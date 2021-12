Las mejores películas animadas para ver online en El Tiempo Play

Cortesía Cineplay

3. El libro de Lila: Película animada hecha en Colombia, dirigida por la caleña Marcela Rincón en el 2017. Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. Es así como inicia una gran aventura, donde Lila entenderá que solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer sino de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está sucediendo.

A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía.



Para ver la película online en El Tiempo Play ingrese aquí.