Los líderes de Buenaventura que se la juegan por la paz en su ciudad

Amanda, Celio, Karla, Danny, Wasinton, Nilson, Luis Enrique, Nelcy, Luz Marina y Nelly están haciendo historia en sus comunidades de Buenaventura porque tomaron las riendas de su vida y están enseñando a otras personas a hacer lo mismo.

En el puerto marítimo más importante del Pacífico colombiano, que mueve más del 60 % de la carga del país, ellos son una muestra representativa de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que se comprometieron en fortalecer la cultura de paz con el apoyo del programa Liderando por la Paz, de Fundación PLAN, en alianza con la Unidad para las Víctimas y el financiamiento del Gobierno de Canadá.



El programa está trabajando porque las víctimas del conflicto armado, en especial niñas y niños, ejerzan sus derechos a la protección, reparación integral y participen en procesos de reconciliación en el Pacífico colombiano. Cinco años después de empezar, se han realizado 3.825 talleres, capacitaciones, obras de teatro, jornadas artísticas, deportivas y lúdicas en colegios, organizaciones sociales y entidades públicas que trabajan con las víctimas. Participaron profesores y estudiantes, padres y madres, servidores públicos y líderes de todas las edades.

Precisamente, algunas de las personas que participaron en los diferentes componentes que tiene Liderando por la Paz estuvieron presentando sus historias de cambio, en el evento 'Ahora más que nunca Liderando en Buenaventura', para alentar la reflexión sobre los aprendizajes y retos actuales que tiene la construcción de paz en el territorio. El foro se trasmitió desde el portal de El Tiempo y lo puede ver en YouTube EL TIEMPO



Danny Mauricio Vanegas es Fundador del grupo Jóvenes Emprendedores de Paz. Lidera la formulación de proyectos. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Nilson Javier Bravo es un líder estudiante que hace parte de la estrategia de medios y participó en los talleres. Con productos audiovisuales busca divulgar los aprendizajes del programa. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Karla Rivas es estudiante, jugadora de rugby, que entró a ‘Liderando por la paz’ a través del deporte. Después de aprender ella misma, hoy ayuda a derribar estereotipos de género entre los jóvenes. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Luz Marina López, como líder de su barrio, fue la impulsora de los grupos de ahorro y emprendimiento. Su grupo de ahorro fue el primero que se creó y ayudó a construir otros 20. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Luis Enrique Pérez es un locutor que durante el proceso logró transformar una idea de emprendimiento innovadora y hoy tiene registrada su empresa Kike Pérez Producciones. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Entre aprender, conversar y reflexionar, se han impulsado el emprendimiento y potenciado las capacidades para generar ingresos, se han mejorado las prácticas de protección en hogares y comunidades, en la denuncia de situaciones de violencia y se han fortalecido los vínculos con las instituciones y servicios del sistema de reparación integral.



Danny Mauricio Vanegas, fundador de Jóvenes Emprendedores de Paz, encontró en Liderando por la Paz el espacio para hacer crecer su organización y a los jóvenes.



“Lo que hacemos primero es desarrollar sus habilidades artísticas en canto, rap, baile, fotografía, video, y que las utilicen para visibilizar las problemáticas de su territorio. La Fundación PLAN nos ha llevado un escalón más arriba, y generamos espacio para la protección, prevención y el desarrollo del liderazgo, yo les digo a los jóvenes ‘no me crean a mí, créanle al proceso, porque yo estoy en eso desde el 2008’”.

Cuenta que “durante décadas al artista de Buenaventura se le ha menospreciado, hoy hemos cambiado esa visión, porque cuando hacen arte, hacen algo importante. Nosotros tenemos canciones y yo cobro porque ellos se presenten y les pago”.



Nilson Javier Bravo, un joven que hace parte de la estrategia de medios del programa, destaca su aprendizaje sobre la igualdad entre mujeres y hombres en los talleres sobre masculinidad. “A mí me ha aportado conciencia sobre el tema de género porque me he dado cuenta de que el simple hecho de ser hombres no nos hace hombres y el simple hecho de ser mujeres no nos hace mujeres”.



A Karla, una estudiante jugadora de rugby de 16 años que participó en Liderando por la Paz a través del deporte, los talleres le ayudaron a eliminar el conflicto que le generaba su relación con los jóvenes hombres en el colegio. “Cuando conocí a Liderando, empecé a entender lo que eran los conflictos con el género y todo eso, y ahí me volví más paciente, tratando de entender más los problemas y tratando de no explotar tanto”.

Ahorro y emprendimiento

Una de las áreas claves de Liderando por la Paz es el ahorro y el emprendimiento. Hoy hay 64 grupos de ahorro y crédito local que se reúnen para ahorrar, pero también para fortalecer lazos de hermandad y fraternidad. Han participado más de 1.000 personas, como Luz Marina López, de 62 años.



