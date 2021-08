Las mujeres triunfan en el norte del país

No es un secreto que Colombia y el mundo aún están lejos de la igualdad de género, sin embargo, paso a paso se va avanzando y específicamente en la región Caribe hay varias cosas por resaltar. Hay mujeres con cargos altos, las artesanas siempre se llevan

un lugar importante y en general la ola femenina que se está llevando al mundo también se lleva a Colombia.

En el ámbito empresarial, cada vez más mujeres se ven llegando a cargos directivos en entidades nacionales e internacionales, un ejemplo de esto es María Rosa Lacouture, gerente regional de la Clínica Colsanitas en Barranquilla. Al hablar de cómo llegó a su cargo, la ejecutiva afirma que “es fundamental la formación, poder asumir cargos de responsabilidad demanda una preparación académica adecuada y una formación

posterior a profundidad, en los temas relacionados con el sector en que nos vamos a desempeñar”.

Crecimiento profesional

Por su parte, Kelly Fortich, gerente de Supply Chain para Yara Colombia, comenta que llegar al lugar en el que está “ha sido un proceso permanente, muy enriquecedor y gratificante. Puedo resaltar que he tenido el soporte de muchas personas a mi alrededor, acompañado de disciplina, compromiso y trabajo responsable; lleno de retos, autoconocimiento, formación y aprendizaje, cambios importantes y un gran número de experiencias que me han ayudado en este camino, en el ámbito personal y profesional”.



Estas dos mujeres han logrado triunfar gracias a su preparación y dedicación, pero nunca se debe olvidar que el llegar a estos cargos altos no solo le dice a otras mujeres y niñas que triunfar en el Caribe y en el país es posible, sino que les demuestra que el apoyo entre ellas es fundamental.



Por ejemplo, según Fortich, en Yara Colombia “impulsamos la transformación hacia sociedades más justas, equitativas e integradas, especialmente en el ámbito rural. Yara trabaja con las mujeres creando espacios de transferencia de conocimiento para mejorar prácticas agrícolas e incrementar la productividad”.



La ejecutiva resalta también la labor de organizaciones como “INNpulsa, que cuenta con el ‘Fondo Mujer Emprende’, el cual apoya a las mujeres emprendedoras con sus negocios para que puedan dar el segundo paso y convertirse en empresarias y la Cámara de Comercio de Cartagena, que cuenta con el programa ‘Ruta Mujer Emprendedora’, el cual busca contribuir al empoderamiento económico de las mujeres a través del fortalecimiento de sus unidades productivas, apoyándolas para el acceso

a recursos y oportunidades de networking”.

Capacidad de liderazgo

Lacouture, a su turno, afirma que la clave es que las empresas crean en las mujeres que contratan y en su capacidad de liderazgo. A partir de eso, encontrar “en la alta dirección internacional y nacional de la compañía, en el grupo de quienes son tus pares, entre los colaboradores que te apoyan en los temas administrativos, logísticos y de atención en salud, mujeres que te acompañan, motivan, respaldan, impulsan y que te permiten hacer que los pequeños y grandes propósitos que día a día nos fijamos en la compañía se cumplan, es uno de los aspectos más valiosos que se pueden encontrar”.



Ya para llegar a ser líderes en sus campos, Kelly Fortich afirma que es necesario “tener un enfoque en el ser, autoconocimiento, automotivación y autoconfianza, además de

formar un claro propósito y proyecto de vida”.



Por su lado, Lacouture agrega que “la convicción de servir, de buscar que sus metas impacten positivamente a las personas, las familias y las comunidades es clave. A partir de allí, surgirán propósitos, objetivos y retos que se plantearan para hacer que las cosas se hagan realidad”.