Pese a que aún se está atravesando por un periodo de transición hacia las energías limpias y la movilidad sostenible, para nadie es un secreto el aporte que tecnologías como los vehículos eléctricos le otorgan al planeta.

Para Fernando Vélez, líder de Movilidad Eléctrica de Celsia, esta clase de modelos 100 por ciento eléctricos no generan emisiones de CO2, por lo cual no contaminan el medio ambiente y ni el aire que respiramos. A su vez, como no tienen motor de combustión, generan menos ruido; el mantenimiento es mucho menor, al tener menos piezas, y no usan aceites o refrigerantes. En conclusión, son carros que no contaminan.



Adicionalmente, manifiesta que la generación eléctrica en Colombia es muy limpia, de tal manera que la energía con la que se recargan los vehículos es muy baja en emisiones.

En cuanto a los carros híbridos, dice que son un primer paso para muchas personas que quieren movilizarse de forma más limpia, pues tienen un mejor consumo energético y, por tanto, menores costos de operación que los vehículos tradicionales. Sin embargo, la recarga de sus baterías es opcional, de manera que su motor a combustión normalmente sí genera emisiones contaminantes.



Por otra parte, resalta que el mantenimiento de esta tecnología requiere de una frecuencia y un costo muy superior a los 100 por ciento eléctricos. En esa línea, Juan Carlos López, gerente de Mercadeo de Dinissan, asegura que la adquisición de este tipo de vehículos simboliza un avance importante para la movilidad sostenible y la calidad de vida de las personas.



“Teniendo en cuenta la introducción de nuevos modelos eléctricos, como Nissan LEAF en el mercado y la nueva reglamentación e incentivos para vehículos híbridos y eléctricos en el país, creemos que este segmento seguirá teniendo un importante crecimiento. Los incentivos actuales nos permiten a las marcas seguir ofreciendo vehículos amigables con el medio ambiente y con más beneficios para los clientes”, dice el directivo.



A su turno, desde BMW consideran que Colombia necesita evaluar la velocidad a la que es posible hacer la transición energética y que, dentro de esta reflexión, el mercado automotor juega un papel importante, porque es sobre los automotores que se mueven la mayor parte de personas y mercancías.



Así las cosas, resaltan que esta marca presentó en el salón del automóvil de Bogotá de 2014 el modelo i3, primer vehículo de este fabricante 100 por ciento eléctrico y que consta en los anales del mercado automotor nacional como el primer modelo en ser comercializado al público.



“Si bien han pasado ya más de 8 años, 1.000 unidades vendidas y la suma de otras marcas y sus respectivos modelos, al menos desde el ángulo de la participación de mercado este tipo de vehículos todavía es incipiente, pero ya han marcado el camino e impulsado la creación de una red de recarga local y nacional que ya cuenta con más de 150 estaciones de carga y dos corredores eléctricos que une a Bogotá con Medellín y Cali”, indican los voceros.



Y anotan que, según la tecnología con que se equipan los vehículos electrificados, aportan más o menos emisiones: los BEV no emiten; y dentro de los híbridos, los PHEV son los de mejores resultados en el análisis de gases y ahorro de emisiones por kilómetro recorrido.

Incursión en Colombia

Los vehículos electrificados comprenden los 100 por ciento eléctricos (BEV), los híbridos conectables (PHEV), los full híbridos (HEV) y los semihíbridos (MHEV). Al apreciarlos como un todo, los portavoces de BMW revelan que al cierre de 2022 lograron ocupar ya el 10,6 por ciento del mercado, lo cual es elocuente respecto del interés del consumidor por estas tecnologías: en particular, al cierre del año pasado, HEV + MHEV (79,5%), BEV (11,8%) y PHEV (8,7%).

Mientras que Juan Carlos López anota que Colombia está avanzando mucho en el camino hacia la movilidad eléctrica. “Vemos que el mercado de vehículos sostenibles ha crecido a un ritmo acelerado, el segmento de vehículos híbridos y eléctricos en 2022 llegó a las 27.800 matrículas, lo que representa a un crecimiento anual del 57,3 por ciento, con una tendencia altamente positiva que no deja de crecer”.



