Luego de un viaje de 8.000 kilómetros, más de 3.000 ballenas jorobadas que parten desde el Polo Sur y las costas chilenas, llegan hasta el pacífico colombiano a pasar una temporada para aparearse, dar a luz y amamantar a sus ballenatos.



Estos gigantes de 18 metros de largo y un peso que oscila entre las 40 y 45 toneladas encuentran en el mar colombiano la temperatura perfecta y cálida para llevar con éxito su periodo reproductivo.

Desde Juanchaco, un corregimiento del municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca, parten los botes para que turistas puedan presenciar este espectáculo de la naturaleza a través de una experiencia única: el avistamiento de ballenas jorobadas.



Generalmente, cuando las ballenas están con sus ballenatos los visitantes pueden presenciar a una distancia aproximada de cien metros cómo estos gigantes salen a respirar, aletean o dan algunos saltos, ya que las madres acompañan a sus crías hasta la superficie porque los pulmones de los ballenatos no se encuentran del todo desarrollados y deben tomar aire cada 5 o 10 minutos.



Y si están con suerte podrán ver a las ballenas en una competencia de saltos, así lo hace un grupo de tres o cuatro machos cuando cortejan a la hembra para lograr captar su atención.



“Es algo único, en toda mi vida y estando inmersa en la actividad he visto solo tres cortejos. Sin embargo, las ballenas también saltan para desprenderse de los parásitos que se adhieren a su piel y como actividad recreativa, sobre todo para enseñarles a sus crías a saltar y fortalecer sus músculos”, aclara Dayana Conrado de la empresa Uramba Pacífico, la cual ofrece la experiencia de avistamiento de ballenas en Juanchaco.

Si bien las ballenas comienzan a llegar en el mes de mayo, la temporada de avistamiento reglamentaria se da entre el 15 de julio al 15 de octubre, ya que “deben estar tranquilas cuando llegan porque la mayoría empieza su labor de parto y otras buscan aparearse”, agrega Dayana Conrado.



El periodo de gestación de las ballenas es de 11 meses, por lo que muy seguramente aquellas que se aparean, vuelven al cabo de un año para dar a luz en el mar colombiano. Estas suelen tener una cría por embarazo. “Este sector funciona como una salacuna de ballenas jorobadas”, resalta Conrado.



A una hora en lancha, desde Buenaventura, se encuentra el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Un parque marino - costero con más de 47.000 hectáreas marinas que permite el avistamiento de las ballenas.



Precisamente, el próximo mes, en agosto, es cuando más gente asiste a este lugar para ver a las ballenas y sus crías. Por ello, poco a poco, las comunidades aledañas a Bahía Málaga han ido consolidando su oferta turística con diferentes opciones de hospedaje y de gastronomía.



“En Juanchaco y Ladrilleros se encuentra hospedaje, hay hoteles con piscina y vista al mar. Se ha consolidado como destino y hay opciones desde 75.000 pesos la noche”, explica Conrado.

Participación ciudadana



Un turismo sostenible y de la mano con las comunidades es el que se ha ido consolidando en Bahía Malaga.



Son seis comunidades negras (Juanchaco, Ladrillero, La Barra, Puerto España, Chucheros y La Plata Bahía Málaga) las que se han involucrado en el turismo, teniendo en cuenta que, después de la pesca, el turismo es la actividad que más dinamiza su economía.



Uramba Pacífico es un operador turístico de la comunidad que basa su operación en el principio de economía solidaria.



“Soy nativa de la comunidad de Juanchaco y si bien desde hace años hemos ejercido la actividad, el año pasado decidimos constituirnos legalmente para potenciar la actividad”, añade Conrado.



De hecho, el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga es el primer parque en Colombia que se constituyó bajo un esquema de manejo en conjunto; es decir, que es coadministrado por los consejos comunitarios de las comunidades negras junto con parques nacionales.



Por eso, dentro de las embarcaciones que hacen el avistamiento de ballenas siempre va un miembro de la comunidad que brinda toda la información y conecta la narrativa de los datos científicos y técnicos de la especie con la importancia de esta actividad para el desarrollo del ecoturismo para las comunidades.Más información en Instagram: @urambapacifico.

Los vientos de Roldanillo son ideales para el parapentismo

A Roldanillo llegan tanto pilotos de parapente expertos para hacer vuelos libres, como aficionados a volar por primera vez. Foto: Cortesía Parapente Roldanillo

Como la casa del vuelo libre en parapente en Colombia, así se le conoce al municipio de Roldanillo, ubicado en el Valle del Cauca, por sus condiciones metereológicas que les permite a los parapentistas tener vientos constantes para hacer viajes de larga duración.



