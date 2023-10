Los principales desafíos de la agricultura en el país

Según la FAO, una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático se puede lograr en América Latina y el Caribe, para lo cual es necesario identificar caminos para avanzar hacia la transformación de las prácticas actuales.

Ahora bien, existen algunos factores que han variado la agricultura del país. Guillermo Vásquez Velásquez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, señala dos importantes.



“El primero tiene que ver con el paso de una agricultura (en sentido amplio) de tipo familiar a una agricultura asociativa y agroindustrial, asunto ligado a la transformación poblacional campo-ciudad, que hasta los años 50 del siglo pasado era un 70 por ciento rural y 30 por ciento urbana, y actualmente es al contrario”, señala.



El segundo factor que señala el decano se refiere al desarrollo tecnológico agrario, el cual “se basa en el mejoramiento genético, la fertilización, la mecanización agrícola, el riego y el drenaje, y la industrialización del agro, desarrollo que llegó a Colombia a la par con la evolución de los programas universitarios de formación de profesionales del agro, la investigación científica y la extensión”, explica Vásquez.

Agro inteligente y sostenible

Igualmente, la noción del desarrollo sostenible de la agricultura puede influir en la protección del medioambiente y la toma de medidas para reducir la huella de carbono y preservar los recursos naturales. En este sentido, el sector agrícola se ha volcado por la promoción de prácticas sostenibles.



Según Natalia Machado, CEO de Energy Handmade, el trabajo de formación con los agricultores permite sensibilizar en diversos temas de impacto para realizar mejores prácticas en el agro, construyendo un sector agrícola más sostenible y responsable, que sea capaz de enfrentar los desafíos del futuro. Lo anterior, “capturando datos de alta calidad utilizando tecnología como drones, minimizando el impacto ambiental. De esta manera, se puede tener un cambio positivo en el mundo agrícola y lograr un futuro más sostenible”, señala.



De otro lado, se pretende darle más reconocimiento a la labor de quienes trabajan en este sector. Por una parte, explica Vásquez, de la Universidad Nacional, están los campesinos tradicionales, “quienes habitan el espacio rural y lo trabajan, bien en sus propios fundos o a la manera de aparcería”. El otro grupo se refiere a los técnicos y profesionales del campo, quienes normalmente viven en las ciudades, pero con enfoque en actividades agrarias y rurales.



“Para los primeros, el reconocimiento debe ser en lo fundamental en cuanto al mejoramiento de sus condiciones de vida: salud, vivienda, educación, recreación, salarios dignos y pensión de vejez. Para los segundos, se trata de reconocerles la función social de sus profesiones, la remuneración justa, la seguridad laboral. Ambos conjuntos, tradicionalmente desconocidos por las políticas públicas y la sociedad, son los que soportan la seguridad alimentaria de la población colombiana, tal como se pudo apreciar durante la pandemia del covid-19”, sostiene el académico.

Los desafíos

Para el decano Vásquez, el principal reto del sector agrario (agronómico, pecuario, agrícola y forestal) es el buen aprovechamiento de la diversidad climática, edáfica, hídrica, biológica, paisajística y cultural de Colombia, para darle un uso adecuado a las tierras según sus capacidades biofísicas y superando los problemas de deforestación, erosión y degradación.



En otro orden, de responsabilidad estatal, el mayor desafío que señala el experto se cifra en resolver los problemas de tenencia de la tierra, la utilización adecuada de los latifundios “ociosos” y enfrentar la reforma agraria.



Además, la agricultura debe hacer sus prácticas más sostenibles ambiental, productiva y socialmente. “Colombia debe avanzar hacia un escenario de ‘cero deforestación’ y restaurar cerca de 15 millones de hectáreas degradas por uso inadecuado de tierras, particularmente en ganadería extensiva”, asegura el académico.



Por otro lado, investigaciones de Energy Handmade han indicado que la falta de información es uno de los mayores desafíos del agro, y es ahí donde por medio de ciencia de datos se crean índices de producción que permiten entregar inteligencia de negocios en la agricultura. Estos pueden ayudar a los agricultores y conectar con los gremios en los índices que pueden incidir en el mercado, los precios, los límites de importaciones para el mercado nacional, data de salud y de biomasa.

