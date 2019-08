Las ‘fake news’ de esta historia

Así como hoy en las redes sociales sucesos que no están confirmados del todo se viralizan y se dan por ciertos, el proceso de nuestra Independencia también ha sido fuente de imprecisiones o falsedades que incluso hoy siguen siendo repetidas y creídas.

“Muchas de las ‘fake news’ de la historia tienen que ver con los errores de interpretación de querer entender una sociedad del pasado como si fuera nuestra sociedad, siendo el mismo territorio”, aseguró el historiador de la Universidad Javeriana, José Alejandro Cifuentes.



A 209 años del 20 de julio de 1810, cuando se dio el llamado Grito de Independencia; y a 200 años del 7 de agosto de 1819 de la batalla de Boyacá aún hay quienes creen que las mujeres no tuvieron un papel importante en la Independencia o que todo este movimiento nació primero en Santa Fe de Bogotá, cuando ciudades como Quito o Caracas tuvieron primero su Junta de Gobierno, unos cabildos para que los criollos sesionaran.



Otros olvidan que en las batallas que nos dieron la Independencia hubo muertos y heridos, porque solo recuerdan lo glorioso.

¿Y las mujeres?

Uno de los mitos es que en la Independencia solo participaron hombres como Bolívar y Santander, y que las mujeres no tuvieron protagonismo.



Para el estudiante de historia de la Javeriana, Tomás Perea, las mujeres tuvieron un papel fundamental. “La participación militar de la mujer en la Independencia existió, pero para mí la participación que mejor habla de ellas está en otras áreas como en la atención de los heridos”, dijo Perea.

Una campaña no muy gloriosa

Cuando se habla de la Independencia se toma mucho la parte patriótica, heroica y hasta gloriosa. No obstante, se pasa por alto que gran parte de dicho proceso fue una guerra, por lo que las guerras entre españoles e independentistas dejaron miles de muertos y heridos.



“La guerra no tiene nada de heroica, ¿qué tiene de glorioso quitarle la vida a alguien?, pero sucede y hay que intentar entenderla”, dijo Perea, quien adelanta su tesis sobre la campaña de 1819.



Si bien no hay cifras oficiales, se habla por ejemplo que en la batalla del pantano de Vargas murieron por lo menos 300 personas, y en la del puente de Boyacá fueron 100, entre españoles e independentistas. A esto se le suma las ejecuciones posteriores de los oficiales españoles.



“Los campos de guerra de esa época eran llenos de tripas, brazos botados, sangre y gente gritando. Hasta niños hubo en las batallas. Fue algo triste”, mencionó Tomás Perea.

Santa Fe llegó tarde

Dentro del imaginario colectivo se cree que todo el nacimiento del movimiento de Independencia surgió en Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, esto es impreciso, pues hubo ciudades que dieron el primer paso antes de la capital.



Las Juntas de Gobierno, que fueron determinantes para la Independencia, se formaron primero en Quito, Caracas, Ciudad de México, Cusco y Cartagena entre 1809 y 1811.

Santa Fe no tiene su Junta de Gobierno sino hasta 1810.