Desde hace más de 35 años, Roldanillo es el punto de encuentro de pilotos experimentados a nivel mundial que llegan al municipio para hacer vuelos en parapente de larga distancia; es decir, que les toman entre cuatro y cinco horas, lo que les permite volar por varios kilómetros, disfrutar el paisaje montañoso de Roldanillo y aterrizar de manera segura muy cerca al pueblo.



Jorge Presiga es ingeniero de sistemas y empresario turístico de parapente. Para él, el parapentismo no debe ser considerado un deporte extremo sino de aventura. “En el deporte extremo lo que se busca es sentir la adrenalina y el miedo, pero al volar en parapente la sensación es de libertad y tranquilidad”, aclara Presiga, quien lleva más de 15 años volando parapente.



Decidió crear su empresa, denominada 'Parapente Roldanillo', para ofrecer experiencias que generan felicidad en la gente y una conexión con la naturaleza. Allá llegan tanto pilotos expertos como personas sin experiencia a hacer sus primeros vuelos acompañados por un piloto.

“A la cuenta de tres vamos a correr”, le dice uno de los pilotos a uno de los aficionados que se dispone a hacer su vuelo en parapente. Corren durante algunos segundos y se empiezan a elevar. “¡Qué chimba!”, repite una y otra vez el turista mientras sostiene una cámara para inmortalizar el momento. “Yo me quiero dedicar toda mi vida a esto”, grita emocionado mientras contempla el paisaje desde lo alto.



Quienes no son experimentados y buscan vivir la experiencia del vuelo en parapente, pueden encontrar en esta empresa paquetes de vuelo con pilotos certificados por 170.000 pesos. La experiencia dura en promedio 20 minutos y allá les enseñan lo necesario para emprender el vuelo.



“No usamos motor”, aclara Presiga, por lo que los vuelos no contaminan la montaña ni el aire.



Y aunque prácticamente todo el año se presta para hacer vuelos en parapente en Roldanillo, son los meses de enero, febrero y marzo los que más tienen afluencia de gente. “Estos son los meses en que los pilotos compiten por el ranking mundial. Nos visitan de países como Rusia, Alemania, España, Argentina, Brasil, Italia y Estados Unidos, entre otros”.



Es en estos meses que el cielo se llena de colores con los cientos de parapentistas que vuelan por el sector. Muchos de estos turistas deportivos llegan hasta el Valle huyendo de los fuertes inviernos de sus países que les impiden volar.



En temporada alta pueden llegar hasta 500 personas y en temporada baja entre 200 y 300 personas al mes.



“Cada año aumentan las visitas, no solo el mercado internacional también el nacional. Ha crecido la infraestructura en el municipio, hay restaurantes de talla internacional y un aumento considerable de camas y opciones de hospedaje también en los municipios cercanos debido a la afluencia de la gente”, destaca Presiga.Para más información: Instagram @parapenteroldanillo.co

Bicirrecorridos entre los cafetales de Caicedonia

Los turistas pedalean entre el paisaje cafetero y conocen de cerca todo el proceso para producir los cafés especiales. Foto: Cortesía Pedaling Coffee

Con el propósito de que los turistas conozcan la cultura cafetera pedaleando nació ‘Pedaling coffee’, una iniciativa familiar y turística ubicada en el municipio de Caicedonia, al norte del Valle.



“Son recorridos que duran de 4 a 5 horas y que se hacen de acuerdo con la experiencia del visitante”, aclara Laura Agudelo quien agrega que esta actividad es apta para todas las edades, ya que disponen de varias rutas y distintos niveles de complejidad.



De esta forma, los turistas previamente llenan un formulario con su experiencia deportiva y si no montan bicicleta con frecuencia pueden hacer una ruta plana y tranquila, o si son ciclistas aficionados pueden hacer recorridos con altimetría de hasta 100 kilómetros en bicicleta de montaña.



En su mayoría los visitantes son extranjeros y aficionados por los recorridos en bicicleta quienes, en palabras de Laura Agudelo, quedan fascinados con el paisaje cafetero.

“Dicen que nunca antes habían visto tantas montañas y que tanto verde es increíble”, comenta Laura y añade: “Nosotros que vemos el paisaje todos los días nos acostumbramos a él, pero cuando los escuchamos nos enorgullecemos porque vivimos en un paraíso y no lo sabemos”.



