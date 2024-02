Las acciones para evitar un posible desabastecimiento de energía en el país

Actualmente, Colombia tiene cinco tecnologías que producen energía eléctrica (hidroelectricidad, térmica, solar, eólica y por cogenerador), las cuales podrían ser insuficientes si los nuevos proyectos que generan energía siguen ingresando al país al mismo ritmo que lo han venido haciendo en los últimos años.

Según información revelada por XM (operador del Mercado Eléctrico), en el 2023 solo entró al Sistema Interconectado Nacional (SIN) el 17 % de los nuevos proyectos que se había previsto.



Esta situación que se ha repetido en los últimos años, pues en 2022 entró el 28 % de la nueva capacidad esperada y en el 2021 entró solo el 7 %, deja entrever un panorama que prende una serie de alertas en el sector energético, pues el ‘colchón’ existente entre la oferta y la demanda cada vez disminuye y el riesgo de un eventual desabastecimiento de energía en el país está latente.



Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen (Asociación de generadores de energía eléctrica), aseguró que la demanda del país está creciendo al doble de lo esperado, ya que en el sector las tasas de crecimiento de la demanda solían ser cercanas al 3 por ciento; no obstante, en el último tercio de 2023 este crecimiento fue de 6.5 por ciento.



“Si bien demandar más energía es sinónimo de desarrollo, la oferta no está creciendo a la misma velocidad”, aseveró Gutiérrez.

De acuerdo con un balance realizado entre los datos de oferta de XM y las proyecciones de demanda de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), los márgenes entre oferta y demanda en este momento están en un 9 %, pero en los próximos dos años esa diferencia podría ser de solo el 1 %. “Eso quiere decir que ninguna planta podría salir a mantenimiento en ningún momento. Además, dos años es muy poco tiempo para construir proyectos”, aclaró Gutiérrez.



De hecho, en el 2023, un estudio independiente realizado por la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), con información pública, y financiado por Acolgen, hizo un balance entre la oferta de energía firme y la demanda de energía entre los años 2022 y 2034, el cual advierte que en 2027 podría haber problemas de abastecimiento.



Por ello, a Acolgen le preocupa lo que pueda pasar en el sector a mediano y largo plazo; ya sea por retrasos en las líneas, demoras en la construcción, bloqueos, licenciamiento ambiental o por consulta previa, entre otras razones, no están entrando los proyectos de generación de energía al país, situación a la que se suma la incertidumbre jurídica asociada a cambios regulatorios que afectan el diseño de mercado y las expectativas de remuneración, así como proyectos legislativos que pueden afectar los cimientos sobre los que está construido el sector.



Además, Gutiérrez agregó que le vienen pidiendo al Gobierno hacer una mesa expedita para sacar adelante todos los proyectos previstos y evitar así una situación de desabastecimiento.



“El atraso que vemos durante los últimos 4 años es aproximadamente de 4.000 megas de energía que no están entrando y que están repartidos en varios proyectos”, puntualizó Gutiérrez.

Transición energética

Según XM, en el último año debieron ingresar 6.6 GW nuevos al sistema, pero apenas el 5 % de la capacidad solar esperada entró y no hubo avances en la tecnología eólica que se esperaba. En contraste, entraron al sistema el 93 % de la capacidad hidráulica esperada y el 85 % de la capacidad térmica.



Si bien Colombia tiene una apuesta por la transición energética, que incluso espera crecer entre 4 y 6 gigas de energía solar, esta transición debe hacerse de manera gradual y sin afectar la seguridad energética. Desde Acolgen aseguraron: “Estamos comprometidos con la transición energética, pero hacemos un llamado al equilibrio entre seguridad energética y transición energética”.



Particularmente, para La Guajira hay una apuesta para generar energía eléctrica a través la energía solar. No obstante, proyectos que debían empezar a entregar energía a finales del 2022 no tienen avances y es el momento en que no se ha construido la línea que permita entregar la energía al Sistema Interconectado Nacional.



