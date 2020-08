Líderes del Caribe hablan sobre las claves en los negocios

Sin duda, el talento que brota de esta región es inagotable. Los hijos del Caribe no solo son grandes genios de la música, la literatura o las bellas artes. Aquí también sobresalen personalidades que son grandes en los negocios y le hacen aportes importantes a la academia. A continuación, una muestra.

Morros, el estilo que hace líderes

Rodrigo Puente es el promotor de la firma Epic Diseño+Construcción y su nombre está ligado a los grandes hitos urbanísticos de la costa Caribe, como el Paseo de la Castellana, la gestión del desarrollo de la zona norte de Cartagena y la promoción de tres de importantes proyectos en Bocagrande: Bahía 419, Parke 475 y Morroscity.

Actualmente, se encuentra promoviendo los condominios Morros en la zona norte de Cartagena, más exactamente en las playas de Serena del Mar.



Rodrigo dice que su estilo de liderazgo se basa en la inspiración. “A las personas hay que inspirarlas para que den todo su potencial, y eso lo he logrado a través del ejemplo. Si uno trabaja con disciplina y honestidad, siempre dando lo mejor y buscando la perfección en cada una de sus acciones, eso se transmite a quienes estén alrededor”, afirma.



Como referente de la infraestructura de la costa Caribe, Puente reconoce que esta región es sinónimo de alegría, trabajo y mucha sensibilidad hacia la vida, la armonía y la naturaleza. Y estas características hacen que, teniendo la motivación adecuada, sus habitantes siempre den lo mejor.



“Nuestro equipo ha logrado una cohesión armónica y cuenta con altos niveles de empatía, logrando ponerse en el lugar del cliente para así identificar bien sus necesidades. Al mismo tiempo, ofrecemos productos cada vez más ajustados a aquello que el cliente está buscando vivir: un estilo de vida moderno frente al mar. Ese es el estilo Morros”, destaca el promotor de Epic Diseño+Construcción.



De ahí que lo que más motive al talento humano en la costa Caribe, según Puente, sea ver la felicidad de los clientes cuando reciben productos finales que superan sus expectativas. “Eso hace que las personas se esfuercen cada vez más por alcanzar la perfección y aumenten sus metas a largo plazo”, asegura Puente.



El promotor finaliza diciendo que en los últimos 34 años se han desarrollado proyectos inmobiliarios que hoy son referentes a nivel nacional, por lo que el mayor desafío que tiene la firma es alcanzar la evolución constante.



“Para lograr permanecer en el tiempo, es necesario evolucionar y estar a la vanguardia, liderando siempre las tendencias, lo cual ha hecho que nuestros proyectos Morros se conviertan en un referente en arquitectura y estilo de vida de playa”, destaca.

Rodrigo Puente, promotor de la firma Epic Diseño+Construcción. Foto: Epic Diseño+Construcción

La participación siempre enriquece

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) atiende a casi tres millones de habitantes, brindando estos servicios al distrito de Barranquilla y 14 municipios más del departamento del Atlántico, así como está certificada con el sello EFR (Empresa Familiarmente Responsable).



Guillermo Peña, su gerente general, asegura que es partidario de “liderar con el ejemplo. En términos de desarrollar el equipo, implemento un liderazgo en el que la gente opine, participe y, si están en desacuerdo conmigo, me lo digan. No hay nada más enriquecedor que eso”.



“Me gustan los resultados alcanzados en equipo. Este estilo me ha dado éxito porque permite construir con base en mi orientación a resultados y la participación de la gente”, explica el gerente de Triple A.



Su liderazgo también tiene en cuenta la valiosa experiencia técnica de los colaboradores. En esa línea, Peña agrega que “igualmente, siempre hay que considerar los valores y la integridad, además del conocimiento de las áreas y el desarrollo de los procesos, así como el monitoreo del entorno y el impacto del sector de servicios públicos a nivel local, regional y nacional, que son prioridad al momento de definir e implementar las líneas de liderazgo en la compañía”.



Con respecto al talento humano de la costa Caribe, destaca: “los costeños somos personas innovadoras, cercanas, dinámicas y alegres, además de emprendedoras y no le tememos al fracaso. Por eso, esta región es ejemplo de liderazgo en áreas como la ciencia, la cultura, el desarrollo y la infraestructura, y los deportes. Avanzamos hacia el progreso gracias al aporte y la visión estratégica de muchas empresas y negocios”.

“En Barranquilla, y en general en toda la Costa, somos personas directas, resilientes y asumimos con entereza los retos personales y profesionales que la vida nos presenta”, afirma.



Son varios los retos que Triple A está afrontando, entre los cuales se encuentra recuperar la credibilidad de los usuarios, imprimir una cultura de seguimiento y de análisis de tendencias para la toma de decisiones de manera íntegra, transparente y eficiente, además de “mantener una compañía operativa al 100 por ciento en medio de la emergencia sanitaria. Los frutos se ven gracias al acompañamiento de este gran equipo de Triple A”, recalca el ejecutivo.

Guillermo Peña, gerente de Triple A. Foto: Triple A

La gente, el recurso más valioso

Adolfo Meisel nació en Barranquilla hace 66 años. Creció en Cartagena y, posteriormente, se radicó en Bogotá, en donde realizó un pregrado en Economía en la Universidad de los Andes. Tiene títulos de Maestría y Doctorado en Economía de la Universidad de Illinois, es magíster en Sociología de la Universidad de Yale y efectuó estudios avanzados en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania.



Hoy es el rector de la Universidad del Norte y se define como un líder participativo, con un estilo de trabajo directo que le permite relacionarse con las personas de los diferentes niveles de la organización, siempre respetando los procesos para tomar las mejores decisiones.



“Considero que es el estilo de liderazgo ideal para estos tiempos. La gente ya no quiere liderazgos autoritarios ni distantes, sino de tipo democrático, en donde no deja de haber alguien que tome decisiones finales por razones prácticas y no por imposición de posiciones o cargos”, explica el académico.



Precisamente, ese estilo es el que le ha permitido a la Uninorte afrontar la pandemia, lo que Meisel define como “el desafío más grande para la universidad y su hospital, situado en Soledad, un municipio de alta vulnerabilidad”.



“Hemos vivido en primera línea la emergencia. Pienso que dentro de todas esas dificultades derivadas, cuando Barranquilla estaba en el pico y el Hospital tenía un gran número de pacientes fue el momento más complicado para todos”, agrega el rector.



Con respecto al potencial del talento humano de la costa Caribe, Meisel afirma que la inteligencia se reparte por igual en toda Colombia y en todas las clases sociales, desde La Guajira hasta Nariño y desde Chocó hasta el Amazonas, aunque la realidad es que “no existe igualdad de oportunidades. Quienes las tienen son las que llegan más lejos”.



“En nuestra región y en todo el país existe un gran potencial y ese es el gran desperdicio de Colombia. El recurso más grande que tiene un país no son los naturales sino su gente, y aquí no se está explotando de la manera correcta”, dice el rector.

Finalmente, Meisel cree que las personas de la costa Caribe necesitan confiar en sí mismas para salir adelante y ponerse metas retadoras para que puedan ser los próximos nombres destacados en todas las artes, profesiones y oficios.