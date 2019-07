Líderes sociales: el don de servir

A Mayerlis Angarita Robles las amenazas y cuatro atentados sufridos durante los 19 años de liderazgo social en defensa de las mujeres víctimas de los grupos armados ilegales en Montes de María (entre Sucre y Bolívar) no la han frenado.



“El dolor y los golpes me han hecho fuerte”, dice. Por eso, sigue trabajando en su objetivo: el impulso de liderazgos femeninos y el crecimiento de su organización ‘Narrar para vivir’, que hoy ayuda a salir adelante a 840 madres cabezas de familia, de 15 municipios de esa región.



Henry Chaverra es otro líder que después de 20 años de lucha porque Belén de Bajirá fuera territorio del Chocó, logró que así lo declararan el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, altas cortes y el Congreso. Pero las fronteras del corregimiento siguen borrosas. “Seguiremos luchando por nuestra tierra y de ahí no vamos a salir”, afirma.



La fortaleza y el compromiso salidos de las entrañas de estos dos activistas, sin importar el riesgo para ellos y sus familias, por defender derechos, proteger territorios, enfrentar a los grupos al margen de la ley y servir de guía en proyectos para el progreso de las comunidades, son los que mueven, de igual manera, al resto de miles de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Por lo menos, 4.520 de ellos reciben protección del Estado.