianos y exaltar su oficio, Sara le dedicó mucho tiempo a investigar y conocer el mundo del reciclaje. Y mientras más indagaba, su deseo de aportar crecía, utilizando como herramientas sus habilidades comunicativas y la realización audiovisual, que es lo que más le gusta para poder llevar conocimiento y lograr un cambio. De hecho, tiene su propio emprendimiento en ese sector.



Así, se dio cuenta de que necesitaba una forma diferente de llevar ese mensaje pues, además, sentía que la gente ya estaba cansada de lo mismo. Por eso, decidió darle vida a ‘Marce, la recicladora’. ¿Quién mejor para transmitir la esencia de estos trabajadores que una de sus representantes?, aparte de ser una joven carismática, que se caracteriza por tener esa mezcla entre tierna, chistosa e imprudente, pero a la vez sincera, muy inocente, auténtica, a la que nada le da pena y que dice las cosas como se le ocurren.



Marce es también una mujer extrovertida al 100 por ciento y muy soñadora, aunque le da malgenio la gente que no le hace caso en el tema del reciclaje, eso le da rabia y la lleva a regañar mucho por eso, pero lo hace con amor, ya que es muy sensible y hasta llorona.

Historias reales

La idea de ‘Youtuberiar’ capta la atención de ‘Marce’ y de inmediato acepta la propuesta de Sara (quien además es su mánager) y ‘del Juan Pablo’ (como ella se refiere al compañero de trabajo de Sara), lejos de imaginarse que en un tiempo relativamente corto se iba a volver tan famosa que hasta iba a cumplir uno de sus mayores sueños: salir en televisión. Ese reconocimiento también llegó muy pronto en las redes sociales y sus admiradores comenzaron a crecer como espuma. Al cierre de junio de este año ya contaba con 32.300 suscriptores en YouTube y 82.600 seguidores en Instagram.



De ahí en adelante comenzaron arduas jornadas con recicladores reales, preguntándoles sobre distintos aspectos, sus sueños, ilusiones, gustos, vivencias y experiencias, con el fin de crear un perfil con base en esos relatos de vida.



“Por eso, las primeras apariciones de ‘Marce’ fueron recreadas en sucesos e historias verdaderas, para ponerles ese toque de realidad y que la gente creyera que ella también pertenecía al grupo de los recicladores de la ciudad, y dejar esa chispita de curiosidad en las personas. Inicialmente el personaje se creó y la audiencia empezó creyendo que se trataba de una recicladora auténtica, a pesar de que al mes se le hizo una entrevista y ahí se contó la verdad”, revela Sara.



Sin embargo, muchos no leyeron ese artículo y durante los seis meses siguientes los seguidores continuaban convencidos de que era una recicladora de oficio, y por eso le escribían: “Marce, te tengo reciclaje; Marce, yo ya no se lo quiero entregar a mi reciclador de siempre, porque él no se lleva todo, o Marce, yo te lo quiero dar a ti para que tú te ganes ese dinero”, lo que llevó a hacer de ese momento algo problemático porque, como lo explica su creadora, aunque la idea era educar, ya la gente se estaba ‘enamorando’ de ‘Marce’.



Esa situación tuvo que aprenderla a manejar y en un comienzo optó por recibir las diferentes peticiones de la gente, para luego contactar a los recicladores para indicarles en dónde podían recoger los distintos materiales que le ofrecían, pero que dijeran que iban de parte de ‘Marce’.



No obstante, muy rápido esto también se fue saliendo de control, ya que era imposible atender tantos mensajes y las peticiones que le hacían para que ella fuera personalmente por esos elementos, puesto que la querían conocer.



