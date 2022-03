Durante la pandemia, en 2020, dejaron de funcionar 55.012 empresas en Bogotá y en los 59 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá en Cundinamarca; es decir, hubo un 11 por ciento menos empresas en comparación con 2019. En el 2021 se recuperó un 5 por ciento de las unidades activas, pero aún existe un rezago de 6 por ciento de empresas por recuperar para lograr los niveles previos a la pandemia.

Según el Dane, las pérdidas en producción en Colombia en el 2020 frente al 2019 fueron de 62 billones de pesos, representando una caída del 7 por ciento.



En cuanto a la recuperación de los sectores económicos el panorama no es homogéneo. Por ejemplo, la agricultura mostró un buen comportamiento durante toda la pandemia, creciendo en 2 por ciento durante el 2020, y hay otros sectores que han mostrado una recuperación importante como la industria, el comercio y las actividades de entretenimiento que, en 2021, frente a 2019, crecieron 5 por ciento, 4,6 por ciento y 17,9 por ciento respectivamente, según el Dane.



Precisamente, a partir de la información de cuentas nacionales del Dane, el sector de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación fue uno de los más afectados durante la pandemia, pues en 2020 dejó de producir un 11,4 por ciento frente a lo registrado en 2019. Sin embargo, durante el 2021 el sector mostró un crecimiento de 73,6 por ciento para el segundo trimestre y valores superiores al 31 por ciento para los últimos dos trimestres, siendo uno de los sectores con una mayor recuperación.

No obstante, hay sectores, como el de la construcción, en el que su recuperación ha sido más lenta; por ello, en el caso de Bogotá tiene retos importantes en obras civiles, y para el caso nacional, en el sector minero persiste una caída importante de la producción.



Específicamente, el sector de la construcción cayó un 22,6 por ciento en 2021 con respecto al 2019. De hecho, en 2020 mostró decrecimientos de hasta el 40,3 por ciento para el país y de 51,9 por ciento para Bogotá. Esta última cifra se debe además a que el sector de obras civiles, desde que inició la pandemia, no ha mostrado un solo trimestre de crecimiento, durante los tres primeros trimestres de 2021 registró caídas sostenidas por encima del 30 por ciento.



Las causas de este comportamiento se observan mejor al analizar el índice de producción de obras civiles del Dane que tuvo un comportamiento negativo en los cuatro periodos del 2021 frente al 2019, con un valor promedio cercano al 23 por ciento de caída entre los dos años. La pandemia implicó una reducción significativa en la actividad constructiva de carreteras, calles, vías férreas, puertos, canales, presas, sistema de riego e infraestructura de servicios públicos.

Andrés Arango, gerente de Urbanum, aseveró: “Sin duda la pandemia afectó a todo el mundo, inevitablemente para el sector de la construcción y de promoción inmobiliaria fue un golpe muy duro, una de las caídas más catastróficas en la historia del gremio”.

Sin embargo, según explicó Arango, la fortaleza estuvo en las compañías inmobiliarias, las cuales aprovecharon la virtualidad para reemplazar la presencialidad de la sala de ventas y poder vender a través de los distintos canales digitales.



“Eso nos permitió, en el caso de Urbana, lanzar un proyecto en plena virtualidad, hace 16 meses, con un éxito rotundo donde, sin sala de ventas ni apartamentos modelo, logramos generar unos muy buenos niveles de ventas solo a través de medio digital”, aseveró Arango.



Por ello, se encuentra esperanzado con que el sector de la construcción, especialmente en la parte de ejecución de obras que es la que está en plena reactivación, logre su pronta recuperación también, ya que dinamiza 35 subsectores de la economía y genera cerca de un millón y medio de empleos.

Recuperación de empleo y emprendimiento, entre los retos

Si algo quedó claro es que la recuperación de los sectores no ha sido pareja y que continúan los retos en materia de empleo. Frente a este panorama hay dos principales desafíos que tiene hoy la economía colombiana para recobrar su fuerza: la generación de empleo y el impulso al emprendimiento.



Según la Gran Encuesta Integrada de hogares del Dane, en 2021 casi todos los sectores mostraron niveles menores de ocupación laboral a los vistos en 2019. Por ejemplo, el sector de alojamiento en Colombia, que tuvo un crecimiento del 2,4 por ciento el año pasado frente a 2019, tuvo un 22 por ciento menos de personal.



La situación en Bogotá es similar: casi todos los sectores están rezagados y aún no han logrado alcanzar los niveles de empleo que presentaban previo a la pandemia. Diez de las 12 actividades económicas muestran producción positiva en 2021, en comparación con 2022, pero en términos de empleo no logran los niveles esperados.



Para la capital sí se observa una caída del 13 por ciento en empleabilidad del sector de construcción entre el 2021 y el 2019, lo que implica que se deben generar 39.025 empleos para recuperar la dinámica laboral.

Ana María Fergusson, vicepresidenta de articulación público-privada de la CCB, afirmó frente al panorama del emprendimiento que: “En Bogotá, los sectores como el de la industria manufacturera y el comercio están teniendo mayor producción en 2021, con respecto al 2019, medido por el PIB de la capital, pero esto está sucediendo con una menor cantidad de empresas con registro mercantil. De hecho, entre estos dos sectores hay un reto por recuperar cerca de 8.000 emprendimientos para alcanzar un nivel de actividad empresarial similar al observado previo a la pandemia”.



En el mismo escenario se encuentra el sector de alojamiento y servicios de comida que, aunque creció un 10 por ciento este año, sigue estando 17 por ciento por detrás del 2019. En este sector, aún falta por recuperarse 7.378 empresas.



En total, Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB en Cundinamarca deben recuperar 30.507 empresas para volver a los niveles observados previo a la pandemia.

Hoja de ruta para la recuperación

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá se propone una hoja de ruta para que los próximos tomadores de decisiones cuenten en el centro de sus políticas públicas la recuperación integral del tejido empresarial, de la mano de la generación de empleo y el impulso al emprendimiento.



1. Llevar a cabo una política fiscal y monetaria que genere un ambiente de negocios de mayor certidumbre para la toma de decisiones y riesgos asociados a empleo e inversión.

2. Revertir de manera progresiva la tendencia del esquema tributario hacia las personas, como sucede en el resto de países de la OCDE. De esta manera, los hogares y emprendedores podrán hacer empresa sin esquemas tributarios que los afecten.

3. Generar incentivos para atraer inversión extranjera para transferencia tecnológica, a través de entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y las agencias de atracción de inversión como Invest in Bogotá.

4. Recuperar la dinámica del sector de construcción, especialmente el de obras civiles, aumentando las inversiones del estado en vías, espacio público, puertos marítimos y aéreos.

5. Generar esquemas claros de apoyo a la generación de empleo, especialmente en grupos más afectados como el de jóvenes y mujeres.

6. Fortalecer la ventanilla única empresarial para reducir tiempos de trámites y simplificar la acción empresarial, lo cual tendrá consecuencias directas sobre la dinámica del emprendimiento y el empleo.

7. Fomentar el financiamiento de las empresas, a través de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, para compensar el aumento de tasas de interés. Estos esquemas deben enfocarse también en ampliar acceso para que los nuevos emprendedores inviertan más y generen más empleo.

8. Fortalecer los programas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Innpulsa y demás entidades para el fortalecimiento empresarial, contando con las Cámaras de Comercio como principales aliados en el territorio.

+CONTENIDO*- Un proyecto de contenidos editoriales especiales de EL TIEMPO, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).