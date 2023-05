En este reportaje les contamos cómo es el trabajo del equipo de personas detrás de cada vuelo que realiza Avianca y que hace posible que los pasajeros lleguen seguros, a tiempo y con su equipaje.

Señor pasajero de Avianca, ajústese el cinturón y prepárese para realizar un vuelo con escalas al mundo invisible para usted en el que un gran equipo de hombres y mujeres se ha encargado de ponerlo en la silla que ocupa para que llegue a tiempo, seguro y con su equipaje al destino elegido.



Ese equipo lo integran técnicos, analistas, coordinadores, supervisores, operadores de remolque, personal de mantenimiento y agentes de servicio que reciben a los clientes en el aeropuerto, los acompañan a hacer check in, les revisan la documentación en el mostrador, los guían en el embarque y trabajan tras bambalinas para prestar el mejor servicio hasta que el pasajero ingresa al avión.



Hacemos la primera escala a las 4 de la mañana en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, Colombia. Cincuenta hombres y mujeres vestidos de rojo se saludan sonrientes en una sala del segundo piso a donde han llegado después de pasar por el control biométrico que marca el arranque del primer turno de la jornada.



Están en su primera reunión del día para alinearse en los detalles clave de la operación de 202 vuelos saliendo de Bogotá, que ese día moverán 30.000 clientes, entre conexiones y pasajeros locales, que comenzarán sus itinerarios desde las 6:15 de la mañana.

“Nuestra misión hoy es garantizar que todos nuestros clientes se vayan con una sonrisa, así que iniciamos la mañana dándolo todo”, les dice Marcela Rivera Ibagón, la coordinadora de turno que a continuación les detalla la cantidad de vuelos previstos, el número de pasajeros que pasarán por el mostrador, las conexiones programadas, las novedades sobre pasajeros reubicados por ajustes de vuelos del día anterior y los aterrizajes a los que tendrán que poner especial atención.



“Esta reunión es importantísima. Permite que el equipo entienda muy bien a cuáles vuelos deben prestarles mucho más enfoque, en cuáles hay algún inconveniente que deban tener en cuenta de cara a nuestros clientes”, explica el gerente Franklin Vanegas, que hoy los acompaña.



“Recuerden que nuestra primera acción es sonreírle al pasajero. Y no olviden que siempre tenemos personas que viajan por primera vez y no conocen los procedimientos. Pongámonos en los pies del pasajero que está enfrente de nosotros, indaguemos. Antes de decirle no, preguntemos qué otra opción podemos darle”.



Es el mensaje que recibe el grupo de agentes de servicio que enseguida se dispersa a los puntos de atención asignados. Todos avanzan por los pasillos del aeropuerto en la carrera de preparación del primer vuelo del día.

Son las 4:14 de la mañana. Aterrizamos en nuestra segunda escala de este vuelo: el centro de control. Las personas que integran este equipo tuvieron su reunión de arranque a las 3:15 de la mañana para consolidar la información que recibieron los agentes de servicio en la sala del segundo piso del aeropuerto.



Hombres y mujeres sentados frente a las pantallas de sus computadores conectados en línea analizan datos y se comunican con otras personas que están en distintas áreas del aeropuerto poniendo manos a la obra. “Acá se concentran todas las áreas que administramos el tránsito de las aeronaves en Bogotá”, comenta Andrés Echeverry, el coordinador.



Justo en este momento se desarrolla el control del vuelo de las 6:15 de la mañana. Desde esta sala se monitorean asuntos como el clima y la comida que se sube al avión, los itinerarios, los sitios donde parquean los aviones, el suministro de combustible y los servicios de mantenimiento, el abordaje de pasajeros, el cargue y descargue de maletas, el acople de puentes, la entrega de documentos y plan de vuelo, entre las actividades que se necesitan para que un vuelo pueda despegar. En cada actividad hay un hombre o una mujer en campo y otro en sala.



“Nosotros enviamos la información a toda la operación. A través de los sistemas se enteran a dónde va a llegar la aeronave, y apenas parquea la aeronave, inician todos los procesos de tierra”, afirma Echeverry.

Señor pasajero, no desabroche su cinturón. Seguimos avanzando y llegamos ahora a la tercera escala de este viaje: la zona de mostradores del segundo piso del aeropuerto. A las 4:34 de la mañana, nos cruzamos con una pareja de abuelos y una joven que usan por primera vez la terminal aérea de Bogotá.



