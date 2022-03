El acceso a financiación, implementar la innovación para mejorar la competitividad y que se den mejores condiciones para el clima de los negocios en materia de seguridad, impuestos y costos, son algunos de los retos para fortalecer el sector empresarial.

Así lo dio a conocer la Encuesta de Clima de los Negocios 2021 de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en la que también se reveló que la mayoría de las empresas no venden al resto del país porque no tienen pedidos de otras regiones (55 por ciento), consideran que el mercado de Bogotá es suficiente (54 por ciento) o desconocen el mercado (43 por ciento). En cuanto a exportaciones, señalaron que desconocen los trámites (42 por ciento), no le interesa exportar (40 por ciento) o no cuentan con financiación suficiente (36 por ciento).



Para diciembre de 2021 existían 470.579 empresas activas en Bogotá y la Región, según datos del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Un 5 por ciento más de las empresas que registraron en 2020, pero un 6 por ciento menos que las que existían en 2019, antes de que llegara la pandemia por el covid-19.



Las empresas señalan que no tienen financiación, pero también presentan poco interés para solicitar créditos, pues en 2021, el 54 por ciento de los consultados en la Encuesta de Clima de Negocios señaló que no han sido necesarios. Seguidamente, el 22 por ciento apuntó a que las tasas de interés de los créditos son altas. No obstante, entre el 33 por ciento de las empresas que solicitaron créditos, estos fueron aprobados para el 73 %.

A pesar de esta situación, el sector empresarial persiste en recuperar su operación, vital en la economía del país, pues generan el 96 por ciento del empleo.



Cifras dadas por la CCB revelan que 855 empresas hicieron parte de procesos de reinvención de los negocios en medio de la pandemia. A través de 12 ciclos, 499 definieron y redefinieron su modelo de negocio, 72 implementaron una estrategia empresarial, 144 implementaron el plan de mercadeo, 266 lograron una mejora en sus indicadores, y 115 lograron un incremento en ventas.



Las microempresas componen más del 93 por ciento del tejido empresarial. Un ejemplo de ello es Natalie Casadiego, quien tiene una microempresa denominada ‘Natalie Bella’, ubicada en Cota, dedicada a la transformación de las frutas para convertirlas en aromáticas que se toman como bebidas calientes.



También trabajan con esencias florales, las cuales hacen parte de terapias alternativas, para convertirlo en un alimento funcional. Además de ser aromática, cada una brinda un beneficio para la parte emocional.

Uno de los programas que fue su ‘salvavidas’ en época de pandemia fue Bazzarbog, una plataforma digital donde puede publicar sus productos y llegar a diferentes mercados. Natalie asegura que estaban pasando por un mal momento económico y que con esta plataforma lograron vender sus productos en departamentos que para ellos era de difícil acceso como el Vichada.



Según la CCB, Bazzarbog es una vitrina virtual, creada para la venta de productos durante la pandemia, que logró vincular a 1.023 empresas al canal digital, con más de 12.251 productos y servicios organizados en 17 categorías, y llegando a una comunidad de 522.500 usuarios.



“La CCB tiene muchos programas maravillosos. Hemos hecho cursos para fortalecer la parte administrativa, de marketing digital e incluso de exportación para proyectarnos y saber cómo ingresar a nuevos mercados”, aseveró Casadiego.

Otra oportunidad que tienen las empresas para fortalecerse, y que la Cámara ha señalado como un diferencial en la gestión empresarial, es la equidad de género. La Gran Encuesta del Empresariado del 2021 de la CCB encontró que las empresas que tienen a mujeres tomando las principales decisiones tienden a ser más equitativas, incluyentes y diversas. La encuesta señaló que en las empresas donde las mujeres toman las principales decisiones, el 69 por ciento de los cargos directivos son ocupados también por mujeres, la mayoría de los empleados son mujeres (54 por ciento), y cuentan con un protocolo para atender casos de acoso sexual (54 por ciento).



Laura Romero Cortés, quien le dio vida a su entonces emprendimiento en el 2016, junto a su socio Juan José Ramírez, ahora tiene una pequeña empresa denominada Chaló Chaló. Ellos elaboran distintos detalles de uso cotidiano inspirados en Colombia, como forros de celular, libretas, portapasaportes, pines y demás artículos, que logran llamar la atención tanto de colombianos como de extranjeros.



