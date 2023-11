Llega a Colombia el primer MBA virtual enfocado en analítica de negocios

Con el propósito de entregar a la sociedad nuevos líderes que impacten y transformen las organizaciones con decisiones asertivas basados en el análisis de datos e información y el pensamiento estratégico, la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano lanzó en el país la primera Maestría en Administración de Empresas con énfasis en analítica de datos, también conocido por sus siglas en inglés como Master of Business Administration (MBA), el cual ser ofertará en modalidad virtual.

De acuerdo con el decano de la facultad, Juan Santiago Correa, desde hace varios años la Universidad era consciente del reto que enfrentaba la academia en formar nuevos líderes que cada día enfrentan retos determinantes para las compañías a la hora de tomar decisiones. Por esta razón, y con el fin de fortalecer estas habilidades gerenciales combinando saberes financieros, de mercadeo, organización y análisis de negocios, la institución le apostó a la creación de un magíster que brindará un mayor reconocimiento y prestigio a nivel internacional para los profesionales que le apuestan a la dirección de negocios.



“En el mercado hay muchos MBA, pero la gran mayoría son presenciales. No obstante, y como primera vez en Colombia, la Universidad Jorge Tadeo lozano ofrece este programa con un sello distintivo de estrategias basadas en datos y estrategias basadas en analítica de negocios. Es uno de los pocos programas de universidad con acreditación de alta calidad que es 100 por ciento virtual, permitiendo adaptar el horario de estudio a los compromisos personales y profesionales de cada estudiante”, destacó el decano de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.



En total son tres semestres, lo que significa que la duración del programa es de año y medio. Tiempo en el que, según Correa, se garantiza un aprendizaje de calidad.



“Estamos convencidos de la calidad del programa, pues ofrece las mismas e, incluso, más garantías que un programa presencial. La pandemia nos obliga como academia a transformar los medios de aprendizaje con calidad, por eso con este programa estamos garantizando mayor flexibilidad a los estudiantes, no solo pensando a nivel nacional, sino al exterior también, permitiendo el acceso a este programa desde cualquier parte del mundo”, agregó Juan Santiago.

Metodología adaptada al mundo cambiante



El mundo financiero y empresarial gira en torno a contextos no lineales y de constante cambio, lo cual genera incertidumbre y ansiedad. Basados en esto, el MBA está soportado en expertos temáticos que son referentes en los campos de conocimiento, quienes además destacan por su experiencia y relacionamiento con el mundo empresarial. Además, este programa combina una serie de metodologías virtuales que permiten a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias para fortalecer sus conocimientos en liderazgo, innovación, sostenibilidad, trabajo en equipo y analítica de negocios.



Contrario a lo que podría asociarse con un estudio virtual, esta Maestría en Administración no es un video de clase pregrabado y se sale del formato de presencialidad en el que cada semana se debe conectar o asistir a una hora específica para recibir clase. Busca adaptarse a la agenda de las personas que trabajan y desean desarrollar o reforzar sus competencias gerenciales desde cualquier parte del mundo.



Cada estudiante tendrá sus entregables, trabajos, tareas, y desarrolla su proceso de aprendizaje junto a un tutor que estará siempre para resolver dudas y hacer seguimiento al proceso de los alumnos. No obstante, también tiene momentos de encuentro sincrónico en el que todos los estudiantes deberán conectarse para realizar foros, presentaciones o proyectos, pero estos serán programados con los profesores.



Asimismo, cuenta con objetos virtuales de aprendizaje como diseños interactivos web que permiten guiar al estudiante durante todo el proceso: videos, material de lectura, foros, talleres y trabajo en equipo, entre otras actividades complementarias, con los cuales los profesionales podrán desempeñarse y fortalecer habilidades y saberes claves para impactar positivamente las compañías.

Medición de resultados



Para cada asignatura se miden unos resultados de aprendizaje a través de los distintos tipos de actividades. El tutor va midiendo el éxito del estudiante en adquirir esos resultados esperados del programa, como lo son el pensamiento estratégico, la analítica de negocios y la visualización de información. Asimismo, dicho tutor puede intervenir en el proceso de aprendizaje y reforzarlo con reuniones y tutorías, en caso de verlo necesario.



“Hay un proyecto transversal en el año y medio de duración del programa, que consiste en diseñar un proyecto de intervención en la organización a la que pertenecen los estudiantes, utilizando todo el material y el conocimiento adquirido a lo largo de la Maestría. La idea es que los estudiantes identifiquen un problema dentro de sus compañías y generen una solución, de esta manera garantizamos que van a intervenir la empresa de manera efectiva. Esto nos asegura una columna vertebral que nos ayuda a medir todo el programa”, resaltó Correa.



Así las cosas, el MBA de la Universidad Jorge Tadeo Lozano busca entregar a la sociedad los futuros líderes que además de ser capaces de tomar decisiones gerenciales basados en un análisis de datos y de negocios, también podrán mejorar sus posiciones en las empresas y ampliar sus horizontes laborales.



La Maestría en Administración MBA inicia clases en enero del próximo año y contará con expertos temáticos de alto nivel. “Por ejemplo, Óscar Granados, doctor que trabaja en ciencias de datos, es una persona con mucho conocimiento y una gran virtud. También contaremos con la participación de Diego Marín, doctor en administración, con una experiencia enorme en investigación, pensamiento estratégico e implementación de estrategias, quien ha trabajado con comunidades y con organizaciones. Ambos docentes combinan muy bien la teoría con la práctica”, concluyó Correa.

