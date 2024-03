Líderes afro e indígenas contarán, en Facebook Live, el legado que dejan al país

El rescate cultural, la preservación de legados ancestrales, así como la recuperación y conservación del medioambiente, y la defensa de la paz son solo algunos de los enfoques sobre los que vienen trabajando miles de afrocolombianos e indígenas en el país.

Por ello, cuatro de los personajes más representativos estarán contando, a través de Facebook Live, sus historias y el impacto que están teniendo en sus territorios. Para conocerlos solo debe conectarse a la cuenta de EL TIEMPO en la red social Facebook.

Hoy, 22 de marzo a las 10 de la mañana, estará Carlos Riascos. El hombre, oriundo de Guapi (Cauca), relatará cómo a través de la música tradicional del Pacífico colombiano y a la elaboración de los instrumentos típicos está preservando el arte y la cultura en los niños, niñas y adolescentes de su municipio.

También hoy, a las 2:00 p.m., Mary Grueso, poetisa, escritora y narradora oral, compartirá con los espectadores virtuales cómo la escritura la salvó de la pérdida de su esposo y ahora es considerada como una de las más importantes de Colombia y referente literaria del Pacífico.

Además, el próximo martes 26 de marzo a las 9:00 a.m., Ilse Loango contará cómo logró consolidar la primera industria de cacao en Guapi ‘Chocomueic’, que hoy genera oportunidades de empleo para 40 personas del municipio. La mujer pudo participar el año pasado en Chochoshow donde se reúnen los principales productores y comercializadores de cacao y chocolate del país.

Y Guanna Chaparro, una indígena arhuaca de 27 años defensora del medioambiente y del territorio de su pueblo en la Sierra Nevada de Santa Marta, será la protagonista del cuarto Facebook Live que se realizará el martes 26 de marzo a las 2:00 p.m. Guanna estuvo en el COP28 donde compartió con líderes mundiales y asegura que parte del legado de los arhuacos es la conservación de la naturaleza.

Las historias extraordinarias de Carlos, Mary, Ilse y Guanna, se convierten en legados materiales e inmateriales que merecen ser contadas y divulgadas. Forman parte de Juntanza Étnica, el programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) e implementada por su aliada, la ONG norteamericana ACDI/VOCA. No se pierda sus historias conectándose a los Facebook Live.

‘La inclusión es el corazón de nuestra estrategia’

Cinco preguntas a: Anu Rajaraman, directora de USAID Colombia.

¿Por qué trabajar con grupos étnicos específicos?

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, con divisiones profundas, con acceso precario a servicios básicos, educación, salud, empleo, y las comunidades étnicas sufren más que cualquiera. Por eso la inclusión es el núcleo, el corazón de nuestra estrategia, es el eje transversal que está en todos los proyectos de USAID.

Reconocemos que Colombia no va a alcanzar su potencial si una gran porción de su población no tiene sus derechos humanos respetados, si no tiene empleo ni servicios básicos. Es así como nuestra estrategia se basa en cerrar esas brechas profundas.

Se está trabajando más de la mano con las comunidades...

Nuestro modelo de desarrollo ha evolucionado en los últimos años. En el pasado diseñábamos las estrategias desde una sala de conferencias en Bogotá. Ahora las hacemos de la mano con las comunidades. Juntanza Étnica es un nuevo modelo de alianzas con las comunidades.

¿Por qué se incluye Bogotá?

Es otra de las ciudades grandes, donde en su mayoría las víctimas del conflicto armado que se han desplazado en búsqueda de oportunidades provienen de comunidades étnicas.

¿Los recursos podrían aumentar?

Inicialmente, para Juntanza Étnica USAID destinó 60 millones de dólares, pero esperamos llegar a 100millones de dólares de contribuciones de otros socios y aliados.

¿Qué ha sido lo más difícil?

La inseguridad ha sido un desafío no solo para este programa, sino para otros de USAID, porque si no hay garantías de seguridad, nuestros socios no pueden entrar en algunas comunidades o deben suspender actividades. Pero, en términos generales, destaco que este es un momento histórico, hay una alineación que no habíamos visto antes. Estamos avanzando y trabajando muy bien con este gobierno.

Cuándo terminan los programas y USAID se va, ¿qué pasa?

Estamos ayudando a construir organizaciones con las capacidades de impulsar iniciativas de desarrollo. Trabajamos con 230 organizaciones étnicas locales. No buscamos solo apoyar un proyecto de desarrollo y ya. Los orientamos para que sean capaces de generar sus propios recursos o de llegar a otros donantes. Nosotros apoyamos el desarrollo económico sostenible, promovemos el reconocimiento de la diversidad cultural, porque esa es una manera de combatir la discriminación y el racismo que siguen en Colombia.