Y añade que la incursión de nuevos esquemas de movilidad como el eléctrico, le permitirá al país avanzar en forma significativa hacia una matriz energética cada vez más eficiente y facilitará masificar el uso de los vehículos eléctricos en el territorio nacional.

Quienes están adquiriendo un carro eléctrico no solo quieren estar más de la mano con la tecnología, sino que además desean contribuir a la disminución de la huella de carbono en el planeta. Foto: iStock

Por otra parte, en relación con qué tanto se está dejando seducir el mercado por esta tecnología, el líder de Movilidad Eléctrica de Celsia afirma que el mercado anual de Colombia está alrededor de 260.000 unidades de vehículos y que en 2022 se vendieron más de 28.000 entre los que integran este segmento, es decir, un 57,3 por ciento más que en 2021, de acuerdo con Andemos, por lo que opina que es un mercado que poco a poco va teniendo buena acogida entre los usuarios y cree que se irá dinamizando.



Según estudios, México es el país donde más ventas de carros eléctricos e híbridos hay, seguido de Colombia, Chile y Panamá. Por eso desde hace varios años, informa que Celsia viene aportando soluciones al ecosistema de movilidad eléctrica del país, a través de la puesta en operación de infraestructura de carga en hogares y empresas para así dinamizar el mercado e incentivar el uso de vehículos eléctricos.



“A la fecha, tenemos 22 estaciones de cargas públicas y privadas en Valle, Antioquia, Tolima, Bolívar, Bogotá y Panamá. Allí, los usuarios pueden encontrar distintas tecnologías para cargar sus vehículos y continuar con sus recorridos. También vendemos cargadores para que los usuarios puedan cargar sus vehículos en la tranquilidad de su hogar. A fecha van 1.787 cargadores vendidos y también realizamos 274 instalaciones en los hogares”, destaca Fernando Vélez.



Así mismo, cuenta que ahora están incursionando en el segmento de carga rápida en carretera en los principales ejes viales del sur y centro del país, que permitirá a los conductores hacer trayectos entre ciudades, recargando rápidamente (una hora) en puntos estratégicos y con excelentes dotaciones. Adicionalmente, tienen una alianza con Sura y Bancolombia, llamada Muverang, para que las personas puedan rentar vehículos eléctricos. Allí hay disponibles 726 vehículos para rentar, siendo carros y motos los de mayor uso.



A su vez, el gerente de Mercadeo de Dinissan sostiene que las personas que están adquiriendo un carro eléctrico no solo quieren estar más de la mano con la tecnología, sino que además desean contribuir a la disminución de la huella de carbono en el medioambiente, promoviendo la movilidad sostenible.



Para él, esta transición –que implica mudarse de la movilidad tradicional a la totalmente eléctrica– ya es un hecho y varias marcas, como la que representa, están apostando fuertemente a la movilidad sostenible.



“Las ventajas del uso de este automóvil es su bajo costo en cuanto a la inversión de combustible, que en este caso se traduce en energía; estos vehículos tienen un cable y se conectan como cualquier otro dispositivo electrónico. Proveen beneficios como un manejo suave, sin ruido, costos operacionales y de mantenimiento más bajos y mayor conveniencia de recarga”, exalta Juan Carlos López.



Además, recuerda que este tipo de carros eléctricos no tienen restricción de ‘Pico y Placa’ y cuentan con descuentos en tarifas para la realización de trámites de registro inicial, en las primas de los seguros Soat y plazas de parqueaderos públicos y comerciales habilitados para el uso preferencial de vehículos eléctricos, por lo que representan una ventaja y comodidad para el usuario.



En tanto que los voceros de BMW precisan que los vehículos electrificados son una categoría de mercado en crecimiento en la cual prácticamente la mayor parte de las marcas que componen el mercado aportan al menos un modelo, lo cual es fiel reflejo de que no se trata de una moda pasajera sino de una tendencia hacia la transición energética.