Una agente de servicio se apresura a señalarles cómo usar el código QR que tienen en el celular para hacer el auto check in y evitar la fila de los mostradores.



“En esta zona la tarea consiste en recibir al pasajero, entregarle su pase de abordar, recibirle su equipaje y enviarlo a las salas de embarque”, comenta el gerente Vanegas. Explica que hay 45 mostradores, cada uno atendido por un agente de servicio, y entre las dos hileras de mostradores, otras agentes de servicio que orientan a las personas en el uso de las máquinas para el registro sin filas.



De repente el panorama se amplía. Son las 4:58 de la mañana. Avanzamos por los pasillos del aeropuerto y llegamos a las salas de espera de los vuelos nacionales. Le estamos siguiendo la pista al primer vuelo del día de Avianca que irá a Santa Marta. Es nuestra cuarta escala. No seguimos a los pasajeros; vamos tras el rastro de los agentes de servicio.



Señor pasajero, debe saber que mientras usted se presenta en el mostrador a recibir su pase de abordar y se dirige a la sala de espera, hay todo un equipo abasteciendo combustible al avión, subiendo la comida que hace parte de la venta a bordo, cargando las maletas y hasta alistando el remolque que empujará la aeronave hasta el lugar de despegue.



En la sala de espera nos encontramos con dos agentes impecablemente vestidas concentradas detrás del mostrador ubicado cerca de la puerta de abordaje por la que pronto ingresarán los pasajeros. Hacen parte del equipo de muelle. Son las 5:06 de la mañana.

Su primera tarea es revisar en sus pantallas el estado del vuelo. Todas las coordenadas le llegan desde la sala de control. Aquí verifican si hay alguna situación especial, menores que viajan, adultos mayores o personas en condición de discapacidad con alguna necesidad.



Su siguiente tarea es lo que se llama la mirada 360. Una de las agentes recorre el espacio entre hileras de sillas observando a los pasajeros y a sus equipajes de mano para verificar si los tamaños corresponden a las dimensiones autorizadas, si hay coches de niños para etiquetar, si se necesitan sillas de ruedas.



La otra, mientras tanto, utiliza el altavoz para invitar a los viajeros a entregar el equipaje de mano para llevarlo en la bodega sin costo. “Cuando los vuelos van muy llenos, lo hacemos, eso ayuda a agilizar el abordaje y a que los pasajeros vayan más cómodos”, comenta Leidy Téllez, que hoy está en la zona de muelle. “Además, desde aquí verificamos con la rampa y con la sala de control que todo esté listo para el abordaje”, agrega.



La orden de abordar llega. Con cara de felicidad, los pasajeros avanzan por el túnel de abordaje. Detrás de la última persona se ubica una de las agentes que ha coordinado la operación en sala. Llega a la puerta del avión y entrega su reporte al jefe de cabina. Son las 5:40 a.m.



“Acabamos de abordar un vuelo con 150 pasajeros. Tuvimos un abordaje limpio, es decir, nadie se está quedando a la hora. Por la ocupación del vuelo debimos bajar equipajes de mano voluntariados, bajamos 27”, le informa Carol Rodríguez.

Pero no se mueva señor pasajero. El viaje aún no termina. Estamos en la última escala. Mientras se cierra la puerta del avión, afuera, se activa el operador del tractor de arrastre que remolca al avión hasta la calle de rodaje. Cuando usted siente que el avión empieza a moverse para ponerse en posición, es ese tractor, llamado pushback, el que está empujando.



Debe saber, querido pasajero, que son más de 12.000 empleados que hacen parte de Avianca, entre los cuales se encuentran hombres y mujeres que cumplen las labores de agentes de servicio, los que siete días a la semana y 24 horas del día, por turnos rotativos, se encargan de garantizar que su vuelo en Avianca sea exitoso. Siempre hay un coordinador y un supervisor a cargo del equipo de agentes para todas las áreas en cada vuelo.



Hay personal de seguridad, de mantenimiento, de movimientos en rampa, de asistencia con sillas de ruedas, de conectividad. Cada persona con la misión específica de que su viaje sea feliz y los aviones lleguen y salgan sin novedad.



Señores pasajeros, les damos la bienvenida a su vuelo Avianca que parte del aeropuerto Internacional de Bogotá rumbo a su destino elegido. La hora local: 6:15 de la mañana. En este momento en la capital del país tenemos una temperatura de 7 grados centígrados. Ajústense el cinturón y disfruten del viaje.

