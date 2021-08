Con Malecón del Mar rescatarán el valor histórico de Puerto Colombia

Puerto Colombia es un lugar impregnado de historia, allí funcionó durante 40 años el primer muelle que tuvo el país y el considerado el segundo más largo del mundo. Fue puerta de entrada de inmigrantes y mercancía, por lo que hasta 1920 fue el puerto más importante del país.

Se convirtió en el epicentro de la mayor parte de las importaciones y exportaciones colombianas. Además, fue testigo de toda clase de inmigraciones provenientes de Europa, Asia y de otras partes de América; por él transitaron ciudadanos de todo el mundo que dejaron una huella y mezcla cultural palpable hasta hoy día.



Por ello, una de las grandes estrategias de esta gobernación es la puesta en marcha de un complejo turístico denominado el Malecón del Mar para “reconectar con ese legado y ofrecer las mejores condiciones para el disfrute, contemplación y recorrido, y con el mar Caribe de frente”, explicó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y añadió: “Ya logramos que Barranquilla mirara al río, que le dejara de dar la espalda. Ahora haremos que el Atlántico mire al mar”.

Además, las obras del muelle y del Malecón del Mar se suman a una serie de apuestas con miras a fortalecer al departamento como sede de los Juegos Panamericanos de 2027, que se realizarán en Barranquilla.



Por ejemplo, ya que en el 2009 se cayó el viaducto que le daba estabilidad al muelle, era necesaria su intervención. Actualmente, en alianza con Fontur, se adelantan las obras para la recuperación del emblemático muelle, así como la intervención de la plaza principal del municipio; trabajos que se tiene previsto inaugurar en diciembre de este año.

Tanto muelle como plaza se integrarán con el Malecón del Mar, cuya fase final está en ejecución y estaría lista en su totalidad en el primer semestre del 2023.



Para ello se realiza la construcción de un nuevo Centro Gastronómico Internacional, la recuperación ambiental de los mangles, el Mercado de la Sazón y Artesanías del Atlántico, y el ordenamiento de las playas. La inversión destinada para hacer realidad este proyecto es de 140.000 millones de pesos.

Para Hortensia Sánchez, gestora y quien hace parte de la Fundación Puerto Colombia, “el rescate del muelle de Puerto Colombia, que además consta de un espacio turístico de 200 metros, es una oportunidad para recordar la historia del muelle y ofrecer servicios turísticos de alta calidad”.



Aseguró que en la fundación están trabajando de la mano con la Gobernación para reconocerle el valor histórico al lugar, ya que están convencidos de que la fortaleza del municipio en términos de turismo está apalancada en la historia, el arte y la cultura.



“Es el único puerto en Colombia por el que entró la modernidad. Por ejemplo, los italianos ingresaron con los molinos, los alemanes con la metalmecánica, también la aviación y los carros, etc. A mediados del siglo XIX, Barranquilla empezó a crecer con la llegada de los buques, la industria alemana y la entrada de bienes y servicios”, relató Sánchez, y añadió: “Se habla de 4.000 inmigrantes que ingresaron por este muelle entre 1893 y 1942. Es una maravilla poder hacer un espacio en donde la historia sea la verdadera protagonista”.

Precisamente, ese gran número de inmigrantes que entraron por el puerto llevó a la costa Atlántica, especialmente a Barranquilla, a tener una variada influencia en la gastronomía que perdura hasta hoy.



Para Gustavo García, autor del libro Cocina de inmigrantes, que habla sobre el legado gastronómico que extranjeros y nacionales aportaron a ciudades como Barranquilla, “el Malecón del Mar es en honor a la multiculturalidad que entró al país por el puerto de Colombia y que perdura en los sabores locales. Es la oportunidad para homenajear a los migrantes a través de restaurantes de comida árabe, china, alemana, inglesa, italiana y francesa, entre otras, ya que también se trata de un proyecto turístico gastronómico”.



Con la construcción del nuevo Centro Gastronómico Internacional, similar al que se encuentra en el Malecón del Río en Barranquilla, se podrá acceder a esta variada oferta culinaria mientras se contempla el paisaje.

“La gran afluencia de migrantes hizo que en Barranquilla se crearan clubes sociales, entre 1940 y 1950, donde podían compartir su cultura y gastronomía, lo que en algún momento terminó permeando a la ciudad”, explicó García. Por ello resulta habitual que en la comida típica de la región los comensales encuentren un quipe (alimento común en el Oriente Medio), o que haya ventas de pan árabe en las calles, especialmente en las del norte de la ciudad, o que en los platos del día casi siempre esté presente el espagueti.



Fue tal la influencia que incluso “en Barranquilla tenemos fábricas de pastas alimenticias que fueron industrias gastronómicas creadas por inmigrantes”, precisó García.

