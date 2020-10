Los reconocidos sabores del Tolima

Según el Gran Libro de la Cocina Colombiana, "en el Tolima, la harina autóctona es la de achira, que se usa para preparar los célebres bizcochos”. Natalia Vila, presidente de

la Academia Colombiana de Gastronomía comenta, aunque las achiras más conocidas son las huilenses – que tienen denominación de origen y son de Altamira –, su elaboración se extiende alrededor del río Magdalena.

“Hay siete variedades de bizcochos, no solo de achira sino de distintas

harinas. Los hay salados y dulces, con anís o sin anís, y a los dulces se les echan cuajada o queso.



En cuanto a los de achira, están los de mantequilla, los de manteca de cerdo y los de cuajada; y ellos varían según la forma del bizcocho y de la

región donde los hacen”, añade.



El Gran Libro de la Cocina Colombiana también menciona una

“curiosidad gastronómica interesante”: las ostras del río Opía, cerca de Piedras, que son “exactas a las del mar, se preparan con una salsa de tomates y limón y se riegan

con abundante vino dulce”.



La presidente de la Academia Colombiana de Gastronomía indica que en el sur del departamento, en El Espinal, es famoso el quesillo, envuelto en hojas de plátano;

en tanto que en Cajamarca, cerca de Ibagué, se sigue el mismo proceso pero allí el quesillo se deja enfriar en moldes de madera y de plástico en forma de aro.



En cuanto a pescados ribereños, menciona uno que no se usa mucho: la cucha. “No es solo el bagre y la tilapia, o la trucha en sitios fríos, sino otras variedades que se han ido perdiendo porque los ríos están contaminados o la gente no los come”, cuenta Natalia Vila.



Otros sabores que menciona son los de los masaticos, una especie de envueltos de maíz un poco fermentados que se preparan en la zona del Guamo y Purificación,

en el sur; los bananos bocadillos secos – también en el Guamo –, que se ponían a secar al sol para que duraran más tiempo; y una harina para preparar las coladas que se hacía con plátano seco alrededor del Magdalena.