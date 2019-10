Lo que enamora a la gente de la localidad de Rafael Uribe

Los vecinos la conocen como la piedra del amor (ubicada en el sector del valle en el parque Entre Nubes). Allí se reunían las primeras personas que querían vivir en el sector que hoy se conoce como Diana Turbay con el sueño de tener una vivienda propia.

Según contó Carlos Saucedo, residente del barrio Diana Turbay desde hace 27 años, las reuniones las propiciaba un político llamado Alfredo Guerrero y en los encuentros se hablaba del amor: del amor por tener una familia y del amor por tener un hogar y una vivienda y, por eso, bautizaron la piedra donde se encontraban para hablar de sus expectativas con ese nombre tan particular.



“Ahora ese sueño es una realidad, gracias al apoyo de una cooperativa mucha gente tiene vivienda allí”, precisó Saucedo.



En el mismo sector del valle también sobresale un nacimiento de agua de la montaña. “De vez en cuando se ven algunas mujeres usando el agua que va al alcantarillado para lavar la ropa de sus hijos”, comentó Saucedo. Y es que es un espacio que a la gente le gusta recorrer porque pueden conectarse con la naturaleza y olvidar por un instante a la ciudad. Por ello, también ha participado en siembras de árboles para proteger el ecosistema. “Hace 8 meses plantamos 380 árboles, en donde participaron 20 funcionarios y 40 residentes incluyendo niños y adultos mayores”, añadió.



Esas son solo algunas de las cosas que enamoran a Saucedo de la localidad Rafael Uribe y de la gente que vive allí. “Hemos hechos colectas y rifas para poder mantener esos espacios”, precisó el residente.

Al igual que Carlos, está Wehimar Martínez, presidente de la junta de acción comunal del barrio Cerros de Oriente. “Pero yo no solo me enfoco en mi barrio, también lo hago por mi localidad y por mi ciudad en general”, aclaró.



Precisamente fue ese interés por mejorar la ciudad y de enfocarse en buscar soluciones lo que lo llevó a hacer la petición a la alcaldía local de Rafael Uribe para que interviniera todos los parques de la localidad y dotarlos con módulos nuevos donde los niños y adultos puedan disfrutar.



“Tengo nietos y cuando los llevaba al parque veía la necesidad porque los juegos estaban obsoletos, eran peligrosos y los niños no podían jugar. La alcaldía me escuchó y ya se han intervenido la mayoría de parques y los que hacen falta se harán con otro contrato”, explicó Wehimar.



Según informó el alcalde de Rafael Uribe, Alejandro Vargas, “se han invertido casi 20.000 millones de pesos, durante esta administración, para dotar 60 parques de bolsillo y vecinales con juegos infantiles, gimnasios al aire libre y todo el mobiliario requerido”.



Este es, quizá, uno de los temas que más preocupaba a los residentes porque, aseguran, las calles en mal estado generan trancones, dificultades de acceso a sus viviendas y hasta daños en los vehículos con la cantidad de huecos.



“Todos los segmentos viales que nosotros intervinimos se hicieron de acuerdo con las solicitudes de la comunidad o viendo la necesidad en los recorridos que nosotros hacemos y en las reuniones con los líderes de los barrios. Cuando ellos nos manifiestan su necesidad por tener una vía en buen estado, nosotros las vamos integrando a los planes de ejecución”, explicó el alcalde menor.



Al respecto, Carlos Saucedo señaló: “Había algunas vías pavimentadas en mal estado, pero había otras que no tenían ni pavimento; por ejemplo, en el barrio Puerto Rico nunca habían visto el pavimento ni los andenes”.



La alcaldía de Rafael Uribe también ha enfocado su trabajo en los adultos mayores. “Somos la localidad con más beneficiarios (6.500) en recibir apoyo económico tipo C. Es decir, subsidios (125.000 pesos mensuales) para adultos mayores que tienen alguna vulnerabilidad (no tienen vivienda propia o pensión, o tienen alguna situación de discapacidad, entre otras). Por lo que la Secretaría de Integración Social nos manifiesta quiénes tienen la necesidad y nosotros giramos la ayuda”, explicó Alejandro Vargas.



Aunque la alcaldía local ofrece una gran variedad de programas culturales, recreativos, artísticos y deportivos, considera que aún falta aumentar la participación ciudadana en estos espacios. “Hemos vinculado a más de mil personas en procesos de formación artística y cultural, pero falta la participación de más jóvenes. Hay mucha gente con buenas ideas”, añadió.



Finalmente, esperan dejar las obras de mitigación, de acá a diciembre, para la contención de taludes o de remoción en masa de algunos sectores de la localidad.

Estas son las cifras más representativas

160 mil millones de pesos aproximadamente

es lo que ha invertido la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe en las diferentes obras y actividades para beneficiar a los residentes en los últimos tres años.

La alcaldía asegura que maneja un presupuesto anual de más de 50.000 millones de pesos.



357 cuadras o segmentos viales pavimentados

Con un presupuesto que asciende a los 70.000 millones de pesos, la Alcaldía ha podido intervenir estos segmentos viales. Según la comunidad, incluso el pavimento llegó a barrios donde nunca se habían intervenido.

9 salones comunales intervenidos

entregó la alcaldía local el pasado viernes a la comunidad. La alcaldía realizó diferentes obras con el fin de mejorar nueve salones comunales en las cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que conforman la localidad.

Inversión en vías y en parques para Rafael Uribe

El segmento vial de la foto corresponde al barrio Diana Turbay, se trata de la calle 53 Bis A Sur, desde la carrera 2 hasta la carrera 1 Este. Foto: Cortesía.

Pavimentación de vías

La recuperación de la malla vial es uno de los asuntos que más inquietan a la comunidad. Por ello, la alcaldía local ha invertido casi 70.000 millones de pesos para pavimentar 357 segmentos viales. El segmento vial de la foto corresponde al barrio Diana Turbay, se trata de la calle 53 Bis A Sur, desde la carrera 2 hasta la carrera 1 Este.



Remodelación de parques

El parque Gustavo Restrepo (foto), ubicado en el barrio del mismo nombre, fue uno de los 60 intervenidos y modernizados. Abarca un área de 995 m2 y está ubicado en la calle 28 sur con carrera 13A. Para la recuperación de estos parques se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos, por lo que la comunidad destaca la labor realizada.



Los tesoros ambientales

Entre Nubes es un parque ecológico distrital de montaña, localizado en el extremo suroriental de Bogotá. Está conformado por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, de las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme. Según algunos habitantes de la localidad, es uno de los lugares preferidos por la comunidad.