La conectividad es el elemento clave para traer más inteligencia a los agronegocios. Foto: iStock

Tecnología y transformación

La tecnología se convierte en una aliada clave para el sector agrícola permitiendo optimizar los recursos y minimizando los costos de operación, pero según diversas investigaciones solo el 31 por ciento utiliza este tipo de innovaciones.



En relación con el cambio climático, Vásquez señala que el desarrollo tecnológico influye en la eficiencia de la producción agraria: “un menor uso del agua, bajo consumo de fuentes energéticas fósiles (generadoras de emisiones de carbono), mejor manejo de los suelos. La tecnología es también fundamental para planificar y decidir el uso adecuado de tierras”, asegura.



Según Álvaro Moreno Flórez, gerente del Grupo SYS, dedicado al desarrollo de insumos agrícolas, la incorporación de tecnología en el agro permite a los agricultores utilizar técnicas avanzadas e innovadoras que optimizan sus operaciones, reducen los desechos y conservan los recursos naturales.



“Desde el uso de drones para el monitoreo de cultivos hasta la implementación de sistemas de riego inteligentes, estas innovaciones contribuyen a maximizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental”, indica Moreno.



Los beneficios que da la adopción de las tecnologías al agro, como el uso de sensores y sistemas de monitoreo, permiten a los agricultores tener un control preciso de las condiciones del suelo y del clima, lo que les ayuda a tomar decisiones más acertadas sobre el momento adecuado para sembrar, fertilizar o cosechar, mejoran la eficiencia, reducen el desperdicio de insumos y minimizan el impacto ambiental.

Innovación y conectividad



La agricultura debe encaminarse hacia prácticas más sostenibles ambiental, productiva y socialmente. Foto: iStock

Aunque las conexiones por fibra óptica aún no cubren la totalidad del país, la oportunidad de brindar conexión remota en sitios en los cuales actualmente no llega significaría un beneficio para los trabajadores rurales. De acuerdo con Hernani Szymanski, gerente de Ingeniería de planta externa en Furukawa Solutions, el sector agro no se puede quedar atrás en términos de innovación tecnológica.



“La conectividad es el elemento clave para traer más inteligencia a los agronegocios. Con soluciones de conectividad, el agricultor tiene información en tiempo real de lo que sucede en la plantación, facilitándole el seguimiento del comportamiento y la producción en el campo, y ayudándolo a tomar decisiones estratégicas para el negocio. Una buena infraestructura garantiza previsibilidad a las fincas inteligentes, reduciendo costos, aumentando la productividad y la rentabilidad en los cultivos”, explica el ejecutivo.



El productor agroindustrial puede aumentar el rendimiento de su producción a través de la información recolectada en tiempo real, posibilitando la toma de decisiones en campo, ayudando a combatir plagas y corregir la acidez del suelo, entre muchos otros ejemplos.

Asegurar el sector

Según cifras entregadas por Cardif y el Banco Agrario, los cinco departamentos con mayor cultura de la protección, medida en la concentración de pólizas, son Nariño, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Cauca. Los seguros que más adquieren los campesinos y campesinas están distribuidos de la siguiente manera: seguros de vida (63 por ciento), seguros de incapacidad temporal y enfermedades graves (26%), seguro de cáncer (3%) y seguro de hogar (3%).



En términos de cifras y analizando el panorama de la protección en la ruralidad cabe resaltar que más del 50 por ciento de los asegurados en el Banco Agrario con pólizas de Cardif son mujeres, hecho que evidencia la clara conciencia y percepción que tiene la población femenina rural cabeza de familia frente a la necesidad de estar protegida.



Además, desde Cardif señalan que recientemente implementaron el Seguro Paramétrico Agropecuario, producto gracias al cual los campesinos podrán proteger la inversión agropecuaria realizada ante los fenómenos climáticos más frecuentes y severos como exceso de lluvia, sequía o inundación, que puedan llegar a comprometer o, incluso, destruir el patrimonio o la actividad productiva realizada.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

REDACCIÓN MÁS CONTENIDO