Ella se reúne cada 15 días con las 19 vecinas que conforman el grupo Fe y Esperanza. Todas llegan con sus cajas de ahorro individuales y compran acciones para la caja mayor, la de todas, donde se deposita el ahorro colectivo. “Nos enseñaron que de nosotros dependía la condición de vida de cada uno, entonces estamos contentos, porque con esa semillita que nos sembraron, vamos a seguir pa’lante ahorrando, el grupo Fe y Esperanza continúa”.



El programa les enseñó a jóvenes entre 18 y 30 años a construir sus planes de negocios. Aprendieron sobre presupuesto y mercadeo, pero también desarrollaron habilidades y destrezas para ser emprendedoras y emprendedores. Durante el proceso se priorizaron 80 iniciativas.

Luis Enrique Pérez Gamboa es uno de los que más provecho le ha sacado al proceso. Es locutor comercial, pero trabajaba de manera informal y sin muchas garantías. Hoy, con el acompañamiento de Fundación PLAN, la Unidad para las Víctimas, y el apoyo del gobierno canadiense registró en la Cámara de Comercio la empresa Kike Producciones, tiene RUT y equipos que garantizan la calidad de su trabajo. “Con el programa Liderando por la Paz teníamos acompañamiento, personas que nos apoyaban en el paso a paso y eso nos ayudó a entender realmente cómo se fabrica el proyecto”.



Otro ejemplo es Nelly Paz Vivas, de 34 años y un hijo de 15. No solo se motivó a estudiar culinaria tras pasar por los procesos de Liderando por la Paz, sino que aprendió a reconocer sus propias fortalezas, a manejar las situaciones difíciles y a dejar el miedo por situaciones dolorosas que ha vivido. Su meta es poner a funcionar su propio negocio de comidas.

Nelly Paz Vivas es una madre cabeza de hogar que hizo parte de la estrategia de familias. Trabajó en mejorar sus habilidades y hoy es emprendedora. Gracias al proceso se animó a estudiar culinaria. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Nelcy Victoria Mondragón hoy promueve la generación de espacios protectores para la niñez, la juventud y la comunidad y promueve patrones de crianza sin violencia y con igualdad de género. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Amanda Mondragón es una madre comunitaria que se convirtió en figura clave que hoy promueve entornos protectores para ayudar a la niñez y la juventud a encontrar espacios libres de violencia. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Wasinton Carabalí es estudiante de trabajo social y lleva 9 años vinculado a procesos sociales, culturales y comunitarios y con Plan ha participado en encuentros municipales y nacionales. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Celio Alegría es el actual coordinador de la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas del distrito de Buenaventura y trabaja en mejorar las rutas de atención y la participación institucional. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Entornos protectores para la niñez y la juventud

Nelcy Victoria, una bonaerense de 40 años, y Amanda, una madre comunitaria de 54, trabajan desde frentes distintos por lograr entornos protectores para sus barrios. Las dos han promovido la recuperación de casetas donde hay un espacio seguro para la comunidad, especialmente para la niñez y la juventud.



“Nos la jugamos por los derechos de las niñas y niños del PaZCÍFICO”, dice el mensaje impreso en la camiseta blanca que siempre luce con orgullo Nelcy y que la identifica como ‘líder clave’, un reconocimiento que les dio Liderando por la Paz a las personas que desde hace cuatro años le ayudan a multiplicar las enseñanzas del programa



Nelcy cuenta que esta experiencia la ha transformado. “Me ha servido demasiado, he cambiado la forma de mirar las cosas, ahora trato a mis hijos diferente, porque yo comencé fue desde ahí, desde mi hogar, para dar ejemplo; yo ahorita tengo mejor comunicación con mis hijos, con las niñas, con los niños”.



Amanda destaca el acompañamiento que han recibido. “Las profesoras a nivel de los talleres nos fueron explicando, nos fueron capacitando de cómo llegarle a la familia, a la comunidad, a los niños, las niñas y los adolescentes y entonces empezamos esa labor”.

Mejor relación con las instituciones

Una clave de Liderando por la Paz ha sido el trabajo coordinado con las instituciones, entre ellas la Alcaldía Municipal y la Unidad de Víctimas Territorial, y la formación de servidores públicos para que garanticen la atención de las víctimas, según su condición.



Un trabajo que reconoce Cecilio Alegría Hurtado, coordinador de la Mesa de Víctimas, que no solo ha participado en los talleres, sino que ha sido un enlace entre las víctimas, el programa y las entidades. “Hay que sensibilizar a las personas, a los jóvenes, a los papás, pero también hacerle un llamado a la administración, porque si no hay oportunidades desde la alcaldía, no va a pasar absolutamente nada”, advierte.



“En medio de tantas vicisitudes que encontramos en nuestro camino, podemos seguir aportándole a nuestro territorio, a nuestras vidas, y pensar no simplemente en el hoy, sino en el mañana para otros, para unos que no están”, dice Wasinton Carabalí Torres, un estudiante de trabajo social que ha fortalecido su capacidad de liderazgo durante el proceso.



“Tenemos que poner nuestras fortalezas y habilidades como niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que en un futuro no muy lejano las cosas sean diferentes”, concluye.

