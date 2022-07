Este 12 de julio se inauguró la primera Oficina de Atención a Estudiantes de la Universidad Europea en Latinoamérica. Los 27 años de experiencia e innovación de esta institución educativa, tanto en educación virtual como presencial, llegaron a Colombia para ofrecer una formación superior integral y de calidad.

La nueva Oficina de Atención a Estudiantes de la Universidad Europea en Bogotá, está ubicada en la carrera 11 No. 79-35 y desde allí ofrecen: asesoría para información y admisión a los programas de la universidad, con especial énfasis en maestrías virtuales; acompañamiento en el proceso de entrega de documentación y matriculación; así como solución de dudas de procesos de solicitud, recepción de títulos y convalidación de los programas cursados en la universidad.



Adicionalmente, esta oficina permitirá a la Universidad estar más cerca de la sociedad colombiana para poder establecer lazos de conexión con los diferentes actores relevantes y poder colaborar en el desarrollo del país y la región. Esta intención de cercanía se evidenció durante el evento de inauguración en el que participaron varios líderes influyentes de la educación superior en Colombia.



La apertura de esta oficina marca un hito para el país, al tratarse de la segunda universidad privada con mayor producción científica de España que ahora estará aportando al desarrollo del país de forma colaborativa con otras instituciones educativas locales. Así como, acercando a los estudiantes colombianos a oportunidades de estudio con calidad europea.



La Universidad Europea se destaca por tener 110 nacionalidades representadas, más de 130.000 alumnos titulados, un 89 por ciento de empleabilidad en sus programas de pregrado y posgrado en menos de un año de finalización. Esto sumado al hecho de que el 60 por ciento de los docentes tienen título de doctorado, niveles solo comparables con las más prestigiosas universidades de Colombia.



En estos tiempos de transformación, son tres las principales ventajas que ofrece esta universidad a nuestro país: calidad en la formación en posgrados, innovación en la educación virtual y un ambiente intercultural que trasciende el conocimiento para afianzar, además, las habilidades y competencias de los estudiantes.

Estudiar un posgrado, la clave para minimizar la posibilidad de desempleo y ser más competitivo en el mercado laboral

Un posgrado es una puerta a más y mejores oportunidades en el mercado laboral. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los jóvenes adultos con educación superior tienen una tasa de empleo más alta que aquellos que cuentan con educación media. “Las tasas de empleo aumentan cuando se tiene un nivel de educación superior mayor”, apunta la OCDE, siendo los titulados en Maestría los que mayor tasa de empleo tienen reportado en los países de la organización.



Adicionalmente, en el contexto actual, son innegables los efectos de la pandemia sobre la empleabilidad de la gente a nivel mundial. En el caso de Colombia, el Dane señaló que el covid-19 hizo que se perdiera una década de avance en temas laborales. Para finales del primer año de la pandemia, diciembre del 2020, la tasa de desempleo fue de 15,9 por ciento.



En ese mismo sentido, un estudio del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, realizado en mayo de 2022, evidenció que los jóvenes, junto con los trabajadores de baja cualificación y los trabajadores temporales, fueron los más afectados por la pandemia.



“El nivel de estudios alcanzado es determinante en la situación de la población en el mercado de trabajo: a mayor nivel de estudios la situación laboral es más favorable y viceversa”, indica la investigación. Un posgrado es, de esta manera, una gran opción para minimizar la probabilidad de desempleo aún en momentos de crisis.

Las ventajas de la educación virtual

La Universidad Europea se destaca por tener 110 nacionalidades representadas y más de 130.000 alumnos titulados.

En contraprestación con los efectos negativos de la pandemia, algo positivo que dejó el aislamiento obligado al que se tuvo que someter la humanidad para contrarrestar el virus fue el de potenciar los espacios virtuales.



Fue así que, al no haber otra opción, actividades como la de la educación se realizaron a través de las pantallas, pese a que muchas personas aún tenían prevención con este tipo de dinámicas.



