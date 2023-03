Romper paradigmas, cambiar estereotipos y acortar brechas de género son algunos de los objetivos que Telefónica Movistar viene trazando desde hace varios años, y que se han alcanzado gracias a programas como ‘Mujeres en red’. Se trata de una iniciativa a través de la que la compañía abrió espacios a las mujeres en trabajos que tradicionalmente desempeñaban los hombres.

Lizeth Andrea Maceto y María Angélica Sierra son dos de las 533 que hacen parte de ‘Mujeres en red’, programa que en menos de tres años ha aumentado considerablemente en participación: en el 2021, cuando inició, comenzó con 243 integrantes.



Lizeth Andrea, de 30 años, es madre de un niño de tres, esposa y, desde hace algunos meses, supervisora de 40 cuadrillas que brindan soporte técnico al servicio de fibra óptica que presta Telefónica Movistar en hogares y empresas.



“Nací en Olaya Herrera, Tolima, y llegué a Bogotá hace 8 años. Vine buscando oportunidades”, dice Lizeth, al tiempo que recalca que siempre ha estado interesada en las tecnologías de la comunicación, tanto así, que había adelantado estudios de electrónica y luego se pasó al área de su pasión: las telecomunicaciones. “Vengo de la contratista Conquica y llevo cuatro años en Movistar. Aquí he crecido,” asegura.



Lizeth explica que las cuadrillas las componen un técnico y un auxiliar, quienes, bajo su mando, acuden para hacer un arreglo integral, luego de que un usuario reporta una falla: “Un cliente satisfecho me satisface también, porque esa es la forma como se reconoce el trabajo que hacemos. Uno siente el agradecimiento”.

Un cliente satisfecho me satisface también, porque esa es la forma como se reconoce el trabajo que hacemos. Uno siente el agradecimiento. FACEBOOK

TWITTER

La compañía explica que ‘Mujeres en red’ se desarrolla en dos sentidos: operaciones bucle (provisión y mantenimiento) y despliegue de la red, es decir, de la instalación.



En este último campo se desempeña María Angélica Sierra, quien cuenta que se sentía 'asfixiada' en su anterior trabajo, y que encontró en el programa la posibilidad de un cambio de vida al emplearse con la contratista INEL.



“Ingresé porque estaba en un encierro en mi anterior trabajo. Un compañero me dijo que Movistar estaba montando un proyecto de red de mujeres y me pasó el formulario por whatsapp. Como a los dos días me llamaron, hice las pruebas y me dijeron que tenía que ir a la sede principal de la empresa porque me iban a hacer una capacitación de todo. Así fue, recibí la capacitación completa", cuenta la bogotana de 38 años.

Señala que luego de saber todo lo que implicaba el proceso de la fibra óptica, quedó fascinada con el tema: “Yo pensé que era un cable y ya. No sabía que tenía tantas cosas detrás y que implicaba un procedimiento de mirar planos, terrenos y opciones. Que las mujeres nos metamos a este mundo es muy bonito porque tenemos la capacidad de hacerlo”.

Yo pensé que era un cable y ya. No sabía que tenía tantas cosas detrás y que implicaba un procedimiento de mirar planos, terrenos y opciones. FACEBOOK

TWITTER

María Angélica, además de destacar sus uñas largas y su maquillaje impecable, resalta su capacidad para conversar con los clientes. “Muchas personas se acercan a hablar con uno y hay sonrisas de por medio. La gente queda muy agradecida con nuestro servicio. Yo sé manejarme con los clientes, tengo claro que somos la imagen de Movistar y que cómo trates la gente se dará un voz a voz”, apunta.



Para Lizeth, el diálogo con las personas que atiende también es clave. Recuerda una ocasión en la que encontró a un cliente que tenía una microempresa y luchaba mucho con su internet de 10 megas. “Cuando llegué al sector vi la posibilidad de conexión a la fibra y se la ofrecí, hicimos el proceso de una vez y al día siguiente se le instaló. Él luego me llamó a darme las gracias. Estas cosas también lo llenan a uno”, cuenta y recalca que le parece increíble que haya algunas zonas que todavía tienen internet con cable de cobre.



María Angélica y Lizeth, que hablan de la fibra con pasión y emoción, pasan sus días en contacto con esta tecnología y conectando familias y empresas a todas las posibilidades que vienen con ella.



Y, más allá de esto, ambas han abierto el camino para que más mujeres se motiven a habitar escenarios tradicionalmente masculinos. Lizeth, por ejemplo, es la primera supervisora de Telefónica Movistar en este campo y asegura que está agradecida con el crecimiento laboral y personal que ha alcanzado gracias esta empresa. “Es un orgullo pertenecer a esta iniciativa en este porcentaje que, aunque ahora es mínimo, la idea es que en unos años sea mayor, porque somos muchas las interesadas”, concluye.

Telefónica Movistar asegura que cada cierto tiempo comunican por distintos medios la posibilidad de aplicar a este programa. Además, tienen habilitado el formulario https://forms.office.com/r/5gZyNqCfnt donde se encuentran los requisitos para participar.



Los roles a los que pueden aplicar las mujeres que ingresen al programa son variados y se pueden consultar en Telefónica Movistar.