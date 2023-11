Las chaquetas blancas de diálogo en Bogotá: un símbolo de confianza

Entre los años 2019 y 2021 Colombia vivió el estallido social más importante de su historia. Ante las reformas tributaria, de la salud, las pensiones y la educación superior, la población salió a protestar de inmediato, en medio de la crisis económica generada por la pandemia de covid-19.



Bogotá fue una de las ciudades con mayor afectación ante el número de personas fallecidas, heridos y daños y ataques a la infraestructura y el patrimonio arquitectónico.

Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los ciudadanos, y viceversa, fueron desmedidos. Por tal motivo, la Alcaldía Mayor tuvo que conformar de inmediato una Red Distrital de Diálogo, compuesta por un equipo entrenado y destinado para realizar el acompañamiento a los posibles escenarios de conflictividad que puedan derivarse del derecho constitucional a la manifestación y libre asociación.



A partir de ahí nació en la capital una nueva manera de acercarse a la ciudadanía, de dialogar y de generar confianza; apuesta de la administración de la alcaldesa Claudia López Hernández.



Después de cuatro años, la Red es pionera en Latinoamérica y, además de cubrir huelgas, brinda acompañamiento a actividades de aglomeración en espacio público que tensionen la convivencia.

La Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno creó este ecosistema basado en la palabra hablada para la resolución de conflictos en Bogotá.

Gestores de diálogo y convivencia son los encargados de conversar con los manifestantes para intentar disuadir de riñas; además de acompañar a los asistentes que se encuentren en medio de multitudes, atendiendo sus necesidades mediante un trabajo logístico que requiere enorme vocación.

‘Bogotá es una ciudad de muchas oportunidades’

Eduardo Grueso Zúñiga Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

Soy Eduardo Grueso Zúñiga. Nací en Buenaventura, Valle del Cauca, y vivo en la capital desde el 5 de abril de 2001. Después de trabajar informalmente y llegar a quedar desempleado durante varios períodos, hoy la Alcaldía Mayor me da trabajo.



Ingresé como gestor de diálogo y convivencia después de la pandemia de coronavirus, por un proceso de selección con comunidades negras.



Bogotá para mí es una ciudad de muchas oportunidades, mi segundo hogar. Hoy me siento orgulloso de portar esta chaqueta blanca porque gracias a mi trabajo puedo devolverle algo a la ciudad que tanto ha hecho por mí. La satisfacción más grande es que la gente ya nos reconoce en la calle, nos escucha, nos respeta y muchas entidades públicas y privadas solicitan nuestro apoyo.



Vivo en la localidad de San Cristóbal con mi esposa y mis dos hijos, de 8 y 2 años.

‘Antes que ser gestora, también soy ciudadana’

Sofía Guerrero Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

Soy Sofía Guerrero, profesional en Psicología de la Universidad Minuto de Dios con enfoque social y comunitario. Llevo 2 años y medio en la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, y mi rol es el de mediadora en todos los escenarios de protesta en la ciudad.



El mayor aprendizaje que me ha dejado esta labor ha sido el control del manejo de mis emociones.



El conocer las perspectivas de las otras personas e intentar ponerse en sus zapatos, porque antes que gestora, también soy ciudadana. El evento que más me cuestionó, porque sentí que mi vida estaba en peligro, fue cuando en el 2021, el 20 de julio, llegamos a la localidad de Usme y al ver que varios jóvenes de todas partes de Bogotá se concentraban en un mismo punto me desequilibró emocionalmente.



Esa noche llegué a mi casa a replantearme si este trabajo sí era para mí. Luego entendí que su lucha era por defender sus propósitos y los de las personas que representan. Afortunadamente nuestra chaqueta ayuda a bajar la agresividad en la gente.

‘Armados de mucha tolerancia’

Rubén Darío Espinosa Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

Mi nombre es Rubén Darío Espinosa y resido en la localidad séptima. Laboro en el equipo hace 2 años y cuatro meses.



Mi vida ha cambiado de manera significativa porque el tema de trabajar mediante el diálogo con gente que no conozco me ha ayudado a atender mis propias situaciones de conflicto con mi misma familia, en mi hogar, por ejemplo.