Por ello, desde el sector le apuestan a seguir impulsando otras tecnologías limpias como la eólica, e incluso la hidroeléctrica que es la que más genera energía hoy en día.



Precisamente, para abordar los principales retos que tiene el país para evitar un posible desabastecimiento, así como una transición energética que se haga de manera gradual y balanceada sin perder de vista la seguridad energética, Acolgen en alianza con EL TIEMPO, realizará mañana el foro: ‘¿Cómo garantizar la energía en el país? Una mirada a la inversión, a las reglas de juego del sector y al riesgo de desabastecimiento. Usted puede ver el foro en este link



Durante este encuentro, expertos, representantes de las empresas encargadas de generar energía y académicos dialogarán sobre la realidad del país y las acciones que deben tomar para garantizar la energía en los próximos años.

30 años sin apagón

En los años 1.992 y 1.993 se registró el apagón nacional que implicó un racionamiento en el servicio de energía de nueve horas en Bogotá, de diez horas en seis departamentos de la Costa Atlántica y hasta de 18 horas en San Andrés y Providencia.



Este apagón afectó la productividad del país, pues dejó un costo cercano a 3 puntos del PIB y las pérdidas del sector productivo alcanzaron los 33 millones de dólares semanales.



Luego de este apagón se aprobaron las leyes 142 y 143 de 1994 (servicios públicos domiciliarios y energía eléctrica), a través de las cuales se permitió el ingreso de privados a la cadena de prestación del servicio, ya que antes el Estado estaba a cargo de toda la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica (a través de las electrificadoras) y se estableció la institucionalidad del sector.



Desde ese momento, no ha habido apagones en Colombia, incluso durante eventos climáticos como el Fenómenos de El Niño, que atraviesa actualmente el país, porque Colombia, asegura Gutiérrez, “se ha venido preparando”. Por ello, para la presidenta de Acolgen, aún el país está a tiempo de tomar medidas y acciones con miras a evitar un posible desabastecimiento de energía siempre y cuando empresas privadas y Gobierno Nacional se articulen para lograrlo.

Mañana gran foro: ¿Cómo garantizar la energía en el país?

Acolgen con el apoyo de EL TIEMPO realizará mañana 29 de febrero el gran foro: ‘¿Cómo garantizar la energía en el país? Una mirada a la inversión, a las reglas de juego del sector y al riesgo de desabastecimiento.



El evento tendrá lugar en el auditorio del Edificio Torre La Cabrera, Calle 84A No. 10-33, a las 8:30 a.m., pero podrá verlo de manera virtual a través del YouTube de EL TIEMPO en este link.



Durante el primer panel, ¿Cómo ven las empresas la inversión en el sector eléctrico? los panelistas darán un panorama sobre las inversiones del sector y las estrategias para mantener los precios estables de la energía. En este espacio moderado por Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO, estarán Ricardo Sierra, presidente de Celsia; Juan Ricardo Ortega, presidente GEB; Luciano Tomassi, presidente de Enel Colombia; Luis Fernando Londoño, gerente de Comercialización de Isagen; y Carlos Javier Rodríguez,

country manager Colombia de Enerfin.



En el segundo panel ‘Transición energética VS Seguridad energética: Qué hacer para garantizar la energía en el país’ se abordarán temas como el abastecimiento de energía a mediano y largo plazo, así como los desafíos que enfrenta el país en la reducción de la generación hidroeléctrica y en el aumento de la demanda de energía, especialmente en las zonas más calurosas. Este panel estará moderado por Noelia Cigüenza, subeditora de Economía de EL TIEMPO, y participarán Manuel Maiguashca, exviceministro de Minas y vicepresidente financiero y comercial de Cerrito Capital, Germán Arce exministro de Minas y Energía (Presidente Asofiduciarias); Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo; Ángela Cadena, profesora de la Universidad de los Andes y exdirectora UPME; y Santiago Arango, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