Pilar para atraer a los turistas

Con la construcción del nuevo Centro Gastronómico Internacional, similar al que se encuentra en el Malecón del Río en Barranquilla, se podrá acceder a una variada oferta culinaria. Foto: Archivo Particular Llegará el Mercado de la Sazón y Artesanías del Atlántico, un espacio que contará con una representación de los festivales gastronómicos del departamento. Foto: Archivo Particular La playa de Miramar es una en las que se hará el ordenamiento de playas de la mano de la Dirección General Marítima (Dimar) y de la alcaldía municipal. Foto: Archivo Particular

El turismo es uno de los ejes fundamentales para potencializar la economía del departamento. Por ello, el Malecón del Mar es el proyecto bandera dentro del Pacto por el Turismo del Atlántico para reactivar la economía local y dinamizar el corredor costero. De esta manera se crean nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento en esta zona del departamento, generando 6.600 empleos directos y otros 11.000 indirectos.



Con este atractivo, la zona costera del Atlántico espera convertirse en una parada obligatoria entre Cartagena y Santa Marta.



“Estamos haciendo la ampliación del Malecón de Puerto Colombia y la playa de Miramar, que son 2,2 kilómetros que se recorren desde el muelle hasta la rotonda donde se va a ejecutar un ejercicio de ordenamiento de playas de la mano de la Dirección General Marítima (Dimar) y de la alcaldía municipal. Es una playa con vocación de turismo para deportes náuticos, recreativos y de contemplación”, explicó Noguera.



También se hará una intervención paisajística del lugar a través de la recuperación ambiental de los mangles, un reservorio natural con senderos peatonales para el disfrute de la naturaleza al frente del mar, y la dotación de elementos para el turismo y para realizar algún deporte náutico. “Por alguna razón, el mar de Puerto Colombia es un mar para la contemplación y para la inspiración”, resaltó Hortensia Sánchez.



Se realizará la peatonalización de la zona de la extensión de la plaza, que llegará a lo que se denomina el Mercado de la Sazón y Artesanías del Atlántico, un espacio que contará con una representación de los festivales gastronómicos del departamento que se celebran durante diferentes épocas del año. “Lo que buscamos es impulsar las actividades que se han venido desarrollando en el marco de Sazón Atlántico para la promoción de la cocina tradicional, al tiempo que contará con una muestra de artesanías que funcionarán como souvenir para los turistas y visitantes”, dijo la mandataria departamental.



Allí los comensales podrán encontrar productos típicos como la arepa de huevo, el pastel de pital y el dulce de guayaba, así como artesanías y elementos representativos del departamento.

Primer Centro de Deportes Náuticos llega a Salinas del Rey

El Centro de Deportes Náuticos protegerá el ecosistema por medio de un corredor ecológico peatonal. Foto: Archivo Particular

La playa de Salinas del Rey, en el municipio de Juan de Acosta en el Atlántico, es referente en el país y a nivel mundial para practicar el Kitesurf, una modalidad deportiva en la que la persona practica el surf sobre una tabla y su cuerpo está atado a una cometa permitiendo que se eleve unos metros sobre el mar.



Una de las condiciones para que este deporte se pueda practicar allí, durante cerca de seis meses, es porque el sitio ofrece un viento constante. Precisamente en este lugar se levantará el Centro de Deportes Náuticos del departamento, una apuesta para convertir al Atlántico en un referente para hacer deportes en el mar, gracias a las condiciones naturales que ofrece.



“Que seamos referente en el país porque como departamento tenemos las condiciones más constantes para la práctica de estos deportes”, resaltó Edgardo Arjona, presidente de la liga de surf.



En la época que no hay viento, pero hay tormenta, se genera buen oleaje lo que permite la práctica tradicional del surf. “Pueda que no tengamos las olas más grandes, pero tenemos las olas más constantes. Tenemos unas ventajas naturales sobre otros lugares, que nos está convirtiendo en una potencia turística y deportiva. Estos deportes son un jalonador de la economía del municipio” agregó.



Otras modalidades de surf que se practican en la zona son: el longboard (tabla larga) y el paddle board, en el que las personas van de pie sobre la tabla y se impulsan con un remo, ideal para hacer en aguas abiertas o calmas cuando no hay brisa.



Según informó Nury Logreira, secretaria de infraestructura del Atlántico, “se espera que a finalizar este año comiencen las obras que tendrían un plazo de ejecución de 12 meses. Para la obra se invirtieron 24.500 millones de pesos y se intervendrá un área de 2.213 metros”.



Logreira añadió que el lugar tendrá un área central donde van a estar ubicadas las aulas (se darán clases deportivas), la enfermería, las bodegas y lockers, zonas administrativas, baños, cambiadores y duchas entre otros. Pero pensando en la sostenibilidad del proyecto también se adecuará una zona de artesanías y de comidas para articular el deporte con el turismo.

