Empezó el 2023 y todo parece indicar que llega con varios desafíos para las compañías alrededor del mundo en sus diferentes áreas de desarrollo. Particularmente, en materia de gestión del recurso humano, se trata de retos influenciados, entre otras cosas, por los cambios económicos y sociales, así como por las transformaciones que trajo y sigue trayendo la pandemia, la evolución tecnológica y los relevos generacionales.

Según el reporte 'Contratación y tendencias en el mercado laboral 2023' de Indeed y Glassdoor, los temas que marcarán el mundo del trabajo en el corto plazo están asociados con la reducción de la fuerza laboral disponible en algunas economías, la demanda del talento por mayor flexibilidad, mejores salarios, ambientes incluyentes y, en general, el bienestar.



Frente a este panorama, Alexandra Castellanos, gerente de Talento Humano de Compensar, organización con más de 12 mil trabajadores, aseguró que “cada año trae consigo retos que desafían a los más experimentados profesionales de las áreas de Talento Humano y este, no será la excepción, pues con todas las transformaciones que actualmente vive el mundo es de esperar que las personas cambien, así como sus diferentes entornos”.



En lo que a la escasez de fuerza laboral se refiere, la directiva advierte que será cada vez un fenómeno más común sobre todo en el personal capacitado en temas digitales, de analítica, estadística y varias especialidades del campo de la salud. “Son plazas que rotan más rápidamente, pues la demanda es mayor que la oferta y las empresas que requerimos de ellos nos vemos cada vez más desafiadas a flexibilizar no solo los modelos de contrato que ofrecemos, sino las modalidades de trabajo, que hoy casi vienen a la medida de cada persona, algo para lo que la virtualidad y la flexibilidad horaria están a la orden del día”, afirmó.



Continuando con la gerente de Talento Humano de Compensar, una vez se logre captar la atención del recurso que la compañía requiere, es muy importante que las personas se sientan parte de un todo, que sus opiniones son valiosas y que les gusta hacerlos partícipes de las decisiones. “El ejercicio de democratizar las decisiones, que es otro importante reto, será de gran ayuda si lo que buscamos es que las personas permanezcan lo suficiente como para que sus aportes generen valor en las organizaciones”, puntualizó.



De otro lado, toman cada vez más relevancia el cambio de los procesos tradicionales y formales por el diseño de experiencias para el colaborador en las que ellos sean los protagonistas. “Las organizaciones debemos estar cada vez más dispuestas a escuchar las ideas y propuestas de los trabajadores para hacer de la empresa el mejor lugar para quedarse, ya sea mucho o poco, pero esa permanencia debe alcanzar a equilibrar el esfuerzo de la contratación, entrenamiento y adaptación, con sus aportes al negocio”, explicó Castellanos.



Por último, en el 2023 se mantiene una tendencia que viene tomando fuerza de tiempo atrás y es que la vida personal y la vida laboral se continuarán mezclando. “Esta amalgama hace que debamos esforzarnos cada vez más por conocer y entender a nuestros equipos desde su humanidad, con sus preocupaciones y deseos, no solo a nivel profesional sino también en el ámbito personal”, dijo la directiva.



Además, agregó que este conocimiento y entendimiento debe estar acompañado por “un liderazgo que se debe centrar en lo más humano del ser y en la singularidad de cada uno, entendiendo las necesidades y sueños, y ejerciendo un rol de mentor y acompañante, más que de jefe, en el camino del desarrollo de cada uno de los colaboradores y sus familias; porque ya no solo tenemos contacto permanente con quienes hacen parte de la empresa, ahora también juega un rol de mayor impacto su entorno familiar”.



Particularmente en esta materia Compensar se ha destacado a lo largo de los años, resultado, entre otras cosas, de estrategias orientadas a crear, mantener y enriquecer condiciones que favorecen el equilibrio entre la vida personal y familiar de sus colaboradores, compromiso que se ratifica con la renovación que recibieron recientemente de su certificación como Empresa Familiarmente Responsable (EFR), por parte de la Fundación Más Familia.



“Los retos que nos trae el 2023 los estamos enfrentando desde ya, día a día, sabemos que seguramente migrarán a nuevos desafíos, exigiendo de nosotros mucha creatividad y, además, la participación de todos aquellos con quienes vivimos nuestro trabajo. Las organizaciones y sus áreas de Talento Humano debemos trabajar a diario buscando estar preparadas para estos cambios y tener presente que estamos en la era de la humanidad, la confianza y el trabajo colaborativo”, concluyó Alexandra Castellanos, gerente de Talento Humano de Compensar.