También me ha servido para abrir escenarios de plática con diversas personas en el día a día. Atender de primera mano a quienes llegan con un elevado estado de ira no es fácil. Las confrontaciones llegan a ser fuertes, pero siempre nuestra respuesta es oportuna.



Aunque no sabemos con quiénes nos estamos enfrentando, lo hacemos con la mejor disposición y serenidad; porque así nos reciban con insultos y groserías, nuestro deber es abordarlos y al menos decirles lo que hacemos.



Tenemos que estar ‘armados’ de mucha tolerancia. El principal sentido que debemos desarrollar los gestores es el de la escucha. Aprender a escuchar al otro es primordial, para poder entender su verdadera necesidad y otorgarle una orientación o consejo.

‘Observar antes de actuar’



Paula Córdoba Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

Me llamo Paula Córdoba, hago parte de Dialoguías Escolares y he sido capacitada por la Secretaría de Gobierno para mejorar mis herramientas de diálogo. Allí nos enseñan a observar primero las situaciones antes de actuar.



Estudio Ingeniería Industrial y soy bogotana. Aunque muchas personas creen que Bogotá es muy insegura y que aquí solo pasan cosas malas, esta es una ciudad que tiene muchas cosas para resaltar. Por eso este trabajo me ha hecho conocer las maravillas que tiene mi ciudad, a la gente que ama a su comunidad, que tiene una necesidad y quiere transmitirla. Que no solo sale a pelear porque sí.



El mayor reto son los jóvenes. Ellos son unos apasionados. Y esta emoción los lleva a veces a cometer actos que no son bien vistos, como la destrucción del patrimonio; pero lo que hacemos es guiarlos, porque su capacidad es inmensa para comunicar los mensajes que quieren llevar al Gobierno. Debemos orientarlos para que ejerzan mejor su liderazgo.



La ciudadanía tiene la posibilidad de informarnos acerca de las actividades que tengan a través del botón habilitado en la página web de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, nos informamos por medio de las redes sociales cuando los usuarios reportan novedades de bloqueos o protestas.

La Red que cuida la ciudadanía en eventos masivos

José David Riveros Namen, Secretario de Gobierno. Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

5 PREGUNTAS A: JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN, SECRETARIO DE GOBIERNO



¿Cuál es la importancia de haber creado una Red de Diálogo?



Nosotros le apostamos a generar una nueva confianza en la ciudadanía. Y esto lo hicimos a través de la Red de Diálogo, integrada por un equipo enorme, no solo de gestores y gestoras de diálogo de la Secretaría de Gobierno, sino de las secretarías de Seguridad, Convivencia y Justicia; Integración Social, y Movilidad; más el Instituto para la Economía Social (Ipes), TransMilenio, y las alcaldías locales.



El propósito inicial fue atender las conflictividades de una manera más cercana y empática con la gente. Comprender que las conflictividades de los ciudadanos son también conflictividades nuestras, para resolverlas de manera preventiva.



¿Cómo ha ayudado a la generación de empleo?



Hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos generado empleabilidad para 1.200 personas, que es la cifra con la que dejamos consolidada la Red Distrital de Diálogo.



¿Cuántos eventos han sido atendidos por los gestores?



En Bogotá, todos los días hay al menos 5 o 6 movilizaciones, plantones o manifestaciones. En lo corrido de este cuatrienio se han registrado más de 4.200. Y todas estas han sido atendidas por nuestros gestores de diálogo y convivencia ciudadana, llegando a la concertación a través de mesas de acuerdos, en un 95 %. Incluso, en muy pocas se ha requerido la intervención de la Policía.



¿De qué manera la Red integra a los jóvenes?



Creamos la estrategia Dialoguías Escolares, donde los jóvenes de grado décimo y undécimo pueden prestar el Servicio Estudiantil Obligatorio con nosotros y apoyar de manera temprana en la prevención del acoso escolar, las riñas y la lucha contra bandas criminales que ven a los niños, jóvenes y adolescentes como un objetivo.



¿Qué otras estrategias tiene la Red?



La instalación y el desarrollo de las Mesas de Diálogo, donde los actores proponen acciones asertivas para todas las partes. Y con la firma de los Pactos de Acción Colectiva buscamos la interlocución entre la Administración Distrital y los líderes vecinales, y de comercio formal e informal, en diferentes temas.

