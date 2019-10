Lo que se presume y lo cierto sobre el POT

Mito

Bares en los barrios

Cualquier persona puede abrir un bar o un local que genere ruido en el sector de la ciudad que escoja, incluyendo zonas residenciales.



Realidad

Ninguno de estos establecimientos puede colindar con un área de actividades residencial o dotacional. El POT delimita algunas zonas o polígonos en los que se pueden instalar este tipo de negocios. Las zonas residenciales quedarán protegidas. Los bares deben cumplir con estricta mitigación de impactos.

Mito

Construir en altura, una de las apuestas del POT

El POT contempla la densificación en altura de la ciudad sin aumentar espacio público y expulsando a los residentes de barrios como Pablo VI, Nicolás de Federmán y La Esmeralda.



Realidad

El POT permite renovar las principales avenidas de la ciudad con edificios en altura. Para realizar estos proyectos se necesita englobar lotes que sumen al menos 600 metros cuadrados, generar nuevos espacios públicos, repotenciar las redes de acueducto e implementar planes de gestión social a favor de los propietarios.



Mito

La Estructura Ecológica Principal

El POT no respeta la Estructura Ecológica Principal y busca su urbanización.

Realidad

Se mantiene y se fortalece. Se respetan los fallos sobre los cerros y el río Bogotá, se mantiene la reserva Van der Hammen y se articula la Estructura Ecológica Principal por un circuito ambiental entre los cerros y el río Bogotá. Prevé la siembra de más de 350.000 árboles, la restauración ecológica de 1.600 hectáreas de corredores ambientales y bosques, e incrementa las áreas protegidas en 30.000 hectáreas.



Mito

Los cerros orientales y su conservación

Con el POT se contempla urbanizar los cerros orientales y la franja de adecuación, y no se cuidarán el medioambiente ni las especies que allí habitan.

Realidad

Se acogen todos los fallos del Consejo de Estado sobre los cerros orientales y la franja de transición entre la ciudad y las áreas de reservas forestales. Adopta su plan de manejo ambiental y todas las 530 hectáreas libres de la franja de los cerros, conformando 20 parques metropolitanos protegidos, un parque de montaña (Sierras del Chicó) y uno de protección ambiental (Altos del Zuque, en San Cristóbal).



Mito

La reserva Thomas van der Hammen

Para beneficio de las constructoras, quieren urbanizar y construir vías en la reserva Thomas van der Hammen.



Realidad

Se adopta tal como está actualmente, se modifican los trazados originales de algunas avenidas para disminuir su impacto ambiental. Se prioriza como parte de los programas de restauración ecológica en cumplimiento de su Plan de Manejo Ambiental. Sus valores ambientales originales se recuperarán a través de sus quebradas, humedales y bosques para el disfrute de todos los ciudadanos.



Mito

Las obras de Ciudad Río y Ciudad Norte

En el POT se contemplan proyectos estratégicos como Ciudad Río y Ciudad Norte, que buscan expropiar a personas, construir en terrenos inundables y satisfacer intereses de los constructores, en contra del medioambiente.



Realidad

Para hacer viable Ciudad Norte se incorporan todas las áreas protegidas exigidas por Minambiente y la CAR. Se desarrollará después de generar el 70 % de la vivienda social prevista en Lagos de Torca. Ciudad Río busca construir el Parque Hídrico Lineal exigido por el Pomca, ampliar su cauce, generar nuevas zonas verdes, equipamientos y completar el borde occidental de la ciudad con vivienda de calidad.



Mito

Cómo queda el cambio climático en el documento

En esta propuesta de POT no se contemplan acciones contra el cambio climático.



Realidad

Se incorporan medidas para ser resilientes frente al cambio climático y evitar desastres causados por inundaciones o deslizamientos. Incluye acciones concretas para disminuir los gases de efecto invernadero, tales como la movilidad baja en carbono, la gestión integral de residuos, el incentivo del ecourbanismo y la construcción sostenible, la generación de sumideros de carbono (nuevas masas de bosques) y el reverdecimiento urbano.



Mito

El POT y la industria en la ciudad

La industria bogotana se vería afectada por el modelo económico planteado en el POT. Los cambios en el uso del suelo amenazan la permanencia de las zonas industriales, y se dejan a un lado la pequeña y mediana empresa.



Realidad

Respecto a la industria, la propuesta del POT busca que quedarse en la ciudad sea una alternativa para los empresarios, con los beneficios en generación de empleo y recaudo tributario que ello implica. Por lo tanto, reglamenta el uso industrial, define las áreas de actividad industrial, crea el subsistema de transporte de carga y logística, simplifica la norma urbanística y define acciones de mitigación para hacer armónica la mezcla de usos, entre otras regulaciones.



Mito

La ciudadanía y su participación

No se tuvo en cuenta la opinión de la ciudadanía, los procesos de participación fueron deficientes. El Distrito habló, pero no tuvo en cuenta los comentarios de los ciudadanos.



Realidad

30.782 bogotanos participaron en las reuniones de socialización. Se recolectaron más de 27.579 aportes en 43 actividades preliminares, 104 convocatorias por localidades para difundir el diagnóstico, y 347 actividades para enriquecer la formulación del POT, las cuales incluyeron reuniones con comunidades locales y barriales, organizaciones sociales, grupos de interés, empresarios y gremios. Es el POT más participativo de la historia del urbanismo en Colombia, y muchos de sus contenidos son producto de recomendaciones y observaciones concretas.



Mito

El metro para Bogotá

Solo está proyectada la primera línea del metro, pero la segunda quedará en veremos, sin una dirección.



Realidad

El metro sí quedó proyectado en el POT. La línea uno está en curso de ejecución, y la fase dos de la línea uno del metro deberá continuar de la calle 72 con Caracas a la 170 con autopista Norte. Sobre la segunda línea, irá desde Los Héroes bajando por la calle 80 hasta el portal, gira al norte hasta el portal de Suba. Quedará a discreción del alcalde que llegue si prioriza la fase dos o hace la segunda línea.