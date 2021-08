Liderazgo empresarial en el Caribe

Parte de su éxito ha sido alcanzado por el don de servicio que los caracteriza, cambiando la vida de quienes, mano a mano, han fortalecido sus empresas junto a ellos.

Talento local

Hace 35 años, Daes, profesional en Business Information Systems, inició este camino empresarial junto a su hermano José Manuel. Desde entonces, su preparación y disciplina lo han llevado a posicionar a la compañía en los mercados más competitivos

del mundo, pero la grandeza de su éxito en los negocios es apenas comparable con el deseo de impulsar el talento local.



“Actualmente, soy el COO de la compañía, responsable de liderar todos los aspectos relacionados con las operaciones del grupo y su constante crecimiento. Sin embargo, lo que más disfruto es velar por el bienestar de mi gente, de mi familia Tecnoglass.”, dice Christian.



Precisamente, creyendo en el potencial de la gente del Caribe, ha logrado reclutar a más de 5.000 personas que ejecutan labores dentro de su compañía, convirtiéndose así en uno de los mayores empleadores de la región. Asimismo, sus programas de

Responsabilidad Social Empresarial se destacan por la transformación que han generado en diferentes sectores.



“Nuestros aportes desde la fundación Tecnoglass, en temas de educación, intervención social integral, cultura y deporte y proyectos de gran impacto para las comunidades,

siguen siendo una de nuestras prioridades”.



Seguir construyendo un país más incluyente y equitativo es el motor que impulsa al empresario. La clave para conseguirlo es seguir trabajando sin pausa, ofreciendo nuevas oportunidades laborales.



“El empleo lo es todo, mueve la economía, genera ingresos, produce bienestar y reduce a sus mínimos el fenómeno de inseguridad. Si todos nos ponemos en la misma agenda

lo podemos lograr. Recuerden mi hashtag: “Avísenle al resto que sí se puede”, y sí se puede si todos caminamos hacia el mismo lado”, manifiesta con ímpetu.

Santiago Botero Jaramillo, fundador de Finsocial. Foto: Archivo particular

Cinco claves del éxito

Nacido en Medellín, pero con corazón barranquillero, Santiago Botero Jaramillo, fundó en el 2012 la entidad financiera no bancaria, Finsocial. Motivado por el deseo de servir, decidió focalizar los servicios de su empresa a pensionados y profesores bajo la modalidad de crédito de consumo y libranza, creando así una cultura de inclusión y educación financiera.



Con 15 ‘guerreros’ -como les llama Santiago a sus colaboradores- comenzó Finsocial. A la vuelta de casi de 10 años, ya son más de 600 los empleados que sostienen este proyecto que inició como un emprendimiento, y ya se ubica en 21 ciudades del país, entre ellas Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Bogotá, Bucaramanga y Cali.



“Hoy tengo la plena satisfacción de decir que estamos recogiendo los frutos del despliegue de disciplina, compromiso y dedicación con el que hemos construido la fintech que hoy es considerada una de las más grandes de América Latina y que

recientemente fue adquirida por un importante fondo de inversión internacional.



Actualmente sigo vinculado a la dirección de la compañía junto a mi equipo de guerreros con el que estamos más que preparados para recibir este nuevo capítulo que se avecina”, expresa Botero.

Sueños cumplidos

El Caribe colombiano lo cautivó, por eso en su rol como empresario ha tenido la oportunidad y el orgullo de impactar positivamente y aportar desde el sector privado a la región.



Desde sus inicios, Finsocial ha tenido un claro norte: alcanzar la inclusión financiera en Colombia.



Así las cosas, han logrado bancarizar a más de 30.000 clientes, en su mayoría mujeres de estratos 1, 2 y 3, cuyo acceso al crédito formal se veía muy limitado. Además, a través de la Fundación Finsocial se han creado programas para impulsar la educación

financiera y social en niños, jóvenes y emprendedores.



Como meta, Santiago se ha propuesto seguir promoviendo el ecosistema de compañías que, sin duda, cuentan con modelos de negocio transformadores, conquistando nuevos mercados y clientes, y arrastrando un potencial enorme en materia de tecnología, desarrollo e innovación para el crecimiento económico de Colombia, y por supuesto, de la región Caribe. “Siempre he creído que nuestra región necesita más emprendedores dispuestos a ponerse la camiseta y a aportar su granito de arena desde el sector privado”, concluye.

Ramón Dávila, gerente general de Gases del Caribe. Foto: Archivo particular

El valor de la gente

A lo largo de 36 años al frente de Gases del Caribe, Ramón Dávila, gerente general, ha cumplido el sueño de llevar gas natural a más de 250 poblaciones en la región. La masificación de este servicio ha impactado la calidad de vida de los habitantes de los departamentos del Cesar, Atlántico y Magdalena, donde se atienden a más de un millón de usuarios, con una cobertura del 90 por ciento. Así, esta empresa se ha consolidado como una de las más importantes y queridas en la zona norte de Colombia.



Un recurso humano comprometido, honesto y profesional, que prioriza el buen servicio que se debe brindar a los usuarios, es la clave del éxito para Ramón. “Es una costumbre que tengo como líder. Durante el proceso de selección de la mayoría de nuestros empleados, personalmente les hago una entrevista para conocerlos. Durante ellas, siempre les recalco los valores de honestidad y profesionalismo que nos distinguen, y les insisto de manera especial en la perseverancia que debemos tener para lograr los negocios. A partir de su ingreso a la compañía, me preocupo por su

formación”, manifiesta con orgullo.



Al Caribe le ha regalado una mejor calidad de vida a sus habitantes, priorizando

el valor social que como compañía pueden aportar a las comunidades. Con la llegada del servicio de gas no solo generan una mejor economía, sino, además, con la gestión del Fundación Gases del Caribe, permiten el acceso a programas de educación y

generación de ingresos, estimulando el desarrollo de sus localidades.



Como política de negocio, “he impulsado la necesidad de llevar infraestructura, en este caso del servicio de gas natural, para generar desarrollo en la región. Como ejemplo,

podemos citar las poblaciones de la Zona Bananera, que, además de contar con el servicio para sus labores domésticas, han podido fortalecer su vocación agrícola con el uso del gas natural”, detalla el empresario.



El liderazgo del gerente no ha dejado de lado la sostenibilidad ambiental en cada una de sus operaciones tanto en el sector doméstico y comercial, como en el sector industrial y automotor. Incluso, han generado una transformación en la salud de los

habitantes en sus zonas de influencia gracias a la erradicación del uso de la leña que ahora es sustituida por gas natural.