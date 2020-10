Las pantallas mandan la parada

Quienes hemos trajinado y comunicado durante casi cuatro décadas las novedades del automóvil conocemos las profundas transiciones que se han dado, pero en los últimos años las transformaciones se han salido de los conceptos mecánicos y la potencia de los motores.

Los rendimientos, la limpieza ambiental de la maquinaria, las potencias y el complemento de la maniobrabilidad y la seguridad del vehículo se dan por descontados e inventados.



Ahora, abrir el capó no es el atractivo ni lo esencial. La parte central de esa enorme armazón mecánica son ahora las pantallas digitales, que van creciendo cada día y desde las cuales el conductor puede controlar y manejar todo lo que hoy se llama infoentretenimiento, además de la funcionalidad de los sistemas del carro. Y esto, como se dice en estos días, no es esencialmente presencial, sino que se opera a distancia, bien sea con un mando en el bolsillo o incluso desde el computador de su casa u oficina.



¿Es un celular en ruedas? La definición es unilateral, porque a su vez un vehículo no puede significar un punto de desconexión para las personas, que cada vez son más dependientes de su teléfono, que más que eso es un centro de operaciones de su vida diaria. Llamar es lo de menos; estar en contacto con el mundo es lo esencial.



Hoy, la movilidad de las ciudades, más que de las calles y las carreteras, depende de las comunicaciones, y gracias a la interacción con los sistemas de posición geográfica del vehículo, la inteligencia artificial, las cámaras que inventan la imagen cenital, los mandos vocales, el estacionamiento autónomo, la persecución de los carriles, la transportabilidad inmediata de la información de cualquier género, empezando por la música y el entretenimiento para los pasajeros, la interacción transparente con los lenguajes digitales de Android y Apple y la conectividad de los aparatos móviles son la esencia de la ficha técnica de un vehículo.



Por otra parte, el automóvil es la sede de varios computadores que se encargan de comunicar y hacer actuar de manera automática o preseleccionada los sistemas de conducción, y gran parte de esa información se despliega ahora en las pantallas e interactúa con la cartografía, por eso esas pantallas se han convertido en un elemento esencial en la dotación de un vehículo, porque la gente necesita que su conectividad personal sea consistente y pueda utilizarla desde cualquier dispositivo y, en ese caso, el automóvil es cada vez más un dispositivo que, además, sirve de transporte.