Pero la experiencia va mucho más allá de contemplar el paisaje, los visitantes también conocen paso a paso el proceso para hacer cafés especiales, desde que se siembra hasta su elaboración e incluso participan en el proceso. Además, pueden conocer otros productos que hacen parte de la cultura cafetera como los cultivos de maíz, cacao, trapiches y artesanías propias de la región.



“Que la gente cuando nos visite lo haga en bicicleta y sepa qué es paisaje cultural cafetero, cuáles son los atributos que nos hacen únicos en el mundo y por los cuales la Unesco nos declaró así: ‘Paisaje cultural cafetero’ en el norte del Valle del Cauca y el Quindío”, explica Laura.



Ella junto a su esposo, Mauricio Londoño, iniciaron comercializando cafés especiales en el 2017 y, posteriormente, en plena pandemia decidieron complementar su negocio al abrirles las puertas de su finca cafetera a los biciusuarios.



Actualmente, las personas interesadas pueden hacer los recorridos cafeteros en los municipios de Caicedonia y Sevilla.



Su negocio está próximo a recibir el sello verde, porque es amigable con el medio ambiente, pues se basa en procesos sostenibles como la recirculación del agua, la reutilización de los residuos del café o el uso de empaques biodegradables para los cafés especiales que venden a nivel nacional e internacional.



Estos cafés especiales se diferencian de los tradicionales “por su alta calidad, la gente sabe de dónde viene, cómo lo prepararon y en la tostión se deja ver su buena acidez, buen dulzor y buen amargor. Hay sabores a chocolate, dulce de panela o cítrico mandarina, entre otros”, aclara Laura.Para más información: Instagram @pedaling_coffee

'Tenemos una apuesta por los pueblos mágicos’

Julián franco, secretario de turismo del Valle. Foto: Secretaría de Turismo del Valle

3 PREGUNTAS A: Julián Franco, secretario de turismo del Valle



¿Cómo está el Valle en materia de turismo?



En el Valle cerramos el 2022 con unas cifras históricas en cuanto a la llegada de turistas. Alrededor de 6.200.000 turistas llegaron al departamento, una cifra sobre todo muy jalonada por parte del turista nacional. La llegada del turista internacional es aún baja, pero lo vemos como una oportunidad y un reto en el corto y mediano plazo.



¿Cuáles son esos lugares más visitados?



Cali tiene una oferta cultural muy potente, que no solamente está representada por la salsa. También ha crecido mucho la cultura del pacífico a través del festival de música Petronio Álvarez.



Además, hay tres ciudades importantes. Cartago, en el norte del Valle, reconocida por sus bordados ha ido creciendo con su infraestructura gastronómica y hotelera.

La otra ciudad es Buga que tiene un ancla religiosa muy grande que es el Señor de los Milagros, la visitan anualmente millones de creyentes y aprovechan para hacer turismo en Buga y vivir otras experiencias de naturaleza.



Y Buenaventura con sus ríos cristalinos y el turismo de naturaleza - aventura. Tiene algo muy potente y es la temporada de ballenas, que va entre julio y octubre. También tiene una gastronomía y una cultura espectacular.



¿Qué destinos están impulsando?

​

En cabeza de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, tenemos una apuesta por 4 municipios con el proyecto ‘Pueblos mágicos’, para embellecerlos a través de la pintura e iluminación.



Uno de ellos es Ginebra, donde se realiza el ‘Festival de Música Andina Mono Núñez’, también tiene una oferta gastronómica como el sancoho, atollado y tostadas. Tiene más de 120 restaurantes de muy alto nivel, una cantidad muy alta para un municipio tan pequeño. Allí hicimos un jardín botánico al aire libre donde está el parque central, también hicimos una iluminación inmersiva con una flor lumínica que concursó en los premios de iluminación en Londres y quedó de décimo lugar a nivel mundial.



El segundo pueblo es Roldanillo que está adquiriendo mucho reconocimiento a nivel mundial porque sus vientos son uno de los mejores para practicar el parapentismo. También resaltamos la cultura del pueblo por ser la casa del maestro Rayo y tener un museo a cielo abierto con obras de arte en las fachadas de las casas.



El tercer pueblo es Calima y su homenaje al lago Calima donde se practica kitesurf y windsurf. Está en la primera fase de embellecimiento de fachadas.



Y, finalmente, Sevilla con su concepto de café en el cielo. A sus 1.612 metros tiene unos miradores donde se puede visualizar al Valle de una manera espectacular. Es un pueblo cafetero por excelencia. Va a tener urbanismo táctico en las calles y mobiliario para que el pueblo tenga más circulación peatonal.