El resultado fue el de comprobar en carne propia las ventajas de la virtualidad, especialmente al realizar estudios de nivel superior y posgrados. Según datos del Ministerio de Educación, la educación superior en modalidad online o virtual ha venido creciendo significativamente, incluso previo al inicio de la pandemia. Los últimos reportes apuntan a que son cerca de 300.000 estudiantes colombianos inscritos en instituciones del país realizando estudios virtuales.



La Universidad Europea, que cuenta con una gran infraestructura física y campus de primer nivel en Madrid, Valencia y Canarias, ha desarrollado con igual potencia su oferta virtual, destacándose por su innovación y calidad. Este portafolio de programas virtuales permite que estos programas estén al alcance de estudiantes desde cualquier parte del mundo.



Una de las principales ventajas de este tipo de educación es la de contar con la posibilidad de espacios colaborativos en los que se conectan personas de distintas partes del mundo.



En la III Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, organizada por la IESALC (UNESCO) se destaca la internacionalización como herramienta clave para transformar la educación superior, fortalecer sus comunidades y promover la calidad y pertinencia de la docencia y la investigación. La educación virtual es el camino más claro para fácilmente romper las barreras físicas y realizar una educación fundamentalmente internacional.

Sergio Calvo, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Vida Universitaria de la Universidad Europea, conversa con EL TIEMPO:

Vicerrector de Relaciones Institucionales y Vida Universitaria de la Universidad Europea

¿Por qué es importante tener un posgrado en este momento de la historia?



En la situación en la que estamos a nivel global es fundamental tener un posgrado o una maestría porque te sitúa mucho mejor en el mercado laboral. Si tienes una maestría estás mejor posicionado en el mercado laboral, vas a tener una tasa de paro (desempleo) inferior, te vas a emplear antes y te vas a emplear mejor. Esto aplica tanto para el primer empleo, como para ascender y posicionarte mejor cuando tienes un segundo o tercer empleo. Tener un posgrado es el camino más directo para prepararte para tener un desarrollo profesional ascendente y progresar en la vida profesional.



¿Qué ventajas tiene la educación virtual?



Si algo bueno se puede decir que ha tenido la pandemia en el ámbito de la educación han sido dos cosas: la primera es que significó un acelerador real. La educación estaba abocada a tener que digitalizarse y virtualizarse en un futuro, pero algo vino a ocurrir y lo que iba a pasar en una década ha ocurrido en dos años, por eso tenemos las herramientas y la experticia para hacerlo; lo segundo positivo es que el público receptor de la virtualidad no tenía otros canales y tenía que educarse, ha perdido el miedo a la virtualidad y ha visto que la educación virtual puede ser exactamente de igual calidad que la educación presencial. En este punto es importante saber que las universidades o centros educativos que tuviesen ya una trayectoria de educación virtual de calidad, basada en un modelo académico de acompañamiento, como el nuestro, se han visto reforzados porque ya tenían esa virtualidad. La educación virtual trasciende las cuatro paredes, ya no estamos circunscritos a un espacio, nuestro espacio es la globalidad y eso la hace más colaborativa, horizontal y de red.



¿Cómo la multiculturalidad enriquece un posgrado?



Hoy en día, cuando desarrollamos nuestra carrera profesional va a ser muy difícil que la desarrollemos de manera local, por más local que sea la industria a la que pertenezcamos. Vamos a tener reuniones a nivel global, interactuando con personas que son de culturas diferentes, entonces cuanto antes un estudiante adquiera estas habilidades, que no son tanto conocimientos sino competencias, mucho mejor porque va a estar más preparado para su desarrollo profesional. De alguna manera anticipamos esto que le va a pasar al ser profesional y se lo traemos al aula, y hacerlo de manera virtual es más sencillo que hacerlo de manera presencial. En lo virtual se conectan estudiantes de todo el mundo, entonces entiende las dinámicas del lenguaje, que aunque compartamos el mismo idioma no necesariamente compartimos el mismo código y esto es fundamental para el trabajo en grupo.