“Ahí decidimos que era un momento perfecto para ya salir a la luz, de manera muy evidente, en un video para el canal de YouTube, pero sin que se perdiera la magia que ya se había logrado crear alrededor de este personaje. Para mí ‘Marce’ existe y es lo que yo siempre quiero mostrar. Entonces la estrategia fue hacer una entrevista en la que ‘Marce’ presentara a Sara como su mánager y donde las dos les contaran a sus suscriptores lo que tienen en común, por qué trabajan juntas, cómo lo hacen, por qué Sara es tan apasionada con este tema, cómo surge la idea, qué opinan las demás personas de este proyecto y qué piensan los recicladores”, recuerda la comunicadora.



Esto sirvió para que la mayoría por fin tuviera clara la identidad de cada una y ya después de este video en todas las entrevistas simplemente se aclara que ‘Marce’ es un personaje, pero que es la protagonista y la cara de esta iniciativa que busca sensibilizar a la comunidad sobre la labor de los ‘reciclamores’, como ella los llama cariñosamente, y la relevancia de contribuir desde los hogares al cuidado del medio ambiente.



Igualmente, al tiempo que la gente aprende y toma conciencia de lo importante que es reciclar y separar los residuos, el propósito de ‘Marce’ es que entiendan que detrás de este duro trabajo existen más de 30.000 familias que viven del reciclaje, y que esta es una labor tan digna como cualquier otra.



“Aunque separar los desechos en nuestras casas es una tarea muy sencilla, muchas personas desconocen cómo hacerlo. Lo que quiero lograr con ‘Marce’ es un proyecto de educación ambiental, innovador para mí, porque no había visto algo así y es muy chévere poder llegar a la gente a través de un personaje tan bonito, que no solamente me ha cambiado la vida a mí, sino que ha transformado la percepción de muchos colombianos en cuanto al reciclaje. Algunos me dicen ya conozco a mi reciclador, ya lo saludé; me mandan fotos con ellos, y eso es parte de lo que ‘Marce’ ha permitido, que la sociedad se vincule y cree una relación más cercana con ese reciclador al que durante tanto tiempo ignoró y que tal vez ni se daba cuenta de que existía”, dice Sara con evidente emoción.

¿Quién es 'Marce'?

Con 26 años recién cumplidos, Marce, la recicladora más famosa del país, nació en Bogotá, pero creció en Tocancipá. Vivió con su mamá y su papá. Tiene algunos medio hermanos pero, como no los conoció, no tiene mucha relación con ellos, por lo que puede decirse que creció como hija única.



Sus padres eran recicladores y, como la mayoría de los recicladores de oficio dejan ese legado a sus hijos, entonces ‘Marce’ –desde que tenía 10 años– les ayudaba a sus progenitores en las labores propias del reciclaje.



Inicia en Tocancipá pero luego, a los 18 años, llega a Bogotá, a vivir donde una tía. Por sus contactos, también conocía a mucha gente en la capital vinculada al reciclaje. Fue así que buscando nuevas oportunidades, además de estudiar inglés, empezó a trabajar recogiendo el reciclaje en el barrio Teusaquillo, donde era muy conocida y querida por la gente, ya que ella les explicaba cómo depositar el reciclaje y cómo y a qué hora se lo debían entregar.



Ahora, con una fama más que ganada, el mayor sueño de ‘Marce’ es que su mensaje llegue a toda Colombia, y ojalá a toda Latinoamérica; también quiere viajar a muchos destinos, sobre todo al mar, porque es un lugar que ella ama con su ser, y porque le gustaría poder enseñar y trabajar de la mano con los recicladores de las costas, y hacer campañas de concientización en los sitios del país que más lo necesiten.



Por otro lado, espera seguir con su espacio en el programa ‘Día a Día’, pues está muy feliz de estar en televisión. Asimismo, tiene el proyecto de escribir un libro y seguir haciendo muchos videos, de esos que cada semana publica en sus redes, educando sobre diversos temas. Y mientras sigue llegando a las personas a través de su canal de YouTube, ‘Marce’ espera que ‘el Hernando’, su novio y con quien actualmente vive, se decida a pedirle matrimonio, para que luego lleguen a su hogar los dos o tres hijos que quiere tener, para enseñarles desde sus primeros años a ser responsables con el planeta.