Desde enero de 2020 y hasta la fecha, cerca de 2.4 millones de ciudadanos han sido atendidos por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá mediante los distintos canales que ha dispuesto esta entidad en un proceso que le apuesta a la transformación y el uso de las nuevas tecnologías.

Los trámites más solicitados son los de sacar el vehículo de Los Patios, el registro en el programa del pico y placa solidario y los descuentos en los comparendos por cursos pedagógicos.

Las estrategias y acciones de esta Secretaría -que involucran un Centro de Contacto de Movilidad virtual, el cambio de los Servicios Integrales de Movilidad SIM por la Ventanilla Única de Servicios, que ya cuenta con 19 puntos en la ciudad, y una nueva concesión para hacer más fácil y seguro el proceso en Los Patios-, tienen como fin el de agilizar las diligencias que realizan a diario miles de personas en la capital del país, incluidos ciclistas, motorizados y peatones.

Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, afirma que la innovación en los procesos busca facilitarle los trámites a la ciudadanía.

Implementamos recursos tecnológicos que nos permiten agilizar los trámites, ofreciéndoles atención de alta calidad a través de nuestros diferentes canales de comunicación FACEBOOK

TWITTER

“Implementamos recursos tecnológicos que nos permiten agilizar los trámites, ofreciéndoles atención de alta calidad a través de nuestros diferentes canales de comunicación telefónica, presencial, virtual y multicanal”, explicó Ávila.

Conozca las estrategias



El Centro de Contacto de Movilidad es virtual y se puede acceder a él a través de www.movilidadbogota.gov.co/web/canales_de_atencion_al_ciudadano.

A través de este centro, actualmente se atienden cerca de 3.500 personas al día, en promedio, ofreciendo servicios como el agendamiento de citas para salida de patios, impugnaciones, cursos pedagógicos y acuerdos de pago, entre otros.

La Ventanilla Única de Servicios reemplazó a los anteriores Servicios Integrales de Movilidad, conocidos como SIM. Esta nueva estrategia ya cuenta con 19 puntos de atención en 17 localidades, lo que se traduce en que, ahora, los habitantes de Bosa (Calle 65 Sur No. 78H - 51, Local L-241), Ciudad Bolívar (Calle 59C Sur No. 51 - 21, Local 209), Engativá (Carrera 86 No. 55A - 75, L3 - 43, 47 y 51), Puente Aranda (Avenida de las Américas No. 50 - 15, Local A1002), San Cristóbal (Calle 69 Sur No. 13B - 41 Este) y Usme (Carrera 1 No. 65D - 58 Sur, Locales 167, 174, 175 y 176), cuentan con centros de atención cercanos a sus lugares de residencia para realizar los trámites.

La ampliación en la cobertura hizo que las atenciones de Movilidad pasaran de 1.3 millones de trámites a más de 1.8 millones, en el primer año de operación de la Ventanilla Única de Servicios, que inició en marzo de 2022.

Transformación del servicio

Mediante la concesión Grúas y Parqueaderos Bogotá S.A.S., empresa que se encarga de la inmovilización, traslado y custodia de vehículos en la capital, el Distrito hoy cuenta con un parque automotor moderno, además de personal apto para mejorar los procesos a su cargo.



Hoy por hoy, en Los Patios se prestan servicios las 24 horas, los 7 días, permitiendo que incluso los fines de semana la ciudadanía pueda realizar el trámite de salida de vehículos.

Además, hay grúas nuevas y dotadas con cámaras para registrar en tiempo real el proceso de inmovilización y se dispuso de un sistema de monitoreo por medio de GPS, que permite estar al tanto de todos los pasos del proceso de inmovilización desde un centro de control.

También hay un trabajo activo en los espacios de participación ciudadana, a través de las ferias de servicios organizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, con la oferta de trámites y servicios propios y concesionados.

Las claves de servicio



Gracias a la puesta en marcha del Centro de Contacto de Movilidad y la transformación tecnológica de la entidad, hoy la ciudadanía cuenta con una oferta de servicios más diversificada, lo que permite realizar los trámites de manera fácil y en menor tiempo, mediante canales presenciales, telefónicos y virtuales para la atención.

Estas son las alternativas:



Presencial: Centros de Servicios de Movilidad Calle 13 y Paloquemao, Puntos Ventanilla Única de Servicios, Centros Locales de Movilidad, Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales (ORVI) y Patios.



Telefónico: líneas de atención 601 3649400 (local) y 018000127425 (nacional).

Virtual: en la página web www.movilidadbogota.gov.co, la ciudadanía tiene acceso al Centro de Contacto de Movilidad, a las siguientes opciones: Chat web,

Chatbot (Lucía), Te llamamos, Click to call, Web call back y videollamada en lengua de señas colombiana.



Redes sociales: Facebook Secretaría de Movilidad, Twitter e Instagram @SectorMovilidad y YouTube: Secretaría Movilidad.

Así es el paso a paso para sacar un vehículo de los patios en la ciudad

Gracias a la concesión Grúas y Parqueaderos Bogotá S.A.S., se ha ampliado y tecnificado el servicio de los patios. Es así que ahora es 24 horas, 7 días a la semana. Y cuenta, además, con cámaras para registrar en tiempo real el proceso de inmovilización sumado a un sistema de monitoreo por medio de GPS, que permite estar al tanto de los pasos del proceso de inmovilización desde un centro de control.



Para sacar su vehículo de los patios, siga estos pasos:1. Agende su cita en

www.movilidadbogota.gov.co

2.Asista al punto seleccionado con cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad del vehículo y licencia de conducción

3.Realice el pago

4.Asista al patio autorizado con la orden de salida y liquidación cancelada en original

5. Retire el vehículo

Descuentos en comparendos por cursos pedagógicos

Con la realización del Curso pedagógico, el ciudadano puede obtener un descuento del 50 por ciento en el valor del comparendo, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la imposición en vía o del 25 por ciento si realiza el pago y el curso

entre el sexto y el veinte día hábil siguiente a la imposición del comparendo.



Este es el paso a paso para acceder a este beneficio:1. Agende su cita en

www.movilidadbogota.gov.co

2. Regístrese

3. Asista a la fecha, hora y lugar que eligió.

En el caso del comparendo electrónico, si realiza el curso y pago entre el primero y onceavo día hábil siguiente a la fecha de la notificación del comparendo, el descuento será del 50 por ciento, o del 25 por ciento si realiza el curso y el pago entre el día doce al veintiséis, contado desde la fecha de notificación.

Siete pasos para registrarse en el programa de Pico y Placa Solidario

El registro y pago de pico y placa solidario permite que los vehículos inscritos tengan un permiso especial que los deja exentos de la restricción de circulación por pico y placa en Bogotá, durante su vigencia.



Es el ciudadano quien elige la periodicidad del permiso, que puede ser de un día, un mes o un semestre, debido a la contribución solidaria que realice el beneficiado con la exención. El distrito asegura que, con la contribución de estas personas se ayuda al sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Para obtener este permiso, la persona natural o jurídica debe solicitar el registro de su vehículo a través de la plataforma del pico y placa solidario.



Si usted es persona natural y quiere registrarse en el programa de Pico y Placa Solidario, atienda a estos siete pasos:1. Ingrese a www.movilidadbogota.gov.co sección pico y placa solidario

2.Use el simulador

3. Diligencie el formulario de persona natural

4. Registre la solicitud

5. Pague en línea

6. Realice el módulo de sensibilización

7. Disfrute del permiso

MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de Secretaría Distrital de Movilidad.