Lo que se propone para Teusaquillo

La localidad de Teusaquillo representa uno de los sectores centrales y estratégicos dentro de la ciudad, la cual alberga tanto barrios residenciales tradicionales como grandes complejos de equipamientos, por ejemplo, la Universidad Nacional, el estadio El Campín junto con la Arena Movistar, así como parques metropolitanos como el Simón Bolívar.

Teniendo en cuenta que, en gran parte, las inquietudes de los ciudadanos provienen de habitantes de los barrios residenciales que son parte de esta localidad, EL TIEMPO consultó a la Secretaría Distrital de Planeación sobre la propuesta específica en el sector residencial. A continuación los puntos claves.

Pablo VI: primer sector será patrimonio y el segundo, renovación

Con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el barrio Pablo VI primer sector conservará su carácter patrimonial, el cual se encuentra establecido en el POT vigente, esto significa que esta zona conserva las edificaciones tal y como se construyeron desde su inicio. Este es uno de los temas que deja claro el documento, luego de los mitos que se han tejido al respecto.



Sobre el segundo sector, el cual no está considerado por las normas vigentes como patrimonio y teniendo en cuenta su localización estratégica cercana al Parque Metropolitano Simón Bolívar, se permitirá una renovación urbana condicionada a que los propietarios de una manzana o una etapa estén de acuerdo. Y deben cumplir con la obligación de dejar nuevo espacio público peatonal de calidad para la ciudad.

La Esmeralda y El Greco: 8 pisos si es en varios lotes que sumen 600 m²

Para los barrios La Esmeralda y El Greco, estratégicamente localizados en el centro de la ciudad, con cercanía a vías de transporte público masivo, así como al parque Simón Bolívar, se propone permitir la construcción de edificios de máximo ocho pisos, siempre y cuando se unan varios propietarios de predios que logren un área mínima de 600 metros²cuadrados y cedan el 20 por ciento de dicha área, es decir, mínimo 120 metros cuadrados, para nuevo espacio público de calidad.



Este se debe localizar de manera armónica con los espacios públicos existentes para que se mantenga y mejore la estructura urbana con que cuentan estos barrios.



En las manzanas del barrio El Greco localizadas sobre las grandes avenidas de la ciudad con transporte público masivo, como la avenida Eldorado, sí se permiten mayores alturas condicionadas a un área mínima de los nuevos predios, así como a la cesión de nuevo espacio público de calidad.

Panorámica del barrio La Esmeralda. En algunos puntos, el POT plantea construcciones de 8 pisos. Foto: CÉSAR MELGAREJO

¿Qué pasa con la zona de tolerancia?

Dentro de un estudio detallado que realizó el Distrito en 2016 y 2017 se identificaron tres puntos claves:



1. Las zonas de tolerancia se convierten en áreas con altísimos niveles de criminalidad en donde no hay garantía ni respeto de los derechos humanos para las personas y sus familias, además de pasar a ser zonas deterioradas y excluidas, en las que se fortalecen las redes de explotación delictiva.



2. Las actividades sexuales pagas se encuentran identificadas en las 20 localidades en sectores con diferentes usos del suelo (vivienda, hoteles, industria, etc.) y además de eso, han ido mutando a una operación basada en canales digitales.



3. Se debe regular la actividad desde las secretarías competentes, como las de Salud, de la Mujer, de Integración Social y Gobierno, para identificar las condiciones en las cuales se puede desarrollar el mencionado ejercicio en aras de garantizar la protección y el pleno cumplimiento de los derechos de las personas que ejercen la actividad y de sus familias. Asimismo, actualmente se encuentra en formulación la Política pública de actividades sexuales pagas, liderada por la Secretaría de la Mujer.



La zona de tolerancia hoy

​

Para la zona de tolerancia actual, en la nueva propuesta de POT se contempla renovación urbana y conservación para permitir procesos urbanos que les devuelvan a los sectores de Los Mártires y Santa Fe su importancia histórica, mejorando y creando nuevos espacios públicos, protegiendo el patrimonio y permitiendo proyectos mixtos que transformen positivamente el sector.

Los polígonos planteados y su uso

En una ciudad capital como Bogotá se encuentran usos de alto impacto, los cuales se han venido desarrollando en distintos sectores de la ciudad, y en gran medida se han localizado en lugares en los que no está permitido el uso, y están afectando los barrios residenciales.



Respecto a los bares, el diagnóstico es bastante preocupante. Según la Cámara de Comercio, a corte de abril de 2019 se establece que se encuentran 30.473 establecimientos registrados con la actividad principal de venta y consumo de alcohol.



De esos, únicamente 1.293 están localizados en sectores en los cuales el POT vigente permite este uso, lo que representa el 4 por ciento de los registrados. Así mismo, únicamente 158 establecimientos cuentan con licencia de construcción otorgada específicamente para este uso.



Frente a esta situación, la Secretaría Distrital de Planeación precisa que el Plan de Ordenamiento propone una regulación que organice y permita dicha actividad en los sectores idóneos, pero con un estricto cumplimiento de acciones de mitigación. Por esto se estudió su localización en vías de la malla vial arterial, en corredores comerciales consolidados, en zonas industriales y en los 11 polígonos que se han establecido a lo largo de los años.



Los polígonos planteados son: Galerías, Modelia, Bosa, Primero de Mayo, Carvajal, Centro 93, la T, Venecia, Restrepo, Chapinero y Santa Bárbara Calle 116. La delimitación de los polígonos se ha venido modificando y ajustando de acuerdo con diversas solicitudes de la ciudadanía, que ha sido escuchada y tenida en cuenta por Planeación. Tres de estos polígonos son los de Galerías, Modelia y Bosa.



Dentro de estos polígonos se permiten los bares y discotecas de más de 250 metros cuadrados que pueden llegar a albergar más de 100 personas, siempre y cuando cumplan con todas las acciones de mitigación exigidas, que contemplan: adecuación de los andenes frente al establecimiento, cumpliendo todas las normas vigentes; la no ocupación indebida de las aceras, generación de áreas de aglomeración junto al acceso peatonal, cumplimiento de los niveles de ruido, así como de las demás normas ambientales.



Así mismo, en los polígonos se debe formular un plan de movilidad para regular el manejo de los estacionamientos, las zonas amarillas, los espacios peatonales, así como su articulación con el transporte público masivo. Adicionalmente, los polígonos se encuentran dentro de los programas de urbanismo estratégico de adecuación y mejoramiento del espacio público.



Pero algo mucho más importante aún es que no se permiten bares cuando dichos establecimientos colinden con predios que estén localizados en áreas de actividad residencial o dotacional.