Es un hecho innegable que la innovación es una de las claves del éxito de los emprendimientos. Y esto no solo se trata de crear desde cero, sino también de implementar nuevos procesos, incursionar en diferentes mercados o acceder a tecnología e ideas disruptivas.

Según Andrea Ávila, directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, la innovación tecnológica es fundamental para los emprendimientos, porque les permite adaptarse a un mercado cada vez más dinámico y competitivo.



Para ella, la tecnología avanza rápidamente y los emprendedores que son capaces de innovar y adoptar nuevas tecnologías tendrán más éxito en el mercado, al tiempo que añade que la innovación tecnológica puede ayudar a los emprendimientos a mejorar su eficiencia, reducir costos y aumentar la calidad de sus productos o servicios.



“La innovación social, por otro lado, se refiere a la creación de soluciones para abordar problemas sociales. Los emprendedores con las habilidades para innovar socialmente pueden mejorar la vida de las personas y generar ganancias. La innovación social puede ayudar a los emprendimientos a resolver problemas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, lo que puede mejorar la imagen de la empresa y generar lealtad entre los clientes”, resalta Ávila.



Igualmente, aclara que la innovación tecnológica y social no son mutuamente excluyentes, sino que pueden complementarse para crear soluciones más completas y efectivas. Por ejemplo, una empresa de tecnología que se enfoca en la innovación social puede crear soluciones que aborden problemas sociales y tecnológicos al mismo tiempo, lo que puede mejorar su posición en el mercado.



“Una mentalidad de crecimiento implica la creencia de que las habilidades y capacidades se pueden desarrollar y mejorar a través del esfuerzo y la dedicación. Un emprendedor con esta mentalidad está más abierto a nuevas ideas y perspectivas, lo que puede fomentar la innovación en el negocio”, indica la directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario.



Esas ideas innovadoras se ven cada día más en Colombia y muy especialmente en Cali y el Valle del Cauca, donde las empresas innovadoras han ido ganando un importante espacio en el ecosistema empresarial.



En esa línea, Sergio Zúñiga, director de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), destaca que el departamento y su capital, en los últimos años, han evidenciado un gran avance en esta materia, lo que les ha permitido consolidarse como uno de los 12 ecosistemas más importantes en Latinoamérica, según StartupBlink, y el tercero en el ámbito nacional, con mayor crecimiento en número de ‘startups’ base tecnológica y base innovadora, las cuales reciben acompañamiento por medio de los programas de aceleración, escalamiento e innovación.



Algunas de esas empresas son Baas, una ‘fintech’ liderada por una mujer y que recientemente obtuvo capital por más de US$5 millones; así mismo están WeKall, que ha venido consolidándose en la transformación digital y en la innovación de los contact centers; Seeri Colombia y TuPlaza, que también –a través de conexiones con el apoyo de la CCC– han podido conseguir capital, seguir creciendo y lograr procesos de aceleración internacional recientemente.

Otros casos exitosos



De acuerdo con Liliana Gómez Arenas, gerente en GreenSQA, el interés permanente de la compañía por el mejoramiento de sus prácticas y la evolución tecnológica les han permitido innovar en la forma como hacen el trabajo, pasando de tareas completamente manuales a unos procesos asistidos por robots e incluso algunos totalmente automatizados, que no solo aumentan la eficiencia, sino que les permite ahorrar esfuerzo y mejorar los resultados del cliente.



Hoy cuentan con un equipo de ingenieros dedicados a la investigación aplicada y un ‘stack’ tecnológico propio que les da la posibilidad de desplegar soluciones de QA centradas en el negocio de los clientes.



Reconoce que la historia de esta organización se partió en dos a partir del primer proyecto que hicieron con la Cámara de Comercio, que fue ‘Valle Impacta’. Allí tuvieron el acompañamiento de un grupo de consultores para implementar la metodología de los ‘Jobs to be done’.



“Desde ahí se han desencadenado una serie de proyectos de mejoramiento que responden a las necesidades propias de las etapas de desarrollo de un emprendimiento y de la transformación hacia una empresa de carácter global, como somos nosotros en tecnología”, asevera Gómez.



Por su parte, Lorena Valencia, CEO de Octopus Force, manifiesta que esta empresa fue creada con la visión de ser un centro de desarrollo tecnológico, para que las compañías tengan la capacidad de innovar sin tener que montar un área de investigación y desarrollo propia, lo cual es muy costoso e ineficiente, pues cree que mientras se desarrolla esa capacidad, las inversiones son costosas y el porcentaje de éxito de esas innovaciones es muy bajo.



“Nuestra misión es desarrollar tecnología para un mundo sostenible, innovando y dejando una huella positiva en la humanidad mediante la ciencia y la innovación tecnológica, potencializando la capacidad de esas empresas en innovar de manera técnica y científica, mientras fortalecen sus propias unidades de I+D+i”, afirma Valencia.



Según esta ingeniera, la Cámara de Comercio con sus programas les ayudó en el proceso de estructurar el área comercial, con el objetivo de aumentar su presencia en el mercado y consolidar su posición como líderes en innovación tecnológica.

¿Truchas sin espinas?



Demostrando una vez más el ingenio y la innovación de los vallunos tenemos otro ejemplo. En Ginebra, Valle del Cauca, desde hace cinco años opera Inversiones agropecuarias Granja Doña B, una compañía que se caracteriza por ser una de las trucheras más importantes, armoniosas con el medioambiente y con gran nivel de sostenibilidad de la región.



Debido a su importante nivel de producción, esta empresa también se destaca por la generación de empleo que ha llevado a la zona, donde los campesinos y las madres cabeza de hogar son protagonistas; aparte del impacto social y la microeconomía que se ha creado en torno a este emprendimiento. “Granja Doña B es una de las productoras de trucha más grandes del Valle del Cauca, con entre 35 y 40 toneladas al mes. Utilizamos las aguas más limpias del páramo y ofrecemos trucha corte mariposa (la más común), filete de trucha (estilo trucha salmonada de más de 500 gramos), nuggets de trucha, varias clases de filetes saborizados (al ajillo, ahumados, etcétera), y lo más interesante es que nuestro producto está libre de espinas”, explica su gerente general, Camilo Cañas.