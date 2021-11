Las enseñanzas que deja el proceso de reconstruir la isla de Providencia

Entender el territorio y a sus habitantes para enfrentar con la mayor posibilidad de acierto la recuperación de una región tras una tragedia, como la que provocó el huracán Iota, es una de las grandes enseñanzas que deja el proceso de reconstrucción de Providencia.

Si algo les ha enseñado el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina a los raizales, a los funcionarios del Gobierno encargados de enfrentar la tragedia por el huracán Iota y a todo el personal que ha llegado a la isla durante el último año, es resiliencia y tolerancia.



“Si hay una comunidad resiliente, capaz, que a pesar de las circunstancias sigue sonriendo, es la de Providencia”, afirmó Sandra Gómez, la presidenta de Findeter, durante el foro ‘Providencia, un año de transformación’.



Lo dice porque, un año después de la tragedia, los raizales de Providencia y Santa Catalina han respondido con alegría y una sonrisa que se dibuja en su rostro a la entrega de sus casas totalmente renovadas. Y aunque el golpe que les asestó el huracán aún duele, trabajan de la mano con los obreros para que sus casas queden a la medida de sus sueños y de sus necesidades.



Para Yolanda Hooker, que participó a nombre de su comunidad en el foro, una de las enseñanzas del proceso es que los raizales han aprendido a convivir con otras personas, la misma experiencia de tener dos mil obreros del continente los obligó a ello. “Yo he aprendido mucho de las personas que han llegado de afuera; he aprendido a recibir y a dar, tenemos que hacer una convivencia”, dice esta raizal que mira con optimismo el futuro de Providencia.



Un aprendizaje hacia el futuro es que “hay que entender dónde estamos, con quién estamos, qué estamos viviendo y hacer una retroalimentación constante”, a la hora de enfrentar una catástrofe, aseguró Susana Correa, gerente de Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



“La primera enseñanza es que no todos los eventos naturales son iguales y hay que manejarlos de forma diferente”, agrega Correa. “Fuimos aprendiendo en el camino que las cosas tenían que variar y que cada territorio es diferente y se maneja de manera diferente”, dijo.



Para la funcionaria, aprender de los errores y hacer los ajustes en el camino es clave para garantizar buenos resultados, como los que hoy se ven en la isla.



Gari Hooker, alcalde de Providencia, suma dos enseñanzas: la primera es que la isla no puede depender ciento por ciento del turismo, y tiene que fortalecer otros sectores económicos como la agricultura y la pesca para garantizar seguridad alimentaria. La segunda, en su concepto, es que la atención de la destrucción que causó el huracán Iota ha dado ejemplo de lo que es una verdadera descentralización. “Ha sido un Gobierno Nacional con sus entidades en el territorio, activas, presentes y trabajando de mano con la administración municipal”.

La isla va a quedar hermosísima, no necesita promoción FACEBOOK

TWITTER

Para el mandatario, eso ha sido posible porque se entendió el rol que cumplen el gobierno central y el municipal, y porque se adelantó un trabajo articulado en el que todos apuntan a un mismo objetivo.



El viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Carlos Alberto Ruiz, que abrió el foro, aseguró que Providencia “ha sido uno de los procesos más complejos de reconstrucción que ha tenido que enfrentar el país”, por el sentido de urgencia con las familias damnificadas, por la pandemia del covid-19 y por las condiciones logísticas para el transporte de materiales.



“La isla va a quedar hermosísima, no necesita promoción”, dijo Yolanda Hooker, que vaticina una romería de curiosos para ver cómo quedó Providencia.



Otra lección que no se puede dejar de mencionar es que el proceso que ha vivido la isla para recuperarse de los efectos del huracán les enseñó a los raizales a reinventarse, como señala Lianta Taylor, que trabajaba en turismo y que durante el último año se convirtió en una de las integrantes del equipo social de Findeter que recorre la isla para hablar con la comunidad y explicarle en qué va el proceso.



Pero está lista para volverse a reinventar. “Cuando la gente venga, no va a reconocer esta Providencia que va a quedar. Entonces voy a estar superfeliz para recibir a los turistas que van a llegar”

Karel Shary, la isleña que le escribió

un tuit al Presidente

“Yo estaba por acá arriba, a unos cinco minutos de mi casa caminando, en unas posadas que tenía un vecino. Ahí nos refugiamos todos. A los tres días me vine para acá a mi casa. Ya sabía que no había quedado nada de la casa ni del negocio. Yo vendía tortas, jugos naturales, hamburguesas y cositas así.



Una señora nos donó una carpa, pero eso fue después. Antes, mi hijo (el bebé) dormía en la parte de abajo que quedó de la casa, en una colchoneta. Por eso en el desespero cogí y abrí una cuenta de Twitter y escribí: ‘Señor Presidente, señores Findeter, por favor ayúdenos, mire cómo duermen mis hijos: hay ratas, hay mosquitos, hay de todo’.



Ni me acuerdo como abrí la cuenta de Twitter, solo sé que me pidieron los datos, me metí y entré. Para hacer la nota o lo que estaba subiendo no tenía ni idea de cómo era, pero tocando y tocando lo hice.



Tomé las fotos, las monté y como a las 10:30 de la noche llegó el señor de Findeter, yo lo llamo ángel mío, y me dijo: ‘Karel, no te preocupes, tu casa la vamos a hacer’. En mayo exactamente empezaron con mi casa. Hasta ahora terminan porque hubo algunas demoras con el transporte de los materiales, pues sé que es duro traer los materiales aquí a la isla.



Hoy estoy feliz. Una cosa es yo decírtelo y otra sentirlo. Feliz, feliz, y ni hablar de mis hijos. En la carpa nos tocaba levantarlos a las 6 de la mañana porque el fogaje allá adentro no permitía quedarse y ahora estamos aquí, mira la hora (casi el mediodía) y ahí están en el cuarto todavía”.

+Contenido. Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el apoyo de Findeter.