Actualmente, junto a ella, trabajan 10 personas de manera directa y 17 de manera indirecta, y cuentan con un local de ventas en un centro comercial de Bogotá.

Este crecimiento, asegura, ha sido en gran parte a la ‘Ruta de Emprendimiento’ de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en la que ha participado durante todos estos años para fortalecer su empresa.

Uno de esos programas, denominado ‘Mujeres Tech’, cuyo objetivo es acelerar el emprendimiento femenino y enriquecer las estrategias de negocio, fue el gran potencializador de su empresa.



“Fue espectacular, se enfocaron en nuestras debilidades, nos ayudaron a digitalizarnos y a ir creando todas las estrategias de negocio. Fue el periodo donde más crecimos por lo que fui la ganadora del programa”, añadió Romero.



El fortalecimiento en la parte digital fue tan grande que actualmente es el principal canal de ventas y lo que le permitió a la empresa mantenerse a flote durante la pandemia. “Desde el primer día nos han brindado apoyo y asesorías, dándonos tutorías, ofreciéndonos visibilidad. Como hemos crecido bastante, me invitan a charlas, nos ofrecen clientes empresariales y nos recomiendan para seguir creciendo”, puntualizó la empresaria.



Precisamente, la CCB destaca entre las estrategias la asistencia virtual para empresarios, logrando 447.426 asistencias gratuitas para la comunidad empresarial y 13.637 citas virtuales de acompañamiento en los diferentes sectores.

3 PREGUNTAS A: Nicolás Uribe Rueda, presidente CCB

Nicolás Uribe Rueda, presidente CCB. Foto: Archivo Particular

1. ¿Cuál fue el panorama que dejó la pandemia en el sector empresarial?



En Bogotá y la región todavía tenemos un 6 por ciento de empresas que recuperar para volver a nuestros niveles prepandémicos, sin embargo, la resiliencia de nuestro tejido empresarial quedó probada con un crecimiento de 5 por ciento en la cantidad de empresas activas de 2021 frente a 2020.



Es un momento clave para seguir apoyando al sector empresarial que genera el 96,5 por ciento de los empleos de la ciudad y blindarla con seguridad jurídica y política, toda vez que el avance del entorno económico se ha venido produciendo.



2.Mencione alguna de las estrategias exitosas de la CCB para fomentar la recuperación de las empresas

En 2021 logramos 86.095 actividades para el mejoramiento de la gestión empresarial con más de 200.951 asistencias.



En estrategias específicas quisiera destacar el acompañamiento con consultores a 1.338 microempresas, segmento empresarial más afectado por la pandemia. La otra estrategia que quisiera destacar es nuestra plataforma de ventas Bazzarbog, que logró sumar 23.068 productos y servicios de 1.698 empresas online, con un crecimiento del 122 por ciento en el número de visitas frente a 2020 tras pasar de 503.904 a 1.117.697 en 2021.



3.Algunos de los retos de los empresarios...

Hay un reto colectivo y es entender el rol de los empresarios en la sociedad, pues ellos generan el 96 por ciento del empleo y son los mayores generadores de equidad. Por eso, es fundamental que tanto los dirigentes, como autoridades y ciudadanos en general evidencien ese aporte que hacen a la sociedad y desde la CCB estamos empeñados en contribuir a esa reivindicación del sector privado.



Así mismo, es fundamental avanzar en materia de sostenibilidad empresarial porque necesitamos cada vez superar el temido valle de la muerte que se da en promedio entre los tres y cinco años de vida de una empresa, pero además que esas unidades productivas implementen nuevos modelos de negocio que privilegien prácticas en las que la empresa no solo genere valor económico, sino también contribuya a la solución de problemas sociales y ambientales.



Finalmente, el tema de equidad de género es trascendental para lograr mejores empresas. Las unidades productivas que tienen a mujeres tomando las principales decisiones tienden a ser más equitativas, incluyentes y diversas. Por eso, en 2019 creamos en la CCB la política de sostenibilidad y valor compartido para el empoderamiento personal, profesional y económicos de las mujeres, entre otras iniciativas.

