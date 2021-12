Pasión y entrega con las Nuevas Tendencias Deportivas

Desde hace seis meses, Gavelys Rodríguez, de 31 años, practica fútbol americano, en la modalidad tackle, en donde los jugadores bloquean a sus rivales con el cuerpo. Su posición en el juego es liniera ofensiva.



En el quinto festival de Nuevas Tendencias Deportivas que realizó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en el parque Tercer Milenio, los días 20 y 21 de noviembre de este año, Gavelys era la única mujer en el torneo. Al finalizar los partidos, los otros jugadores la ovacionaron por su juego.

“Cuando uno se coloca la pechera y el casco, se le olvida el género. Yo entro a jugar y a llevarme por delante al que sea. Yo manejo la parte de guardia derecha o guardia izquierda. Básicamente mi trabajo es proteger al anotador para que él haga el lanzamiento y no permitir que nadie entre en mi línea”, destacó la deportista.



Su actuación se destacó en el último de los cinco festivales que realizó el IDRD durante el 2021, beneficiando a más de 1.500 deportistas, para visibilizar y fomentar las Nuevas Tendencias Deportivas (NTD), en distintos escenarios de Bogotá.



Gavelys vive en la capital y está a la espera de que se formen equipos femeninos de fútbol americano en la modalidad tackle, para enfrentarse a las jugadoras. La deportista ya había practicado esta disciplina, pero en la modalidad flag. “En lugar de taklear, lo que uno hace es quitarle una bandera que se lleva en la cintura. Lo que pasa es que esta exige que uno corra mucho y yo no podía hacerlo tanto. Mi esposo fue el que me mostró la modalidad tacle y aquí estoy, haciéndole”, señaló la jugadora.

Nuevas Tendencias Deportivas hace parte del programa Deporte Social Comunitario, con el que el IDRD promueve la participación de personas en actividades no estandarizadas en el deporte competitivo. De esta manera, se promueven valores como la solidaridad, la confianza, el trabajo en equipo y la apropiación del espacio público en la ciudad.



Aura Escamilla, subdirectora de Recreación y Deporte del IDRD, señaló que desde el Instituto “estamos abriéndoles nuevos espacios a nuestros adolescentes y jóvenes con esas nuevas expresiones deportivas, recreativas y de actividad física que ellos practican en el espacio público”.

Desde los 7 años hasta los de 49

Eva Murcia, de 7 años, aprendió a patinar por medio del programa Escuela de mi Barrio, del IDRD. Foto: IDRD

Las Nuevas Tendencias Deportivas también se fomentan en los colegios oficiales del Distrito, con niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, por medio de la Jornada Escolar Complementaria, donde practican el skateboarding. Además, con el programa Escuela de mi Barrio, personas entre los 7 y 49 años aprenden de diferentes disciplinas.



Algunos de los futuros talentos ya se dan a conocer, como Eva Murcia, de 7 años, quien en Jornada Escolar Complementaria se apasionó por el skateboarding. “Me gusta mucho porque desde los 5 años empecé a ver a Rayssa Leal (patinadora brasileña) o Tony Hawk (patinador estadounidense). Ellos me inspiran mucho a ser igual que ellos”, señaló la niña.



Samuel Villamil es otro niño que practica el skateboarding. “Me sirve mucho para mi actividad física y me encanta que muchas personas lo hagan. A mí me apoyan y me siento feliz montando en la patineta”, indicó el menor.

Comenzaron en un parque

Alejandra Blanco es una deportista de 28 años que juega roller derby, una disciplina de contacto practicada en patines de cuatro ruedas. “Los equipos se conforman de 14 jugadoras. Se juega durante 60 minutos, divididos en dos tiempos de 30 minutos. A su vez, cada tiempo se divide en jams o pases de dos minutos”, explicó Alejandra.



“Cuando se entra a la pista, ingresan cinco jugadoras de cada equipo. Una de ellas tiene una estrella en el caso, que indica que es la anotadora. Las otras cuatro jugadoras son bloques. El juego consiste en que la anotadora pase a sus rivales, y estas le impiden el paso. Los puntos se anotan por cada contrincante que se pasa”, indicó la deportista.



Alejandra Blanco relató que el roller derby lleva en Colombia aproximadamente 12 años, cuando unas jóvenes comenzaron a practicarlo en el parque Nacional de Bogotá.



“El IDRD nos ha apoyado prestando espacios para realizar campeonatos distritales, nacionales o encuentros rápidos entre los mismos equipos”, explicó.

